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Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zekâ şirketleri konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Yapay zekâya yönelik güvenlik endişeleri artıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ modellerinin kendi başına çalışma ve kod yazma yeteneklerinin giderek gelişmesi, ciddi güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdi. Daha OpenAI'ın yapay zekâsının Hugging Face'i hacklemesinin yankıları sürerken, Anthropic ve Meta cephesinden de benzer haberler geldi.

İngiltere Yapay Zekâ Güvenlik Enstitüsü (AISI), güvenlik testleri sırasında Anthropic'in yapay zekâsını sahte kimlikler oluşturarak gerçek insanları kandırmaya ve zararlı yazılım çalıştırmaları için ikna etmeye çalışırken yakaladı. Modelin bunu herhangi bir açık talimat almadan, kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdi.

Birkaç gün sonra benzer bir açıklama da Meta cephesinden geldi. Şirketin en gelişmiş gerçek dünya kodlama ve agentic görev modellerinden biri olarak tanımlanan Muse Spark 1.1, test ortamındaki yanlış yapılandırma nedeniyle açık internete erişti ve üçüncü taraf bir servisteki güvenlik açığını kullanarak başka bir şirketin sistemlerine müdahale etti.

Üst üste gelen bu haberler yapay zekâya yönelik güvenlik endişelerini arttırdı. Öyle ki OpenAI, henüz resmi olarak tanıtmadığı yeni nesil AI modeli Astra üzerindeki çalışmalarını durdurdu.

OpenAI'ın yapay zekası saldırı için aylar önceden hazırlık yapmış 3 gün önce eklendi

En popüler LLM modelleri açıklandı: İlk 10'da Batı'dan sadece iki model kaldı

Tam Boyutta Gör OpenRouter, haftalık kullanım verilerine göre en popüler büyük dil modeli (LLM) sıralamasını paylaştı. İlk 10 model arasında Batı merkezli geliştiricilerden yalnızca OpenAI ve ücretsiz sürümü bulunan Poolside yer alırken; DeepSeek, Tencent, Xiaomi, Z.ai, MiniMax gibi Çinli şirketlerin pazarı ele geçirmeye başlaması dikkat çekti.

Bu haftanın tartışmasız lideri ise DeepSeek V4 Flash oldu. OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin en üst modellerine yakın bir performansı çok daha düşük maliyete sunan DeepSeek V4 Flash, özellikle geliştiriciler arasında hızla yayıldı. OpenRouter tarafından paylaşılan verilere göre, son bir haftada dünya genelinde en çok kullanılan yapay zekâ modeli haftalık 7,22 trilyon tokenlık kullanım hacmine ulaşan DeepSeek V4 Flash oldu.

Yapay zekâ doğada olmayan virüsler yarattı





Stanford Üniversitesi ile Arc Institute araştırmacıları, ilk kez yapay zekâdan yararlanarak doğada daha önce görülmemiş yeni virüsler üretmeyi başardı. Yapılan çalışma tıp ve biyoteknoloji açısından önemli fırsatlar sunsa da “biyolojik silah” riskini yeniden gündeme taşıyor.

Araştırmacılar OpenAI'ın ChatGPT modeline benzer şekilde çalışan ancak genetik veriler üzerinde eğitilen Evo adlı yapay zeka modelini kullandı. Dil modelleri metinlerdeki kelime dizilimlerini öğrenirken Evo ise milyonlarca canlıya ait DNA dizilerini inceleyerek genetik yapıların temel örüntülerini öğrenmek üzere tasarlandı.

Yapay zeka 8,3 milyar sanal insan yarattı: Dünya simüle ediliyor

Tam Boyutta Gör Harvard, MIT ve Stanford araştırmacılarının geliştirdiği MatrAIx adlı yeni bir altyapı, dijital ortamda 8,3 milyar sanal insan barındırıyor. MatrAIx, bu sanal kullanıcıları kullanarak ürünlerin, yapay zeka sistemlerinin ve uygulamaların farklı insan profilleri karşısındaki performansını test ediyor. MatrAIx kapsamında 25'ten fazla alana yayılan 1.010 değerlendirme görevi bulunuyor. Ticaret, yazılım, finans ve sağlık gibi alanlar sistemin değerlendirme kapsamındaki başlıca kategoriler arasında yer alıyor.

MatrAIx'in merkezinde Persona 8B adı verilen ve dünya nüfusuna yakın ölçekte oluşturulan 8,3 milyar persona kaydı bulunuyor. Her persona, insanların geçmişi, psikolojisi, yetenekleri, davranışları ve yaşam tarzını temsil eden 1.290 kategorik boyut üzerinden tanımlanıyor. MatrAIx kapsamında oluşturulan persona ajanları farklı büyük dil modelleriyle çalıştırılabiliyor. Araştırmada GPT 5.5, Claude Opus 4.8 ve Claude Haiku 4.5 kullanılarak değerlendirmeler gerçekleştirildi.

SpaceX ile Nvidia, yapay zekâyı Dünya yörüngesine taşıyacak

Tam Boyutta Gör SpaceX ile Nvidia, yapay zekâyı Dünya'nın yörüngesine taşıyacak iddialı bir projeyi duyurdu. İki şirket, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilecek ve yapay zekâ iş yüklerini doğrudan uzayda çalıştıracak Starmind AI1 uydusunun işlem platformunu birlikte geliştirecek.

SpaceX, ilk Starmind uydularında Nvidia'nın Vera CPU ve Rubin GPU platformlarını kullanacağını açıkladı. Elon Musk da iş birliğini kendi X hesabından doğrulayarak SpaceX'in yalnızca Nvidia GPU'larını kullanacağını söyledi.

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

LeapTalk, seçtiğiniz dijital bir avatarı gerçek zamanlı olarak konuşturmanızı sağlıyor.

Wan Animate 2, verdiğiniz bir videodaki hareketleri alıp, istediğiniz başka bir karaktere ya da görsele aktararak yeni bir video oluşturabiliyor.

Açık kaynaklı üretken yapay zekâ Multi-Agent CAD, sadece yazılı komut girerek, 3D yazıcı ile bastırmaya hazır üç boyutlu objeler tasarlamanızı sağlıyor.

Meta, yeni Muse Spark 1.2 modeli üzerine kurduğu AI ajanı Muse Code'u tanıttı. Muse Code, özellikle kod yazma ve belli görevleri kendi başına yerine getirme konusunda öne çıkmayı hedefliyor.

Cloudflare, internet üzerinde görevleri insanlar yerine yapay zeka ajanlarının gerçekleştirmesi için tasarlanan yeni tarayıcısı Kitesurf'ü tanıttı.

Ekonomist Steve Hanke: Yapay zeka insanlardan daha pahalı 6 gün önce eklendi

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

Google’da yapay zekânın başına bir Türk geçti. Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis günlük yönetim görevlerinden ayrılırken, AI geliştirme faaliyetlerinin liderliği Koray Kavukçuoğlu ’na emanet edildi.

yapay zekânın başına bir Türk geçti. Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis günlük yönetim görevlerinden ayrılırken, AI geliştirme faaliyetlerinin liderliği ’na emanet edildi. OpenAI, ChatGPT 'de yalnızca metin içeren sohbetlerde Ücretsiz ve Go kullanıcılarına uygulanan kullanım limitlerini kaldıracağını açıkladı.

'de yalnızca metin içeren sohbetlerde Ücretsiz ve Go kullanıcılarına uygulanan kullanım limitlerini kaldıracağını açıkladı. Anthropic , Claude için kendi yapay zeka çipini geliştirecek.

, Claude için kendi yapay zeka çipini geliştirecek. Google Asistan telefonlardan tamamen kaldırılıyor. Yerini Gemini alacak.

telefonlardan tamamen kaldırılıyor. Yerini Gemini alacak. Elon Musk'ın Wikipedia'ya rakip olarak başlattığı Grokipedia 'nın aylardır güncellenmediği ortaya çıktı.

'nın aylardır güncellenmediği ortaya çıktı. AMD , yapay zekâ çıkarım performansını artırmak için modelleri doğrudan çipe işleyebilen Taalas'ı satın alıyor.

, yapay zekâ çıkarım performansını artırmak için modelleri doğrudan çipe işleyebilen Taalas'ı satın alıyor. Yapay zekâya yeni bellek geliyor. SanDisk ve SK hynix , yapay zeka sistemleri için geliştirilen yeni HBF bellek standardını yayımladı.

ve , yapay zeka sistemleri için geliştirilen yeni HBF bellek standardını yayımladı. Hazine ve Maliye Bakanlığının yapay zekâ destekli sistemi, kamu harcamalarını analiz ederek bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit etti

yapay zekâ destekli sistemi, kamu harcamalarını analiz ederek bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit etti Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta'nın sahip olduğu toplam mülk, fabrika ve ekipman varlıklarının değeri haziran sonu itibarıyla 1,46 trilyon dolara ulaştı.

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Yapay zeka dünyasında bu hafta (10 Ağustos 2026)

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