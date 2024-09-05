Hogwarts Legacy 2 onaylandı: Warner Bros. için en büyük öncelik

Hogwarts Legacy 2 şirketin en büyük önceliği
Warner Bros. Discovery'nin finans müdürü Gunnar Wiedenfels, Hogwarts Legacy'nin doğrudan bir devam oyununun, şirket için en büyük önceliklerden biri olduğunu doğruladı. Wiedenfels, yaptığı açıklamada, "Hogwarts Legacy'nin bir devam oyunu kesinlikle birkaç yıl içinde en önemli önceliklerden biri," diyerek, oyun sektörünün Warner Bros.'un stratejik büyüme hedeflerinde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Wiedenfels, Hogwarts Legacy 2’nin halihazırda geliştirilmekte olup olmadığı konusunda ise bir yorum yapmadı. Ancak “en büyük öncelik” olarak belirtilen bu markanın birkaç yıl içinde piyasaya ikinci adımını atacağına artık kesin gözüyle bakabiliriz. Zira AAA oyunlar genellikle 3-4 yıllık bir geliştirme sürecinde tamamlanıyor.
Hogwarts Legacy, 2023'te büyük bir başarı yakalamış ve o yılın en çok satan oyunlarından biri haline gelmişti. Ancak, Warner Bros. Discovery'nin oyun bölümü 2024 yılında aynı başarıyı tekrarlamakta zorlandı. Wiedenfels, Suicide Squad: Kill the Justice League adlı oyunun beklentileri karşılayamayan bir yapım olduğunu ancak oyun işinin şirketin geneli için ‘stratejik bir varlık’ olmaya devam ettiğini belirtti.
Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy, çıkış yaptığı Şubat 2023'ten yıl sonuna kadar 22 milyon kopya satmayı başarmıştı. Warner Bros. Games'in paylaştığı verilere göre, oyunseverler toplamda 707 milyon saat boyunca Hogwarts Legacy evreninde vakit geçirdi. Oyun, 2023 yılında Call Of Duty: Modern Warfare 3 ve Yılın Oyunu ödülünü kazanan Baldur's Gate 3 gibi zorlu rakiplerini geride bırakarak ABD pazarında yılın en çok satan oyunu olmayı başarmıştı. Bu arada Warner Bros. Interactive Başkanı David Haddad ise başka Harry Potter oyun planları olduğunu da belirtti.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100341/hogwarts-legacy-sequel-confirmed-warner-bros-exec-says-its-top-priority/index.html https://variety.com/2024/gaming/news/harry-potter-hogwarts-legacy-sequel-game-warner-bros-1236130719/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.