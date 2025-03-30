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    Hogwarts Legacy: Definitive Edition iptal edildi

    Avalanche Software ve Warner Bros Games tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy’nin eklenti paketi iptal edildi. İddialar, Definitive Edition sürümünün rafa kaldırıldığını belirtiyor.
    Hogwarts Legacy Tam Boyutta Gör
    2023’ün en sevilen oyunlarından biri olan Hogwarts Legacy, Warner Bros. Games stüdyolarına, tek kişilik hikaye temelli oyunların ne kadar başarılı olabileceğini göstermişti. Yapımın hemen ardından ikinci bir oyunun çalışmalarına başlayan Warner Bros ve Avalanche Software, iddialara göre bir süredir ilk oyun için bir eklenti paketi üzerinde çalışıyordu. 10-15 saatlik yeni oynanış süresi eklemesi beklenen eklenti paketi, iddialara göre iptal edildi.

    Hogwarts Legacy’nin eklenti paketi iptal edildi

    Geçtiğimiz aylarda Bloomberg yazarı Jason Schreier ve endüstrinin güvenilir kaynaklarından olan Tom Henderson, Avalanche Software ve Rocksteady Games’in Hogwarts Legacy için bir eklenti paketi üzerinde çalıştığını belirtmişti. 10-15 saatlik yeni görevler ve hikaye ile gelmesi beklenen bu paketin, Hogwarts Legacy Definitive Edition olarak satışa sunulacağı iddia edilmişti. Bir süredir merakla beklenen bu sürüm, iddialara göre ipta edildi.

    Bloomberg yazarı Jason Schreier, Warner Bros. Games’in Hogwarts Legacy’nin Definitive Edition versiyonunu iptal ettiğini duyurdu. İddialara göre Warner Bros, oyunun içeriğine eklenecek yeniliklerin fiyatı haklı çıkaracak düzeyde olmayacağından endişe duyduğu için merakla beklenen yapımı iptal etti. Sonuç olarak firma, yapımı daha düşük bir fiyatla çıkmak yerine, bu çabanın uğraşa değmeyeceğine karar vermişe benziyor. Warner Bros, yapımın yenilenmiş sürümünü hiç duyurmamış olsa da serinin hayranları hayal kırıklığına uğramış durumda. Özellikle PC oyuncuları, yapımın bu güncelleme ile yenilenmiş DLSS ve FSR teknolojilerine sahip olmasını umuyordu.
     

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    donanimhabercom Instagram

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    O
    onurtvkcr 5 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 2 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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