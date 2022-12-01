Hint otomotiv şirketi Pravaig, elektrikli SUV modeli Defy'nin tasarımını gösterdi

Pravaig ismini daha önce duymamış olabilirsiniz ancak şirket 2011 yılında kurulmuş. Geliştirilmesi için 18 milyon dolar yatırım yapıldığı belirtilen Defy elektrikli SUV'un özelliklerine baktığımızda ise şirketin kendi geliştirdiği özel bir altyapı üzerine inşa edildiğini görmekteyiz. Defy, iki elektrik motorundan toplamda 300 kW (402 hp) güç ve 620 Nm tork alıyor.
Görsellerde Pravaig Defy'nin sadece yan ve arka bölümlerini görebiliyoruz. Elektrikli SUV'un gövde tasarımı render'larda oldukça şık görünmekle birlikte bizlere Range Rover modellerini anımsattı. Yüksek omuz çizgisi, beş kollu tasarıma sahip büyük jantlar, geriye doğru alçalan düz bir tavan ve boydan boya uzanan LED stop şeridi, tasarımda dikkat çeken detaylardan. Ayrıca kapı kolunun yerleşimine bakarak arka kapıların geriye doğru açıldığını söylemek de mümkün.
Uzunluğu 4.96 metre ve yerden yüksekliği 234 mm olarak açıklanan elektrikli SUV'un diğer özellikleri ise 10 inç dijital gösterge ekranı, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 5G bağlantısı ve OTA güncelleme desteği şeklinde sıralanabilir. İlginç olan şey ise araçta otomatik acil durum freni dahil herhangi bir sürücü asistan teknolojisinin yer almaması. Bu özelliklerin daha sonra güncelleme ile eklenebileceği belirtiliyor.
Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam