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    Hogwarts Legacy 2 onaylandı: Warner Bros. için en büyük öncelik

    Bugüne kadar 22 milyondan fazla kopya satan Hogwarts Legacy'nin başarısı Warner Bros’un göğsünü kabarttı. Warner Bros. Discovery ise Hogwarts Legacy 2’nin geleceğini onayladı.
    Hogwarts Legacy 2 onaylandı: Warner Bros. için en büyük öncelik Tam Boyutta Gör
    Warner Bros. Games kısa bir süre önce Harry Potter Quidditch Champions’ı piyasaya sürdü ve bunun üzerinden çok geçmeden Warner Bros. Discovery Discovery'nin finans müdürü, 2023’ün en başarılı oyunlarından birisi olan Hogwarts Legacy’nin devam oyununun geleceğini onayladı.

    Hogwarts Legacy 2 şirketin en büyük önceliği

    Warner Bros. Discovery'nin finans müdürü Gunnar Wiedenfels, Hogwarts Legacy'nin doğrudan bir devam oyununun, şirket için en büyük önceliklerden biri olduğunu doğruladı. Wiedenfels, yaptığı açıklamada, "Hogwarts Legacy'nin bir devam oyunu kesinlikle birkaç yıl içinde en önemli önceliklerden biri," diyerek, oyun sektörünün Warner Bros.'un stratejik büyüme hedeflerinde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Wiedenfels, Hogwarts Legacy 2’nin halihazırda geliştirilmekte olup olmadığı konusunda ise bir yorum yapmadı. Ancak “en büyük öncelik” olarak belirtilen bu markanın birkaç yıl içinde piyasaya ikinci adımını atacağına artık kesin gözüyle bakabiliriz. Zira AAA oyunlar genellikle 3-4 yıllık bir geliştirme sürecinde tamamlanıyor.

    Hogwarts Legacy, 2023'te büyük bir başarı yakalamış ve o yılın en çok satan oyunlarından biri haline gelmişti. Ancak, Warner Bros. Discovery'nin oyun bölümü 2024 yılında aynı başarıyı tekrarlamakta zorlandı. Wiedenfels, Suicide Squad: Kill the Justice League adlı oyunun beklentileri karşılayamayan bir yapım olduğunu ancak oyun işinin şirketin geneli için ‘stratejik bir varlık’ olmaya devam ettiğini belirtti.

    Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy, çıkış yaptığı Şubat 2023'ten yıl sonuna kadar 22 milyon kopya satmayı başarmıştı. Warner Bros. Games'in paylaştığı verilere göre, oyunseverler toplamda 707 milyon saat boyunca Hogwarts Legacy evreninde vakit geçirdi. Oyun, 2023 yılında Call Of Duty: Modern Warfare 3 ve Yılın Oyunu ödülünü kazanan Baldur's Gate 3 gibi zorlu rakiplerini geride bırakarak ABD pazarında yılın en çok satan oyunu olmayı başarmıştı. Bu arada Warner Bros. Interactive Başkanı David Haddad ise başka Harry Potter oyun planları olduğunu da belirtti.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100341/hogwarts-legacy-sequel-confirmed-warner-bros-exec-says-its-top-priority/index.html https://variety.com/2024/gaming/news/harry-potter-hogwarts-legacy-sequel-game-warner-bros-1236130719/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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