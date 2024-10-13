İddia: Hogwarts Legacy Definitive Edition gelecek sene satışa sunulacak

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllar içerisinde birçok canlı servis oyununa yatırım yapan Warner Bros, bu pazarda beklediğini bulamayınca tek kişilik oyun yatırımlarına geri dönmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda yeni Hogwarts Legacy yapımının öncelik olduğunu ifade eden firma, serinin ilk oyununa da büyük bir güncelleme getirmeyi düşünüyor.

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Definitive Edition 10-15 saatlik ekstra içerik sunacak

2023 yılının en beğenilen ve en çok satan yapımlarından olan Hogwarts Legacy, Warner Bros’un odağında olmaya devam ediyor. Oyun dünyasının güvenilir isimlerinden olan Tom Henderson, firmanın Hogwarts Legacy Definitive Editon üzerinde çalıştığını duyurdu.

İddialara göre Definitive Edition, oyunun standart sürümüne ek 10-15 saat sürecek içerik, hikaye ve görevi oyuncularla buluşturacak. Ayrıca bu güncelleme ile yapıma yeni kıyafetler ve aktiviteler de eklenecek. Önümüzdeki yıl satışa sunulacağı belirtilen Definitive Edition, standart versiyona sahip olanlar için 20-30 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Merakla beklenen eklenti muhtemelen Xbox One, Xbox Series, Playstation 4, Playstation 5, PC ve Nintendo Switch platformları için yayınlanacak. Boykotlara rağmen satış rekorları kıran yapım, muhtemelen Warner Bros’un oyun stratejisinin odak noktası olacak.



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Hogwarts Legacy Definitive Edition ortaya çıktı