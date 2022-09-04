Hogwarts Legacy'den heyecanlandıran yeni oynanış videoları geldi

Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Avalanche Software ve Portkey Games'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy'den yeni oynanış videoları geldi.
Oynanış videolarında filmlerde de gördüğümüz ve oyuna da ismini veren Hogwarts'ın sınıflarını görüyoruz. bildiğiniz gibi oyunda öğrenci olduğumuz için bir sınıf seçimi yapacağız ve her sınıfın kendi odası bulunuyor. Bu videolarda da odalar tanıtılıyor.
Hogwarts Legacy, 10 Şubat 2023'te çıkışını yapacak. Oyun; Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak.
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