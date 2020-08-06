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    Ridley Scott imzalı HBO dizisi Raised by Wolves’tan resmi fragman geldi

    3 Eylül'de HBO Max'ta yayınlanmaya başlayacak Ridley Scott imzalı Raised by Wolves”un fragmanı yayınlandı. Dizi, uzak bir gezegende insan çocukları yetiştiren iki androidin yaşadıklarına odaklanıyor.
    2 hf.
    2,7b
    1
    15
    Sinema ...
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    Gökhan G.
    Editör
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    Ridley Scott imzalı HBO dizisi Raised by Wolves’tan resmi fragman geldi
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    Alien, Blade Runner, Gladiator ve The Martian gibi yapımlardan tanıdığımız Ridley Scott imzalı HBO Max dizisi “Raised by Wolves”un resmi fragmanı yayınlandı.

    Çoğunluğu henüz keşfedilmemiş uzak bir gezegende insan çocuklarını yetiştirme görevi verilen Anne (Amanda Collin) ve Baba (Abubakar Salim) adlı iki androidin yaşadıklarını konu alan seri, 10 bölümden oluşuyor.

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    Büyük bir savaş sonrası yaşanamaz hale gelen Dünya’dan gönderilen androidler, yeni evlerinde sakin bir hayat sürerken işler birden tersine dönüyor. Ridley Scott’ın izlerini iliklerimize kadar hissettirecek dizinin ilk iki bölüm yönetmenliğini de yine Scott sırtlamış.

    Ridley Scott imzalı HBO dizisi Raised by Wolves’tan resmi fragman geldi
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    Dizide Prisoners filminin senaristi Aaron Guzikowski’de yer alacak. Oldukça beğenilen 2013 yılı yapımı filmin senaristi, Raised by Wolfes ile ilk yönetmenlik tecrübesini de elde edecek. Seride, Vikings’ten tanıdığımız Travis Fimmel de var. Dizi 3 Eylül’de HBO Max’ta gösterime girecek. Aşağıda, dizinin resmi fragmanına göz atabilirsiniz.



    https://mashable.com/video/raised-by-wolves-ridley-scott-hbo-max-trailer/?europe=true Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 2 hf. en beğenilen
    Voooovv! Etkileyici...
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    vector x-31 (okan derin) 5 sa.
    Direkt İzlenir
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    The Red Devil 2 hf.
    Hbo ve ridley scott? daha ne isterim abi.
    Yanıtla +1
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    ebavamqko 2 hf.
    ırkçılık bu! afişte zenci olmalıydı. Kadın da zenci ve elindeki bebek de zenci olmalıydı! Bu ırkçılık!!! Sadece zenci olmalı. beyaz sarı veya kırmızı ırklar olmamalı!!! lanet olası ırkçılar...
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    231407 (Barış Özdemir) 2 hf.
    Teşekkürler
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    231407 (Barış Özdemir) 2 hf.
    Türkiye'ye ne zaman geliyor bu hbomax
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 hf. 231407
    Muhtemelen gelmeyecek. O yüzden HBO dizilerinin yayın haklarını BluTV almış.
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    glumerna (hiko baba) 2 hf.
    Kalite geliyor desenize hbo = kalite
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    Alzena 2 hf.
    HBO yapılarında Türkçe dublaj veya alt yazı var mı?
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    Holk (Holk Holk) 2 hf.
    HBO dizileri cidden efsane. Game of Thrones,The Wire,The O.Z,Band of Brothers,The Sopranos,Westworld ve en özeli ve güzeli Six Feet Under...
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    Destan47 (Destan ) 2 hf.
    oooo travis fimmel varmış
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    kayamtky 2 hf.
    Böyle değişik konuları olan dizilere açlığımız var, merakla bekliyoruz.
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    2694 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    hbomax, ridley scott ve Bilim ve Teknoloji
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