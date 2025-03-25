Hisense, 116 inçlik dünyanın ilk RGB MiniLED TV'sini satışa sundu

Hisense 116UX RGB MiniLED TV özellikleri
Televizyon, Hisense'in Hi-View AI Engine X yonga setiyle kontrastı, rengi ve parlaklığı gerçek zamanlı olarak ayarlamak için AI destekli RGB Yerel Karartmayı kullanıyor. Ayrıca gelişmiş HDR performansı sunan Dolby Vision, Dolby Vision IQ ve IMAX Enhanced formatlarını destekliyor.
Aydınlık ortamlarda izleme deneyimini arttıran, parlama önleyici, düşük yansımalı bir ekrana sahip olan televizyon, 178° görüş açısına ve 40 mm'den ince gövdeye sahip. Televizyon ayrıca, HDMI eARC, Wi-Fi 6E, Google TV, Google Assistant, Alexa ve Apple HomeKit desteğini barındırıyor.
Premium pazara hitap eden Hisense 116UX, Çin'de 13.800 dolar fiyat etiketiyle şatışa sunulmuş durumda. Küresel pazarlara ise ilerleyen aylarda çıkış yapması bekleniyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/03/25/hisense-116-inch-ux-rgb-miniled-tv-launched-in-china/ https://www.ithome.com/0/839/766.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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