Hisense, 280 ekran boyutu ve 10.000 nit parlaklık sunan bir TV tanıttı

Tam Boyutta Gör Televizyonlar CES’te her zaman bolca göreceğiniz ürünler arasında yer alıyor. Bu bağlamda Hisense de aralarında 10.000 nit parlaklığa ulaşabilen 110 inçlik bir model ve "Rollable Laser TV"nin de bulunduğu yeni ürünlerini sergiledi. Tanıtılan televizyon modelleri özellikleri bakımından hayli ilgili çekici.

110 inç ve 10.000 nit

Büyük TV setleri trendini sürdüren Hisense, CES'te en üst seviye ULED X serisinde iki yeni model tanıttı: biri 98 inç ve diğeri 110 inç boyutlarında. 110UX mini-LED TV, TCL'nin benzer QM891G modelinden beş inç daha küçük olabilir, ancak bazı önemli alanlarda rakibini geride bırakıyor: 40.000 arka aydınlatma bölgesi ve 10.000 nit parlaklık, her ikisi de TCL'nin sunduğunun iki katı.

Tam Boyutta Gör Hisense, bu inanılmaz parlaklığı 24V yüksek çıkışlı Mini LED'ler kullanarak sağladığını söylüyor. TV ayrıca parlama, arka ışık sızıntısı, renk kayması ve diğer istenmeyen sorunları azaltmak için parlama önleyici bir film ve STW2.0 geniş açılı film teknolojisi kullanıyor. 4K set, BT.2020 renk gamının %95 gibi etkileyici bir renk kapsamı da sunuyor.

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Öte yandan 98 inç 98UX, 10.000 yerel karartma bölgesine sahip ve 5.000 nit'e ulaşabiliyor. Her iki yeni ULED X TV de entegre 4.2.2 ses sistemleriyle geliyor ancak yalnızca büyük model Dolby Atmos FlexConnect uyumluluğu sunuyor. Ayrıca 144Hz yenileme hızları, Dolby Vision HDR ve G-Sync uyumluluğu ve Freesync Premium Pro gibi bir dizi oyun özelliği ile birlikte geliyorlar.

8K Laser TV

Tam Boyutta Gör Hisense, dünyanın ilk 8K Laser TV'sini ve çığır açan TriChroma Laser TV'sini tanıttı. Hisense, 3,2 metrekare ses alanı ve 100.000'den fazla ses ünitesi ile dünyanın en büyük sonik ekranına sahip dünyanın ilk 8K Sonic Screen Laser TV'sini sergiledi. Firmaya göre erkandan gelen ses, profesyonel bir sinemanınkine rakip olan sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Tam Boyutta Gör Hisense'in yeni Rollable Laser TV'si, geleneksel kurulumların kısıtlamalarının ötesine geçerek büyük ekran izlemede farklı bir yaklaşım sunuyor. Ekran kullanılmadığında gizleniyor ve istendiğinde üstün performansı sergiliyor. Ayrıca, projektörlerden içerik izlerken genellikle hayal kırıklığına uğratan unsurlar olan daha iyi yüksek dinamik aralık, parlaklık, kontrast ve görsel derinlik sunan Ultra Black Screen Laser 4K da tanıtıldı. Hisense bunu, ışık kullanım verimliliğini %50 oranında artıran mikro-nano, parlama önleyici film teknolojisini kullanarak başarıyor.

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