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    İsrail ordusu Orta Çağ taktiğiyle savaşıyor: Mancınıkla ateş topu saldırısı

    İsrail ordusunun sınırdaki düşman güçlerine karşı eski tip bir savaş aracı kullandığı ortaya çıktı. İnternete düşen görüntülerde askerlerin sınırın ötesine mancınıkla ateş topları fırlattığı görülüyor

    İsrail ordusu Orta Çağ'a döndü: Mancınıkla ateş topu atıyorlar Tam Boyutta Gör

    İsrail ordusunun günümüzde pek de alışık olmadığımız türden bir silah kullandığını gösteren videolar internete düştü. Yayınlanan görüntülerde, askerlerin düşman güçlerine karşı Orta Çağ'dan kalma mancınık düzeneği kullandıkları görülüyor. İsrail kuvvetleri ateş topları olarak da bildiğimiz yakıcı mühimmatları mancınık ile sınırdaki düşman güçlerine doğru fırlatıyor.

    Böylesine eski bir savaş aracının dünyanın en donanımlı ordularından biri tarafından kullanılması şaşkınlık yarattı. İlk etapta bunun askerlerin tuhaf bir şakası olabileceği bile düşünüldü. Ancak İsrail ordusu mancınık kullanımını resmen doğruladı ve bunun altında yatan sebebi açıkladı.

    Görüntüler, İsrail ordusunun Hizbullah'a karşı savaştığı Lübnan sınırından geliyor. Lübnanlı Şii milisler Hamas saldırısı ve Gazze'deki son çatışmaların başlamasından bu yana Lübnan'ın güneyinden İsrail'e birçok kez saldırdı. Times of Israel muhabiri Emanuel Fabian tarafından paylaşılan videolardaki bölge sık bitki örtüsü ile kaplı.

    İsrail ordusu Orta Çağ'a döndü: Mancınıkla ateş topu atıyorlar Tam Boyutta Gör

    Bu çalılar ve ağaçlık alan Hizbullah militanlarına kamuflaj görevi görerek saklanmalarına olanak tanımakta. Dolayısı ile bunların yakıcı mühimmatla yok edilmesi bitki örtüsünü temizleyerek düşman mevzilerinin açığa çıkarılmasını sağlıyor. Böylelikle İsrail ordusu militanların yerlerini tespit edebiliyor.

    Mancınık kullanımı sayesinde askerler düşman ateşi altında kalmadan yüksek sınır duvarı üzerinden hedefleri vurabiliyorlar. Bu taktik yaz aylarında daha etkili olacaktır. Zira bölgedeki bitkiler sıcaktan kavrulduğu için daha kolay yanacak.

    Mancınık, Orta Çağ'da yaygın olarak kullanılan bir kuşatma silahıydı. Günümüzde mancınıklar, genellikle tarihi canlandırmalar ve eğlence amaçlı kullanılsa da İsrail gibi bazı ülkelerde hala askeri amaçlı olarak kullandıklarına şahit oluyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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