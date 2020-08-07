Hitman 3 VR ile düşmanlarımızdan sanal gerçeklik ortamında kurtulacağız

Tam Boyutta Gör

Hitman serisinin geliştiricisi IO Interactive, World of Assassination Trilogy kapsamında geliştirdiği ve serinin son oyunu olan Hitman 3’ü Ocak 2021’de piyasaya sürecek. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC ve Google Stadia platformlarına gelecek yapım, üçlemenin son halkasına farklı bir deneyimle veda edecek. Geride bıraktığımız beş yıl içinde piyasaya çıkmış ilk iki oyundaki bölgeleri de kapsayacak deneyimde, Ajan 47’yi PlayStation VR yardımıyla sanal gerçeklik ortamında yönetebileceğiz.

Ayrıca Bkz. "Ridley Scott imzalı HBO dizisi Raised by Wolves’tan resmi fragman geldi"

İlginizi Çekebilir

Xbox Series S model konsol, kontrolcü paketindeki detayla resmiyet kazandı

İlk iki oyundaki bölgeleri ancak bunlara satın almış oyuncuların aktarabileceği Hitman’in üçüncü ve son halkasında kahramanımız avlarını birinci şahıs kamerasında ve daha önce tecrübe etmediğimiz bir deneyimle ortadan kaldıracak.

Oyundaki nesneler, hayatımızı kurtaracak

IO Interactive İletişim Müdürü Travis Barbour, ortaya konması planlanan oynanış tarzı hakkında bazı açıklamalarda bulunmuş. Barbour’un bu konudaki ifadeleri şöyle:

“Hitman 3 VR, sizlere birinci sahış kamerası sayesinde yepyeni bir oyun deneyimi sunacak. Serinin öne çıkan özelliklerinin başında gelen zengin ve detaylı bölge grafikleriyle kendinizi bu dünyanın içinde hissedeceksiniz. Bazen, hedeflerinizle baş başa kalacak ve onların gözlerinin içine bakma şansı elde edebilecek bazen de kalabalık içine karışarak etrafınızdaki konuşmalara tanıklık edeceksiniz. Ellerinizle kontrol edebileceğiniz nesnelerle örneğin bir tavayı istediğiniz açıyla savurarak düşmanınızı hareketsiz kılarken aynı nesneyi size sıkılan kurşunlardan kaçmak için de kullanabileceksiniz.”

Bakalım, Hitman 3 VR yukarıda ifade edilenlerin ne kadarını gerçekçi bir şekilde oyuna ithal edebilecek. Aşağıda, oyunun duyuru videosuna göz atabilirsiniz.

https://wccftech.com/hitman-3-to-immerse-players-in-the-entire-world-of-assassination-trilogy-in-playstation-vr/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.