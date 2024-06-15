İsrail ordusu Orta Çağ taktiğiyle savaşıyor: Mancınıkla ateş topu saldırısı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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İsrail ordusunun günümüzde pek de alışık olmadığımız türden bir silah kullandığını gösteren videolar internete düştü. Yayınlanan görüntülerde, askerlerin düşman güçlerine karşı Orta Çağ'dan kalma mancınık düzeneği kullandıkları görülüyor. İsrail kuvvetleri ateş topları olarak da bildiğimiz yakıcı mühimmatları mancınık ile sınırdaki düşman güçlerine doğru fırlatıyor.

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Böylesine eski bir savaş aracının dünyanın en donanımlı ordularından biri tarafından kullanılması şaşkınlık yarattı. İlk etapta bunun askerlerin tuhaf bir şakası olabileceği bile düşünüldü. Ancak İsrail ordusu mancınık kullanımını resmen doğruladı ve bunun altında yatan sebebi açıkladı.

Görüntüler, İsrail ordusunun Hizbullah'a karşı savaştığı Lübnan sınırından geliyor. Lübnanlı Şii milisler Hamas saldırısı ve Gazze'deki son çatışmaların başlamasından bu yana Lübnan'ın güneyinden İsrail'e birçok kez saldırdı. Times of Israel muhabiri Emanuel Fabian tarafından paylaşılan videolardaki bölge sık bitki örtüsü ile kaplı.

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Bu çalılar ve ağaçlık alan Hizbullah militanlarına kamuflaj görevi görerek saklanmalarına olanak tanımakta. Dolayısı ile bunların yakıcı mühimmatla yok edilmesi bitki örtüsünü temizleyerek düşman mevzilerinin açığa çıkarılmasını sağlıyor. Böylelikle İsrail ordusu militanların yerlerini tespit edebiliyor.

Mancınık kullanımı sayesinde askerler düşman ateşi altında kalmadan yüksek sınır duvarı üzerinden hedefleri vurabiliyorlar. Bu taktik yaz aylarında daha etkili olacaktır. Zira bölgedeki bitkiler sıcaktan kavrulduğu için daha kolay yanacak.

Mancınık, Orta Çağ'da yaygın olarak kullanılan bir kuşatma silahıydı. Günümüzde mancınıklar, genellikle tarihi canlandırmalar ve eğlence amaçlı kullanılsa da İsrail gibi bazı ülkelerde hala askeri amaçlı olarak kullandıklarına şahit oluyoruz.

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İsrail ordusu Orta Çağ'a döndü: Mancınıkla ateş topu atıyorlar