Hindistan'ın Chandrayaan-3 sondası tarihi Ay inişini gerçekleştiriyor (Canlı yayın)

Tam Boyutta Gör Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu bir tarihin eşiğinde duruyor. Ajans tarafında Ay’ın güney kutbuna gönderilen Chandrayaan-3 sondası çok kısa bir süre içinde yumuşak inişe geçecek. Başarılı olması halinde Hindistan, Sovyetler Birliği, ABD ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş yapan dördüncü ülke olacak. Ek olarak Hindistan eğer başarılı olursa Ay’ın güney kutbuna araç indiren ilk ülke olacak.

Güncelleme: Hindistan, başarılı bir şekilde inişi gerçekleştirdi.

Görev sorunsuz ilerliyor

Chandrayaan-3 görevi şu ana kadar sorunsuz geçti. Uzay aracı 14 Temmuz'da fırlatıldı ve 5 Ağustos'ta Ay yörüngesine başarıyla girdi. Chandrayaan-3'ün Vikram iniş aracı 17 Ağustos'ta itici modülünden ayrılarak çarşamba günkü iniş denemesine uygun ortamı hazırladı.

İniş denemesi, su buzu bakımından zengin olduğu düşünülen Ay'ın güney kutbuna yakın bir yerde gerçekleşecek. Şimdiye kadar hiçbir sonda bu bölgeyi yerde keşfetmedi, ancak Chandrayaan-3 bunu deneyen ilk araç değil -ancak başarın olabilir. Rusya'nın Luna-25 iniş aracı 19 Ağustos Cumartesi günü motor yakma işlemini gerçekleştirirken düşmüştü. Luna 25’in 21 Ağustos’ta iniş yapması bekleniyordu.

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Vikram çarşamba günü inişini gerçekleştirirse, Pragyan adlı küçük bir gezgini gri toprak üzerine konuşlandıracak. İki robot daha sonra çeşitli araçları kullanarak yaklaşık 14 Dünya günü boyunca çevrelerini inceleyecekler.

Çarşamba günkü deneme Hindistan'ın ikinci Ay'a iniş denemesi olacak. İlki 2019'da başarısızlıkla sonuçlanmıştı; ülkenin Chandrayaan-2 iniş aracı inişi sırasında sorunlar yaşamış ve Ay yüzeyine çakılmıştı.

Chandrayaan-3 sondasının iniş denemesinin bugün (23 Ağustos) TSİ 15:34 civarında gerçekleşmesi planlanıyor. Canlı yayını aşağıdan takip edebilirsiniz.

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