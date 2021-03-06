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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hızlı ve Öfkeli 9 bir kez daha ertelendi

    Aksiyon ve araba denilince akla gelen ilk film serisi Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filminin vizyon tarihi ne yazık ki bir kez daha ertelendi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    06 Mart 2021, 14:00 (2 gün)
    6,6b
    13
    8
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Hızlı ve Öfkeli 9 bir kez daha ertelendi
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    Film sektörünün en büyük markalarından biri olan Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filmi ne yazık ki bir kez daha ertelendi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 1 yıl ertelenebilir

    Ayrıca Bkz. "GeForce Now Türkiye fiyatı açıklandı"

    Geçtiğimiz haftalarda filmin ertelenebileceğine dair dedikodular çıkmıştı ancak dedikodular 1 yıl erteleneceğine dairdi. Film de geçtiğimiz saatlerde ne yazık ki ertelendi ancak beklenildiği gibi 1 yıl ertelenmedi.

    Normalde 28 Mayıs 2021'de vizyona girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9, 25 Haziran 2021'e ertelendi. Her ne kadar bu ertelenme kısa süreli olsa da bu tarihin de net olmadığını belirtelim. Tarih yaklaştığında salgının etkisi geçmemiş olursa gişe beklentisi fazlasıyla yüksek olan bu film tekrar ertelenecektir.

    Bu erteleme filmin üçüncü ertelemesi oldu. Filmin en başta geçtiğimiz yıl mart ayında yayınlanması bekleniyordu.



    https://www.cinemablend.com/news/2563822/fast-and-furious-9-and-more-have-been-delayed-again
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    çürükdiş (Burak Demir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şevket Çoruh çekimlerde sakatlanmış ondan ertelemişler...?

    ...

    ...

    Pardon, pardon bu o değildi.s
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    tonodias 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hızlı ve çok öfkeli 8.5 çıkacakmış.
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    P Project Zhao (Metehan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hızlı ve Öfkeli sokak yarışı temasından çıkıp aksiyona kaydığı zaman benim için bitmiştir.
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizim torunlarımızın torunlarının torunları da bu filmin serilerini görcek. 😁
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    muaz1984 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ÇÖP zaten. Onun yerine toretto güzel bir riddick filmi çeksin yada the last witch hunter 2 nin çekimlerine başlasın.
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    kırılanhayaller (u m) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Komedi kategorisinde iddalı filmlerden biri.
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    magnagizmo (Tolga Toygar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yav ertelemesin komple iptal etsinler projeyi. Paul Walker reis öldükten sonra hiç tadı yok çünkü
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    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    sinemalar açılana kadar ertelenmeye devam eder :D
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