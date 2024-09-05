Hogwarts Legacy 2 onaylandı: Warner Bros. için en büyük öncelik

Tam Boyutta Gör Warner Bros. Games kısa bir süre önce Harry Potter Quidditch Champions’ı piyasaya sürdü ve bunun üzerinden çok geçmeden Warner Bros. Discovery Discovery'nin finans müdürü, 2023’ün en başarılı oyunlarından birisi olan Hogwarts Legacy’nin devam oyununun geleceğini onayladı.

Hogwarts Legacy 2 şirketin en büyük önceliği

Warner Bros. Discovery'nin finans müdürü Gunnar Wiedenfels, Hogwarts Legacy'nin doğrudan bir devam oyununun, şirket için en büyük önceliklerden biri olduğunu doğruladı. Wiedenfels, yaptığı açıklamada, "Hogwarts Legacy'nin bir devam oyunu kesinlikle birkaç yıl içinde en önemli önceliklerden biri," diyerek, oyun sektörünün Warner Bros.'un stratejik büyüme hedeflerinde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Wiedenfels, Hogwarts Legacy 2’nin halihazırda geliştirilmekte olup olmadığı konusunda ise bir yorum yapmadı. Ancak “en büyük öncelik” olarak belirtilen bu markanın birkaç yıl içinde piyasaya ikinci adımını atacağına artık kesin gözüyle bakabiliriz. Zira AAA oyunlar genellikle 3-4 yıllık bir geliştirme sürecinde tamamlanıyor.

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Hogwarts Legacy, 2023'te büyük bir başarı yakalamış ve o yılın en çok satan oyunlarından biri haline gelmişti. Ancak, Warner Bros. Discovery'nin oyun bölümü 2024 yılında aynı başarıyı tekrarlamakta zorlandı. Wiedenfels, Suicide Squad: Kill the Justice League adlı oyunun beklentileri karşılayamayan bir yapım olduğunu ancak oyun işinin şirketin geneli için ‘stratejik bir varlık’ olmaya devam ettiğini belirtti.

Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy, çıkış yaptığı Şubat 2023'ten yıl sonuna kadar 22 milyon kopya satmayı başarmıştı. Warner Bros. Games'in paylaştığı verilere göre, oyunseverler toplamda 707 milyon saat boyunca Hogwarts Legacy evreninde vakit geçirdi. Oyun, 2023 yılında Call Of Duty: Modern Warfare 3 ve Yılın Oyunu ödülünü kazanan Baldur's Gate 3 gibi zorlu rakiplerini geride bırakarak ABD pazarında yılın en çok satan oyunu olmayı başarmıştı. Bu arada Warner Bros. Interactive Başkanı David Haddad ise başka Harry Potter oyun planları olduğunu da belirtti.

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Hogwarts Legacy 2 onaylandı: Warner Bros. için en büyük öncelik