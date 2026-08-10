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    Gupse Özay imzalı Gupi bu kez sinemalara geliyor: Animasyon filminden ilk fragman yayınlandı

    İlk olarak Netflix yapımı animasyon dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkan Gupi, bu kez sinemalara geliyor. Gupse Özay imzalı Gupi ve Gülmenyen Kral filminden ilk fragman yayınlandı.

    Netflix'in Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımlardan biri olan Gupi, şimdi TV ekranlarının ötesine uzanan bir seriye dönüşüyor. Gupse Özay'ın imzasını taşıyan Gupi serisinin ilk sinema filmi olan Gupi ve Gülmeyen Kral, bu sonbaharda sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi yaklaşan filmin ilk fragmanı paylaşıldı.

    Gupi, 23 Ekim'de Vizyona Girecek

    Hatırlarsanız Netflix yapımı animasyon dizisi,  ailesiyle birlikte yeni bir apartmana taşınan afacan Gupi'nin maceralarını anlatıyordu. Bu sinema filmi ise Gupi'yi bu apartmanın ötesine uzanan bir maceraya çıkaracak. Filmin paylaşılan kısa özeti şöyle:

    "Film, yaşadıkları apartmandaki boş ve kimsesiz daireye pasta götürmek için giren Gupi ve arkadaşlarının, kendilerini herkesin neşesini kaybettiği karanlık bir boyutta bulmasını ve bu dünyanın Gülmeyen Kral’ını güldürerek mutluluğu geri getirmeye çalışmalarını konu alıyor."

    Gupi'yi yine Gupse Özay'ın seslendirdiği filmin yönetmen koltuğunda Arkın Aktaç oturuyor. Filmin seslendirme kadrosunda Gupse Özay'ın yanı sıra Rüzgar Özacun, Dora Kaplan ve Ayris Kaplan gibi isimler yer alıyor.

    "Türkiye’nin ilk IMAX animasyon filmi" olarak lanse edilen Gupi ve Gülmeyen Kral, 23 Ekim'de vizyona girecek.

    Gupse Özay'ın Gupi animasyon filmi fragmanı Tam Boyutta Gör

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