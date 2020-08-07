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    Hitman 3 VR ile düşmanlarımızdan sanal gerçeklik ortamında kurtulacağız

    Hitman 3, Ocak 2021'de PlayStation VR desteğiyle çıkıyor. Ajan 47'yi artık sanal gerçeklik ortamında ve daha önce tecrübe etmediğimiz bir deneyimle kontrol edebileceğiz.
    2 hf.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Hitman 3 VR ile düşmanlarımızdan sanal gerçeklik ortamında kurtulacağız
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    Hitman serisinin geliştiricisi IO Interactive, World of Assassination Trilogy kapsamında geliştirdiği ve serinin son oyunu olan Hitman 3’ü Ocak 2021’de piyasaya sürecek. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC ve Google Stadia platformlarına gelecek yapım, üçlemenin son halkasına farklı bir deneyimle veda edecek. Geride bıraktığımız beş yıl içinde piyasaya çıkmış ilk iki oyundaki bölgeleri de kapsayacak deneyimde, Ajan 47’yi PlayStation VR yardımıyla sanal gerçeklik ortamında yönetebileceğiz.

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    İlk iki oyundaki bölgeleri ancak bunlara satın almış oyuncuların aktarabileceği Hitman’in üçüncü ve son halkasında kahramanımız avlarını birinci şahıs kamerasında ve daha önce tecrübe etmediğimiz bir deneyimle ortadan kaldıracak.

    Oyundaki nesneler, hayatımızı kurtaracak

    IO Interactive İletişim Müdürü Travis Barbour, ortaya konması planlanan oynanış tarzı hakkında bazı açıklamalarda bulunmuş. Barbour’un bu konudaki ifadeleri şöyle:

    “Hitman 3 VR, sizlere birinci sahış kamerası sayesinde yepyeni bir oyun deneyimi sunacak. Serinin öne çıkan özelliklerinin başında gelen zengin ve detaylı bölge grafikleriyle kendinizi bu dünyanın içinde hissedeceksiniz. Bazen, hedeflerinizle baş başa kalacak ve onların gözlerinin içine bakma şansı elde edebilecek bazen de kalabalık içine karışarak etrafınızdaki konuşmalara tanıklık edeceksiniz. Ellerinizle kontrol edebileceğiniz nesnelerle örneğin bir tavayı istediğiniz açıyla savurarak düşmanınızı hareketsiz kılarken aynı nesneyi size sıkılan kurşunlardan kaçmak için de kullanabileceksiniz.”

    Bakalım, Hitman 3 VR yukarıda ifade edilenlerin ne kadarını gerçekçi bir şekilde oyuna ithal edebilecek. Aşağıda, oyunun duyuru videosuna göz atabilirsiniz.



    https://wccftech.com/hitman-3-to-immerse-players-in-the-entire-world-of-assassination-trilogy-in-playstation-vr/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 2 hf.
    vr gibi değil de fps gibi duruyor. bir fark göremedim.

    (vr zaten fps ama o gözlük için gereksiz sanki)
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    cceviz (cenk cenk) 2 hf.
    Half life alyx, sanal gerçeklik dünyasını uçurumun eşiğinden kurtardı resmen. Half life alyx in gazı ile güzel oyunlar çıkacaktır ve paralel olarak gözlük almaya değer olmaya başlayacak ve satışlar attıkça da dahada güzel olunlar çıkacaktır.
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