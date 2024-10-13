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    Anlık Bildirim

    İddia: Hogwarts Legacy Definitive Edition gelecek sene satışa sunulacak

    Geçtiğimiz yılın en başarılı yapımlarından olan Hogwarts Legacy, geliştirici desteği görmeye devam ediyor. Yapımın ekstra içerik sunacak Definitive Edition versiyonu ortaya çıktı.
    Hogwarts Legacy Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllar içerisinde birçok canlı servis oyununa yatırım yapan Warner Bros, bu pazarda beklediğini bulamayınca tek kişilik oyun yatırımlarına geri dönmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda yeni Hogwarts Legacy yapımının öncelik olduğunu ifade eden firma, serinin ilk oyununa da büyük bir güncelleme getirmeyi düşünüyor.

    Definitive Edition 10-15 saatlik ekstra içerik sunacak

    2023 yılının en beğenilen ve en çok satan yapımlarından olan Hogwarts Legacy, Warner Bros’un odağında olmaya devam ediyor. Oyun dünyasının güvenilir isimlerinden olan Tom Henderson, firmanın Hogwarts Legacy Definitive Editon üzerinde çalıştığını duyurdu. 

    İddialara göre Definitive Edition, oyunun standart sürümüne ek 10-15 saat sürecek içerik, hikaye ve görevi oyuncularla buluşturacak. Ayrıca bu güncelleme ile yapıma yeni kıyafetler ve aktiviteler de eklenecek. Önümüzdeki yıl satışa sunulacağı belirtilen Definitive Edition, standart versiyona sahip olanlar için 20-30 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Merakla beklenen eklenti muhtemelen Xbox One, Xbox Series, Playstation 4, Playstation 5, PC ve Nintendo Switch platformları için yayınlanacak. Boykotlara rağmen satış rekorları kıran yapım, muhtemelen Warner Bros’un oyun stratejisinin odak noktası olacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 2 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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