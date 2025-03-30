Hogwarts Legacy: Definitive Edition iptal edildi

Hogwarts Legacy’nin eklenti paketi iptal edildi
Geçtiğimiz aylarda Bloomberg yazarı Jason Schreier ve endüstrinin güvenilir kaynaklarından olan Tom Henderson, Avalanche Software ve Rocksteady Games’in Hogwarts Legacy için bir eklenti paketi üzerinde çalıştığını belirtmişti. 10-15 saatlik yeni görevler ve hikaye ile gelmesi beklenen bu paketin, Hogwarts Legacy Definitive Edition olarak satışa sunulacağı iddia edilmişti. Bir süredir merakla beklenen bu sürüm, iddialara göre ipta edildi.
Bloomberg yazarı Jason Schreier, Warner Bros. Games’in Hogwarts Legacy’nin Definitive Edition versiyonunu iptal ettiğini duyurdu. İddialara göre Warner Bros, oyunun içeriğine eklenecek yeniliklerin fiyatı haklı çıkaracak düzeyde olmayacağından endişe duyduğu için merakla beklenen yapımı iptal etti. Sonuç olarak firma, yapımı daha düşük bir fiyatla çıkmak yerine, bu çabanın uğraşa değmeyeceğine karar vermişe benziyor. Warner Bros, yapımın yenilenmiş sürümünü hiç duyurmamış olsa da serinin hayranları hayal kırıklığına uğramış durumda. Özellikle PC oyuncuları, yapımın bu güncelleme ile yenilenmiş DLSS ve FSR teknolojilerine sahip olmasını umuyordu.
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Joe bidenden iyi yürüyo