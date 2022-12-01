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    Hint otomotiv şirketi Pravaig, elektrikli SUV modeli Defy'nin tasarımını gösterdi

    2011 yılında kurulan Pravaig, şimdilik render görüntüleriyle karşımıza çıkardığı elektrikli SUV modelini 2023'ün ikinci çeyreğinde üretim bandına çıkarmayı hedefliyor.
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    Hint şirket Pravaig, elektrikli SUV modelinin tasarımını gösterdi Tam Boyutta Gör
    Çinli girişimlerin yoğunlukta olduğu elektrikli araç pazarında bu kez Hindistan merkezli bir firmanın elektrikli SUV modeliyle karşınızdayız. Pravaig Defy adı verilen modelin şimdilik prototip halini gösteren dijital görsellerle ön gösterimi yapıldı. 2023'ün ikinci çeyreğinde üretime gireceği belirtilen elektrikli SUV'un 48.440 dolardan (900 bin TL) başlayacak.

    Pravaig ismini daha önce duymamış olabilirsiniz ancak şirket 2011 yılında kurulmuş. Geliştirilmesi için 18 milyon dolar yatırım yapıldığı belirtilen Defy elektrikli SUV'un özelliklerine baktığımızda ise şirketin kendi geliştirdiği özel bir altyapı üzerine inşa edildiğini görmekteyiz. Defy, iki elektrik motorundan toplamda 300 kW (402 hp) güç ve 620 Nm tork alıyor.

    Hint şirket Pravaig, elektrikli SUV modelinin tasarımını gösterdi Tam Boyutta Gör
    Ön ve arka aksta bulunan elektrik motorları, SUV'a dört tekerlekten çekiş sağlarken 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Son hızı 210 km/s olarak açıklanan Pravaig Defy, 90.9 kWsa batarya paketi ile 500 kilometre sürüş menzili sunuyor. Şarj konusunda ise herhangi bir değer verilmemiş ancak ultra hızlı şarj ile 30 dakikada yüzde 0'dan yüzde 80 doluma ulaşmanın mümkün olduğu belirtiliyor.

    Görsellerde Pravaig Defy'nin sadece yan ve arka bölümlerini görebiliyoruz. Elektrikli SUV'un gövde tasarımı render'larda oldukça şık görünmekle birlikte bizlere Range Rover modellerini anımsattı. Yüksek omuz çizgisi, beş kollu tasarıma sahip büyük jantlar, geriye doğru alçalan düz bir tavan ve boydan boya uzanan LED stop şeridi, tasarımda dikkat çeken detaylardan. Ayrıca kapı kolunun yerleşimine bakarak arka kapıların geriye doğru açıldığını söylemek de mümkün.

    Hint şirket Pravaig, elektrikli SUV modelinin tasarımını gösterdi Tam Boyutta Gör
    Bunun dışında aşağıya eklediğimiz kısa videoda elektrikli SUV'un ön kısmını da görebiliyoruz. Bu alanda yine boydan boya uzanan ince bir ışık imzası ve parlak siyah bir panel göze çarpıyor. Ön tasarımın geriye kalanında herhangi bir detay yok ve açıkçası diğer bölümler kadar etkileyici olmadığını söylemek de mümkün. İç tarafta ise bireysel koltuklardan oluşan dört kişilik bir yaşam alanı, süet benzeri döşemeler, 15.6 inç multimedya ekranı ve Fransız şirket Devialet imzalı ses sisteminin bulunduğu ifade ediliyor.

    Uzunluğu 4.96 metre ve yerden yüksekliği 234 mm olarak açıklanan elektrikli SUV'un diğer özellikleri ise 10 inç dijital gösterge ekranı, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 5G bağlantısı ve OTA güncelleme desteği şeklinde sıralanabilir. İlginç olan şey ise araçta otomatik acil durum freni dahil herhangi bir sürücü asistan teknolojisinin yer almaması. Bu özelliklerin daha sonra güncelleme ile eklenebileceği belirtiliyor.

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    D
    DoubleDragon 58 dakika önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 3 saat önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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