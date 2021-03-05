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    GeForce Now Türkiye fiyatı açıklandı

    Nvidia'nın bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now'ın ülkemizdeki abonelik ücretleri açıklandı. GeForce Now Powered by GAME+, aylık 74,90 TL olacak.
    05 Mart 2021, 17:30 (Güncellendi, 2 gün)
    45,3b
    8
    493
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    210

    GeForce Now Türkiye fiyatı açıklandı
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    Türkiye sunucularında hizmet verecek GeForce Now Powered by GAME+ servisinin abonelik ücreti açıklandı. Servisin abonelik ücreti beklentilerin üzerinde fiyat etiketine sahip. GAME+ platformu, 15 Mart’ta hizmet vermeye başlayacak. Şu anda kapalı beta denemeleri sürüyor.

    Premium paket için iki farklı fiyat tarifesi mevcut. Premium paketin aylık ücreti 74,90 TL. Lansmana özel kampanyaya göre 3 aylık alırsanız aylık 49,90 TL’ye denk geliyor. Lansmana özel bu paketin sınırlı sayıda ve tek seferlik olacağı belirtiliyor. 3 ay sonrasında devam etmek isterseniz normal tarifeden ödeme yapmanız gerekecek.

    Detaylı bilgi ve abonelik için: https://gameplus.com.tr/

    GeForce Now'ı dilerseniz Basic paket ile ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Basic aboneleri için sınırlı kapasite sunulacak. Oyuncuların yoğun saatlerde sıra beklemesi gerekecek. Bağlandıktan sonra 1 saat boyunca kesintisiz oynayabilirsiniz. 1 saat sonra devam etmek isterseniz yeniden sıraya girmeniz gerekecek. Basic pakette ile Premium paket arasında çözünürlük farkı yok. Fark olarak Basic’de RTX seçeneği kapalı oluyor.

    Premium pakette ise kuyruk bekleme derdi yok. Oturum süresi 1 saatle kısıtlı değil. RTX seçeneği aktif edilebiliyor. Bu farklar haricinde iki paketin özellikleri aynı. Her iki pakette de oyun oynayabilmeniz için oyunu Steam, Epic, Uplay gibi platformlardan satın almış olmanız gerekiyor. CS GO, Fortnite, Rocket League gibi ücretsiz oyunları ek ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar GeForce Now by GAME+’ın abonelik paketleri belli oldu

    GeForce Now yurt dışında ne kadar?

    GeForce Now, Avrupa’da ve ABD’de tamamen Nvidia tarafından işletilirken tıpkı Türkiye’de olduğu gibi çeşitli ülkelerde yerel partnerle iş birliği yapılıyor. Ülkemizde Turkcell’in GAME+ platformuyla iş birliği yapıldı. Bu nedenle fiyat tarifesi diğer ülkelerden farklı.

    Doğrudan Nvidia tarafından hizmet sunulan ülkelerde 6 aylık paket 27,50 Euro’ya, ABD'de 25 Dolar'a satılıyor. Yani aylık 30-40 TL arasına denk geliyor.

    Ayrıca Bkz. "GeForce Now by Game+'ın Türkiye sunucuları fark yarattı mı? 25Mbps ve 100Mbps internette nasıl çalışıyor?"

    Nvidia’nın yerel iş birliğiyle hizmet sunduğu ülkelerdeki abonelik fiyatları ise daha pahalı. Tayvan’da TaiwanMobile firması tarafından işletilen sistemin aylık abonelik ücreti 299 NT (80 TL). Yıllık alımlarda yüzde 50 indirim kampanyası mevcut.

    Güney Kore’de LG U+ tarafından işletilen servis için 12.900 won (85 TL) talep ediliyor. U+ operatör abonelerine yüzde 50 indirim uygulanıyor.

    Rusya’da GFN.RU çatısı altında 3 farklı firma ortaklığında hizmet sunuluyor. Ücretli paket aylık 999 ruble yani yaklaşık 100 TL’ye sunuluyor.

    Japonya’da Softbank ismindeki operatör ile iş birliği yapılıyor. Vergiler hariç 1800 yen (125 TL) fiyat olarak ücretlendiriliyor. Japonya’da ücretsiz paket yok.

    GeForce Now servisi yakında Suudi Arabistan ve Avustralya’da kullanıma sunulacak. Henüz o ülkelerdeki abonelik ücreti açıklanmadı.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    aylık 5 euro olan sistemi 75 tlye satmak ne kadar saçma 1 senedir gfn kullanıyorum. üstüne üstlük cs:go oynuyorum total pingim yaklaşık 70 gameplus i...
    Yorumu gör »     Mr.Kertenkele
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    nty35 (T YILDIRAN) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Klasik turkcell. Dünyanın en kazık fiyatıyla hizmet sunmaya devam.. yap işte 50 tl. Herkes üye olsun.
    5 Yanıt Yanıtla +284
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    watcherb (Emre KAZANCI) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Turkcell den ucuz hizmet bekleyenlere şaşarım :)
    2 Yanıt Yanıtla +175
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    Yanfo (Yavuz ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ahahaha Turkcell ile bağlan hayata!
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    Yorumlar (319) Yorum Yaz Forumda Gör
    5
    StaatSanWalt (FFF ) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yahu bu turkcellin bu olaydaki katkısı ne tam olarak. Sonuçta biz bu hizmeti Avrupa sunucularından almayacak miyiz? Turkcell sadece bir nevi bu işte franchising yapmıyor mu. Yine bu kadar fiyatı arttıran Turkcell'in klasik yöntemleri
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    Gamermn 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ne gerek para vermeye.Sadece 1 saatlik oturum süresi var.Ücretsizde herşeyi yaparsın oyunları bitiririsin.Sadece biraz online oyun konusu var. Ondada kendini ona göre ayarlayın.Bu teknolojinin ülkemize girmesi asıl olay. Fiyata gelirsek verilmez.Ne biliyim bunuda premium kullanmak biraz lüks bence
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    mayatyr 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidianın gfn yi amerikada 75 dolara sattığını düşünün bence bizimkilerin tepkisi hafif kalır bu senaryoda
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    M.S .T (M.S .T) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kimsenin aklına gelmedi mi bence bu olay dolar misali de olabilir bu yarım akıllı calışanlar şöyle demiştir kesin 75 lira yapalım en kötüyü gösterelim sonra kötüye razı ederiz hemde kahraman ilan ediliriz falan gibi tahminen belki 50 liraya cekecekler ilk 50 liradan acıklasalar direkt insanlar 30-35 olsun diyeceklerdi bu sefer 75 deyip 50 ye cekecekler dolarda da aynı muhabbet 8.5 u 7.5 a razı olsunlar

    ilk 75 den nabız yoklayacaklar sonra 50 ye cekip kahraman ilan ettirecekler kendilerini
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    mss1905 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Netflix ve Game Pass'ten daha pahalı olmamalıydı. Oyun listesine baktım Battefield ve Call Of Duty yok. Multiplayer oyunlar oynanıyor mu? Oynanıyorsa lag, gecikme ping değerleri ne olacak. Şimdi Turkcell ile anlaştılar Türkiye'de sunucu açtılar. Ama Bf gibi multiplayer oyunlarda pinge etkisi ne olacak? Oyunlarda donanımsal avantajlar oluyordu. Örneğin güçlü sistemi olan yüksek fps, düşük gecikmeli monitörler, mouseler ve klavyeler hep oyuncu ekipmanı diye satılıyordu. Bu geforce now bunlara darbe indirdi gibi. Yaygınlaşırsa tabi. Cross play oaly olacak mı multiplayerda. Multiplayerda sadece geforce now sahipleri arasında mı oyun olacak yoksa kendi bilgisayarından(kendi donanımıyla) oynayan da dahil olacak mı? Herhalde her bilgisayardan oynanmaz. Minimum sistem gereksinimleri falan yine de olur. Atıyorum en az windows 7 oalcak rami şundan aşağısı olmayacak gibi. Bir sürü soru var.
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    fappinglemon 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu paraları karşılayacak adamın zaten bilgisayarı vardır. Yazık günah vallahi böyle fiyat politikası olmaz olsun.
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    Fortune 4 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    almayin zaten dogru duzgun oyun yok
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    hahahahahah turkcell'den para alan yayıncıların dediklerine inanıp buraya fanlığı bırakın demeleri hayatımda gördüğüm en cringe şeylerden biri lmao.

    sizin gibi safların üzerinden para kazanmak ne kadar kolay bu ülkede ya, bu işe ben de mi girsem.
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kac aydir bekliyorum insan gibi fiyat aciklamadiklari gibi on kayit olmamiza ragmen coluk cocuga gonderdikleri beta kodlarini gercek potansiyel alicilara vermediler sozlesmem biter bitmez turkcelli ve superonline i da kapayacam??
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkdaş bu paraya istersen gigabit internetin olsun 1080p 60 fps oynayacaksın. 2k veya 4k RTX ile karşılaştırmayın. Hatta RTX i çok sallamazsan 1060 ile bile 1080p 60 fps oyun oynanıyor bugün
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    mss1905 1 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Betasını denemiştim. 24 mbs internet hızım vardı. Watch Dogs'ta 1080 p açamamıştı. Görüntü çok kötüydü. 760p bile değildi herhalde. Böyle olacaksa hiç girmem. Sitelerinde Rtx'i destekleyeceği yazılmış. Hedefledikleri 1080p 60fps. 1080p verecek de grafik kalitesi high mı ultra mı medium mu bilmiyoruz.
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    45264 kez okundu.
    277 kişi, toplam 319 yorum yazdı.

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    game+, nvidia ve
    9 etiket daha geforce now geforce now türkiye sunucuları Türkiye Haberleri geforce now fiyatı geforce now ücreti geforce now paketleri Yazılım Oyun Konsolları Ev Elektroniği
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