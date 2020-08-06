Ridley Scott imzalı HBO dizisi Raised by Wolves’tan resmi fragman geldi

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Alien, Blade Runner, Gladiator ve The Martian gibi yapımlardan tanıdığımız Ridley Scott imzalı HBO Max dizisi “Raised by Wolves”un resmi fragmanı yayınlandı.

Çoğunluğu henüz keşfedilmemiş uzak bir gezegende insan çocuklarını yetiştirme görevi verilen Anne (Amanda Collin) ve Baba (Abubakar Salim) adlı iki androidin yaşadıklarını konu alan seri, 10 bölümden oluşuyor.

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Büyük bir savaş sonrası yaşanamaz hale gelen Dünya’dan gönderilen androidler, yeni evlerinde sakin bir hayat sürerken işler birden tersine dönüyor. Ridley Scott’ın izlerini iliklerimize kadar hissettirecek dizinin ilk iki bölüm yönetmenliğini de yine Scott sırtlamış.

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Dizide Prisoners filminin senaristi Aaron Guzikowski’de yer alacak. Oldukça beğenilen 2013 yılı yapımı filmin senaristi, Raised by Wolfes ile ilk yönetmenlik tecrübesini de elde edecek. Seride, Vikings’ten tanıdığımız Travis Fimmel de var. Dizi 3 Eylül’de HBO Max’ta gösterime girecek. Aşağıda, dizinin resmi fragmanına göz atabilirsiniz.

https://mashable.com/video/raised-by-wolves-ridley-scott-hbo-max-trailer/?europe=true

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