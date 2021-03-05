GeForce Now Türkiye fiyatı açıklandı

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Türkiye sunucularında hizmet verecek GeForce Now Powered by GAME+ servisinin abonelik ücreti açıklandı. Servisin abonelik ücreti beklentilerin üzerinde fiyat etiketine sahip. GAME+ platformu, 15 Mart’ta hizmet vermeye başlayacak. Şu anda kapalı beta denemeleri sürüyor.

Premium paket için iki farklı fiyat tarifesi mevcut. Premium paketin aylık ücreti 74,90 TL. Lansmana özel kampanyaya göre 3 aylık alırsanız aylık 49,90 TL’ye denk geliyor. Lansmana özel bu paketin sınırlı sayıda ve tek seferlik olacağı belirtiliyor. 3 ay sonrasında devam etmek isterseniz normal tarifeden ödeme yapmanız gerekecek.

Detaylı bilgi ve abonelik için: https://gameplus.com.tr/

GeForce Now'ı dilerseniz Basic paket ile ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Basic aboneleri için sınırlı kapasite sunulacak. Oyuncuların yoğun saatlerde sıra beklemesi gerekecek. Bağlandıktan sonra 1 saat boyunca kesintisiz oynayabilirsiniz. 1 saat sonra devam etmek isterseniz yeniden sıraya girmeniz gerekecek. Basic pakette ile Premium paket arasında çözünürlük farkı yok. Fark olarak Basic’de RTX seçeneği kapalı oluyor.

Premium pakette ise kuyruk bekleme derdi yok. Oturum süresi 1 saatle kısıtlı değil. RTX seçeneği aktif edilebiliyor. Bu farklar haricinde iki paketin özellikleri aynı. Her iki pakette de oyun oynayabilmeniz için oyunu Steam, Epic, Uplay gibi platformlardan satın almış olmanız gerekiyor. CS GO, Fortnite, Rocket League gibi ücretsiz oyunları ek ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

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GeForce Now yurt dışında ne kadar?

GeForce Now, Avrupa’da ve ABD’de tamamen Nvidia tarafından işletilirken tıpkı Türkiye’de olduğu gibi çeşitli ülkelerde yerel partnerle iş birliği yapılıyor. Ülkemizde Turkcell’in GAME+ platformuyla iş birliği yapıldı. Bu nedenle fiyat tarifesi diğer ülkelerden farklı.

Doğrudan Nvidia tarafından hizmet sunulan ülkelerde 6 aylık paket 27,50 Euro’ya, ABD'de 25 Dolar'a satılıyor. Yani aylık 30-40 TL arasına denk geliyor.

Ayrıca Bkz. "GeForce Now by Game+'ın Türkiye sunucuları fark yarattı mı? 25Mbps ve 100Mbps internette nasıl çalışıyor?"

Nvidia’nın yerel iş birliğiyle hizmet sunduğu ülkelerdeki abonelik fiyatları ise daha pahalı. Tayvan’da TaiwanMobile firması tarafından işletilen sistemin aylık abonelik ücreti 299 NT (80 TL). Yıllık alımlarda yüzde 50 indirim kampanyası mevcut.

Güney Kore’de LG U+ tarafından işletilen servis için 12.900 won (85 TL) talep ediliyor. U+ operatör abonelerine yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Rusya’da GFN.RU çatısı altında 3 farklı firma ortaklığında hizmet sunuluyor. Ücretli paket aylık 999 ruble yani yaklaşık 100 TL’ye sunuluyor.

Japonya’da Softbank ismindeki operatör ile iş birliği yapılıyor. Vergiler hariç 1800 yen (125 TL) fiyat olarak ücretlendiriliyor. Japonya’da ücretsiz paket yok.

GeForce Now servisi yakında Suudi Arabistan ve Avustralya’da kullanıma sunulacak. Henüz o ülkelerdeki abonelik ücreti açıklanmadı.

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