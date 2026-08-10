AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (10 Ağustos 2026)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zekâ şirketleri konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:
Yapay zekâya yönelik güvenlik endişeleri artıyor
İngiltere Yapay Zekâ Güvenlik Enstitüsü (AISI), güvenlik testleri sırasında Anthropic'in yapay zekâsını sahte kimlikler oluşturarak gerçek insanları kandırmaya ve zararlı yazılım çalıştırmaları için ikna etmeye çalışırken yakaladı. Modelin bunu herhangi bir açık talimat almadan, kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdi.
Birkaç gün sonra benzer bir açıklama da Meta cephesinden geldi. Şirketin en gelişmiş gerçek dünya kodlama ve agentic görev modellerinden biri olarak tanımlanan Muse Spark 1.1, test ortamındaki yanlış yapılandırma nedeniyle açık internete erişti ve üçüncü taraf bir servisteki güvenlik açığını kullanarak başka bir şirketin sistemlerine müdahale etti.
Üst üste gelen bu haberler yapay zekâya yönelik güvenlik endişelerini arttırdı. Öyle ki OpenAI, henüz resmi olarak tanıtmadığı yeni nesil AI modeli Astra üzerindeki çalışmalarını durdurdu.
En popüler LLM modelleri açıklandı: İlk 10'da Batı'dan sadece iki model kaldı
Bu haftanın tartışmasız lideri ise DeepSeek V4 Flash oldu. OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin en üst modellerine yakın bir performansı çok daha düşük maliyete sunan DeepSeek V4 Flash, özellikle geliştiriciler arasında hızla yayıldı. OpenRouter tarafından paylaşılan verilere göre, son bir haftada dünya genelinde en çok kullanılan yapay zekâ modeli haftalık 7,22 trilyon tokenlık kullanım hacmine ulaşan DeepSeek V4 Flash oldu.
Yapay zekâ doğada olmayan virüsler yarattı
Stanford Üniversitesi ile Arc Institute araştırmacıları, ilk kez yapay zekâdan yararlanarak doğada daha önce görülmemiş yeni virüsler üretmeyi başardı. Yapılan çalışma tıp ve biyoteknoloji açısından önemli fırsatlar sunsa da “biyolojik silah” riskini yeniden gündeme taşıyor.
Araştırmacılar OpenAI'ın ChatGPT modeline benzer şekilde çalışan ancak genetik veriler üzerinde eğitilen Evo adlı yapay zeka modelini kullandı. Dil modelleri metinlerdeki kelime dizilimlerini öğrenirken Evo ise milyonlarca canlıya ait DNA dizilerini inceleyerek genetik yapıların temel örüntülerini öğrenmek üzere tasarlandı.
Yapay zeka 8,3 milyar sanal insan yarattı: Dünya simüle ediliyor
MatrAIx'in merkezinde Persona 8B adı verilen ve dünya nüfusuna yakın ölçekte oluşturulan 8,3 milyar persona kaydı bulunuyor. Her persona, insanların geçmişi, psikolojisi, yetenekleri, davranışları ve yaşam tarzını temsil eden 1.290 kategorik boyut üzerinden tanımlanıyor. MatrAIx kapsamında oluşturulan persona ajanları farklı büyük dil modelleriyle çalıştırılabiliyor. Araştırmada GPT 5.5, Claude Opus 4.8 ve Claude Haiku 4.5 kullanılarak değerlendirmeler gerçekleştirildi.
SpaceX ile Nvidia, yapay zekâyı Dünya yörüngesine taşıyacak
SpaceX, ilk Starmind uydularında Nvidia'nın Vera CPU ve Rubin GPU platformlarını kullanacağını açıkladı. Elon Musk da iş birliğini kendi X hesabından doğrulayarak SpaceX'in yalnızca Nvidia GPU'larını kullanacağını söyledi.
Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları
LeapTalk, seçtiğiniz dijital bir avatarı gerçek zamanlı olarak konuşturmanızı sağlıyor.
Wan Animate 2, verdiğiniz bir videodaki hareketleri alıp, istediğiniz başka bir karaktere ya da görsele aktararak yeni bir video oluşturabiliyor.
Açık kaynaklı üretken yapay zekâ Multi-Agent CAD, sadece yazılı komut girerek, 3D yazıcı ile bastırmaya hazır üç boyutlu objeler tasarlamanızı sağlıyor.
Meta, yeni Muse Spark 1.2 modeli üzerine kurduğu AI ajanı Muse Code'u tanıttı. Muse Code, özellikle kod yazma ve belli görevleri kendi başına yerine getirme konusunda öne çıkmayı hedefliyor.
Cloudflare, internet üzerinde görevleri insanlar yerine yapay zeka ajanlarının gerçekleştirmesi için tasarlanan yeni tarayıcısı Kitesurf'ü tanıttı.
Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa
- Google’da yapay zekânın başına bir Türk geçti. Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis günlük yönetim görevlerinden ayrılırken, AI geliştirme faaliyetlerinin liderliği Koray Kavukçuoğlu’na emanet edildi.
- OpenAI, ChatGPT'de yalnızca metin içeren sohbetlerde Ücretsiz ve Go kullanıcılarına uygulanan kullanım limitlerini kaldıracağını açıkladı.
- Anthropic, Claude için kendi yapay zeka çipini geliştirecek.
- Google Asistan telefonlardan tamamen kaldırılıyor. Yerini Gemini alacak.
- Elon Musk'ın Wikipedia'ya rakip olarak başlattığı Grokipedia'nın aylardır güncellenmediği ortaya çıktı.
- AMD, yapay zekâ çıkarım performansını artırmak için modelleri doğrudan çipe işleyebilen Taalas'ı satın alıyor.
- Yapay zekâya yeni bellek geliyor. SanDisk ve SK hynix, yapay zeka sistemleri için geliştirilen yeni HBF bellek standardını yayımladı.
- Hazine ve Maliye Bakanlığının yapay zekâ destekli sistemi, kamu harcamalarını analiz ederek bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit etti
- Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta'nın sahip olduğu toplam mülk, fabrika ve ekipman varlıklarının değeri haziran sonu itibarıyla 1,46 trilyon dolara ulaştı.