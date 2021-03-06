Hızlı ve Öfkeli 9 bir kez daha ertelendi

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Film sektörünün en büyük markalarından biri olan Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filmi ne yazık ki bir kez daha ertelendi.

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Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 1 yıl ertelenebilir

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Geçtiğimiz haftalarda filmin ertelenebileceğine dair dedikodular çıkmıştı ancak dedikodular 1 yıl erteleneceğine dairdi. Film de geçtiğimiz saatlerde ne yazık ki ertelendi ancak beklenildiği gibi 1 yıl ertelenmedi.

Normalde 28 Mayıs 2021'de vizyona girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9, 25 Haziran 2021'e ertelendi. Her ne kadar bu ertelenme kısa süreli olsa da bu tarihin de net olmadığını belirtelim. Tarih yaklaştığında salgının etkisi geçmemiş olursa gişe beklentisi fazlasıyla yüksek olan bu film tekrar ertelenecektir.

Bu erteleme filmin üçüncü ertelemesi oldu. Filmin en başta geçtiğimiz yıl mart ayında yayınlanması bekleniyordu.

https://www.cinemablend.com/news/2563822/fast-and-furious-9-and-more-have-been-delayed-again

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