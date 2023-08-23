Hindistan'ın Chandrayaan-3 sondası tarihi Ay inişini gerçekleştiriyor (Canlı yayın)

Güncelleme: Hindistan, başarılı bir şekilde inişi gerçekleştirdi.
Görev sorunsuz ilerliyor
Chandrayaan-3 görevi şu ana kadar sorunsuz geçti. Uzay aracı 14 Temmuz'da fırlatıldı ve 5 Ağustos'ta Ay yörüngesine başarıyla girdi. Chandrayaan-3'ün Vikram iniş aracı 17 Ağustos'ta itici modülünden ayrılarak çarşamba günkü iniş denemesine uygun ortamı hazırladı.
İniş denemesi, su buzu bakımından zengin olduğu düşünülen Ay'ın güney kutbuna yakın bir yerde gerçekleşecek. Şimdiye kadar hiçbir sonda bu bölgeyi yerde keşfetmedi, ancak Chandrayaan-3 bunu deneyen ilk araç değil -ancak başarın olabilir. Rusya'nın Luna-25 iniş aracı 19 Ağustos Cumartesi günü motor yakma işlemini gerçekleştirirken düşmüştü. Luna 25’in 21 Ağustos’ta iniş yapması bekleniyordu.
Vikram çarşamba günü inişini gerçekleştirirse, Pragyan adlı küçük bir gezgini gri toprak üzerine konuşlandıracak. İki robot daha sonra çeşitli araçları kullanarak yaklaşık 14 Dünya günü boyunca çevrelerini inceleyecekler.
Çarşamba günkü deneme Hindistan'ın ikinci Ay'a iniş denemesi olacak. İlki 2019'da başarısızlıkla sonuçlanmıştı; ülkenin Chandrayaan-2 iniş aracı inişi sırasında sorunlar yaşamış ve Ay yüzeyine çakılmıştı.
Chandrayaan-3 sondasının iniş denemesinin bugün (23 Ağustos) TSİ 15:34 civarında gerçekleşmesi planlanıyor. Canlı yayını aşağıdan takip edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.