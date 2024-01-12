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    Anlık Bildirim

    Hisense, 280 ekran boyutu ve 10.000 nit parlaklık sunan bir TV tanıttı

    CES 2024 kapsamında Hisense, birçok televizyon modeli tanıttı. Etkinlik kapsamında sergilenen bir televizyon, 240 ekran (110 inç) boyutu ve 10.000 nit parlaklığıyla dikkat çekiyor.
    Hisense, 280 ekran ve 10.000 nit parlaklık sunan bir TV tanıttı Tam Boyutta Gör
    Televizyonlar CES’te her zaman bolca göreceğiniz ürünler arasında yer alıyor. Bu bağlamda Hisense de aralarında 10.000 nit parlaklığa ulaşabilen 110 inçlik bir model ve "Rollable Laser TV"nin de bulunduğu yeni ürünlerini sergiledi. Tanıtılan televizyon modelleri özellikleri bakımından hayli ilgili çekici.

    110 inç ve 10.000 nit

    Büyük TV setleri trendini sürdüren Hisense, CES'te en üst seviye ULED X serisinde iki yeni model tanıttı: biri 98 inç ve diğeri 110 inç boyutlarında. 110UX mini-LED TV, TCL'nin benzer QM891G modelinden beş inç daha küçük olabilir, ancak bazı önemli alanlarda rakibini geride bırakıyor: 40.000 arka aydınlatma bölgesi ve 10.000 nit parlaklık, her ikisi de TCL'nin sunduğunun iki katı.

    Hisense, 280 ekran ve 10.000 nit parlaklık sunan bir TV tanıttı Tam Boyutta Gör
    Hisense, bu inanılmaz parlaklığı 24V yüksek çıkışlı Mini LED'ler kullanarak sağladığını söylüyor. TV ayrıca parlama, arka ışık sızıntısı, renk kayması ve diğer istenmeyen sorunları azaltmak için parlama önleyici bir film ve STW2.0 geniş açılı film teknolojisi kullanıyor. 4K set, BT.2020 renk gamının %95 gibi etkileyici bir renk kapsamı da sunuyor.

    Öte yandan 98 inç 98UX, 10.000 yerel karartma bölgesine sahip ve 5.000 nit'e ulaşabiliyor. Her iki yeni ULED X TV de entegre 4.2.2 ses sistemleriyle geliyor ancak yalnızca büyük model Dolby Atmos FlexConnect uyumluluğu sunuyor. Ayrıca 144Hz yenileme hızları, Dolby Vision HDR ve G-Sync uyumluluğu ve Freesync Premium Pro gibi bir dizi oyun özelliği ile birlikte geliyorlar.

    8K Laser TV

    Hisense, 280 ekran ve 10.000 nit parlaklık sunan bir TV tanıttı Tam Boyutta Gör
    Hisense, dünyanın ilk 8K Laser TV'sini ve çığır açan TriChroma Laser TV'sini tanıttı. Hisense, 3,2 metrekare ses alanı ve 100.000'den fazla ses ünitesi ile dünyanın en büyük sonik ekranına sahip dünyanın ilk 8K Sonic Screen Laser TV'sini sergiledi. Firmaya göre erkandan gelen ses, profesyonel bir sinemanınkine rakip olan sürükleyici bir deneyim sunuyor.
    Hisense, 280 ekran ve 10.000 nit parlaklık sunan bir TV tanıttı Tam Boyutta Gör
    Hisense'in yeni Rollable Laser TV'si, geleneksel kurulumların kısıtlamalarının ötesine geçerek büyük ekran izlemede farklı bir yaklaşım sunuyor. Ekran kullanılmadığında gizleniyor ve istendiğinde üstün performansı sergiliyor. Ayrıca, projektörlerden içerik izlerken genellikle hayal kırıklığına uğratan unsurlar olan daha iyi yüksek dinamik aralık, parlaklık, kontrast ve görsel derinlik sunan Ultra Black Screen Laser 4K da tanıtıldı. Hisense bunu, ışık kullanım verimliliğini %50 oranında artıran mikro-nano, parlama önleyici film teknolojisini kullanarak başarıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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