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    Hisense, 116 inçlik dünyanın ilk RGB MiniLED TV'sini satışa sundu

    Hisense, CES 2025'teki küresel tanıtımının ardından Çin'de 116 inç UX RGB MiniLED TV'sini satışa sundu. Premium sınıfa hitap eden televizyon neler sunuyor?     
    Hisense, 116 inçlik dünyanın ilk RGB MiniLED TV'sini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Hisense, CES 2025'teki küresel tanıtımının ardından Çin'de 116 inç UX RGB MiniLED TV'sini (116UX) satışa sundu. MiniLED TV'lerdeki beyaz LED'lerin yerine kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşan RGB arka aydınlatmayı kullanan televizyon, bu sayede BT.2020 renk gamının %97'sini kapsayarak 10.000 nit gibi çok yüksek tepe parlaklık seviyelerine çıkabiliyor.

    Hisense 116UX RGB MiniLED TV özellikleri

    Televizyon, Hisense'in Hi-View AI Engine X yonga setiyle kontrastı, rengi ve parlaklığı gerçek zamanlı olarak ayarlamak için AI destekli RGB Yerel Karartmayı kullanıyor. Ayrıca gelişmiş HDR performansı sunan Dolby Vision, Dolby Vision IQ ve IMAX Enhanced formatlarını destekliyor.

    Hisense, 116 inçlik dünyanın ilk RGB MiniLED TV'sini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Ses konusunda da iddialı olan televizyon, içerik türüne göre ses çıkışını ayarlayan AI Ses Optimizasyonu ile birlikte Dolby Atmos ve DTS Virtual:X'i destekleyen 6.2.2 kanallı bir CineStage X ses sistemiyle geliyor.

    Aydınlık ortamlarda izleme deneyimini arttıran, parlama önleyici, düşük yansımalı bir ekrana sahip olan televizyon, 178° görüş açısına ve 40 mm'den ince gövdeye sahip. Televizyon ayrıca, HDMI eARC, Wi-Fi 6E, Google TV, Google Assistant, Alexa ve Apple HomeKit desteğini barındırıyor.

    Premium pazara hitap eden Hisense 116UX, Çin'de 13.800 dolar fiyat etiketiyle şatışa sunulmuş durumda. Küresel pazarlara ise ilerleyen aylarda çıkış yapması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/03/25/hisense-116-inch-ux-rgb-miniled-tv-launched-in-china/ https://www.ithome.com/0/839/766.htm
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