Hisense, 280 ekran boyutu ve 10.000 nit parlaklık sunan bir TV tanıttı

Büyük TV setleri trendini sürdüren Hisense, CES'te en üst seviye ULED X serisinde iki yeni model tanıttı: biri 98 inç ve diğeri 110 inç boyutlarında. 110UX mini-LED TV, TCL'nin benzer QM891G modelinden beş inç daha küçük olabilir, ancak bazı önemli alanlarda rakibini geride bırakıyor: 40.000 arka aydınlatma bölgesi ve 10.000 nit parlaklık, her ikisi de TCL'nin sunduğunun iki katı.
Öte yandan 98 inç 98UX, 10.000 yerel karartma bölgesine sahip ve 5.000 nit'e ulaşabiliyor. Her iki yeni ULED X TV de entegre 4.2.2 ses sistemleriyle geliyor ancak yalnızca büyük model Dolby Atmos FlexConnect uyumluluğu sunuyor. Ayrıca 144Hz yenileme hızları, Dolby Vision HDR ve G-Sync uyumluluğu ve Freesync Premium Pro gibi bir dizi oyun özelliği ile birlikte geliyorlar.
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.