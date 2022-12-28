Tesla Model 3 cenaze arabasına dönüştürüldü: "Son yolculuğunuz bile çevre dostu olacak"

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Cenaze taşımacılığı hizmetleri sunan Hollandalı Derks Uitvaartmobiliteit, Tesla Model 3 elektrikli otomobili temel alan bir cenaze arabası tanıttı. Şirketin belirlediği slogan ise ilgi çekici: "Son yolculuğunuza çıksanız bile çevreye zarar vermeyeceksiniz."

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Elektrikli otomobilin gövdesi önemli ölçüde modifiye edildi. Lüks dokunuşlarla dizayn edilen iç mekanı LED ışıklarla donatıldı. Neredeyse tamamen elden geçirilen otomobilin uzunluğu 5.56 metreye çıktı. Yani orijinal Tesla Model 3'ten 866 mm daha uzun.

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375 km menzil sunuyor

Hollandalı şirketin ortaya çıkardığı elektrikli station wagon araç tek şarjla 375 km'ye kadar yol yapabiliyor. Mahremiyet için yan ve arka camlarda elektrikli perdelere de yer verildiğini belirtelim. Cenaze arabası için fiyat bilgisi ise paylaşılmadı.

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Hollandalı bir şirket Tesla Model 3'ü cenaze arabasına dönüştürdü