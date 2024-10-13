İddia: Hogwarts Legacy Definitive Edition gelecek sene satışa sunulacak

Definitive Edition 10-15 saatlik ekstra içerik sunacak
2023 yılının en beğenilen ve en çok satan yapımlarından olan Hogwarts Legacy, Warner Bros’un odağında olmaya devam ediyor. Oyun dünyasının güvenilir isimlerinden olan Tom Henderson, firmanın Hogwarts Legacy Definitive Editon üzerinde çalıştığını duyurdu.
İddialara göre Definitive Edition, oyunun standart sürümüne ek 10-15 saat sürecek içerik, hikaye ve görevi oyuncularla buluşturacak. Ayrıca bu güncelleme ile yapıma yeni kıyafetler ve aktiviteler de eklenecek. Önümüzdeki yıl satışa sunulacağı belirtilen Definitive Edition, standart versiyona sahip olanlar için 20-30 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Merakla beklenen eklenti muhtemelen Xbox One, Xbox Series, Playstation 4, Playstation 5, PC ve Nintendo Switch platformları için yayınlanacak. Boykotlara rağmen satış rekorları kıran yapım, muhtemelen Warner Bros’un oyun stratejisinin odak noktası olacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...