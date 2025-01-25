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    Warner Bros. Games patronu istifa ediyor, sebebi ise düşen satışlar

    Suicide Squad: Kill the Justice League ve MultiVersus yapımlarının hayal kırıklığı yaratması Warner Bros. Games şirketinde sıkıntıları da beraberinde getirdi.     
    Warner Bros. Games Tam Boyutta Gör
    Özellikle Hogwarts Legacy satışlarıyla 2023 yılında gövde gösterisi yapan Warner Bros. Games, geçen yıldan itibaren satışlarda düşüş yaşamaya başladı. Yeni çıkan yapımların hayal kırıklığı yaratması krizi de beraberinde getirdi. 

    Warner Bros. Games zirvesinde kriz

    Firma tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 10 yıldır CEO görevini yürüten ve 20 yıldan fazla bir süredir de firma bünyesinde çeşitli departmanlarda hizmet veren David Haddad görevini bırakma kararı aldı. 

    İddialar Suicide Squad: Kill the Justice League ve MultiVersus yapımlarının başarısızlığının bu ayrılıkta önemli bir rol oynadığı yönünde. Geçen yıl başında piyasaya çıkan Suicide Squad: Kill the Justice League, büyük bütçesine rağmen tam bir hayal kırıklığı olmuştu. 

    Multiversus ise yeniden yayınlanmış ancak beklenen oyuncu kitlesine ulaşamamıştı. Warner Bros. Games yakın dönemde Hogwarts Legacy devam oyunu ve Hogwarts Legacy Definitive Edition için de düğmeye basmış durumda. 

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