Sürücüsüz Tesla Cybercab, Model 3'ün sadece yarısı kadar parçaya sahip

Tam Boyutta Gör Tesla’nın bir süre önce tanıttığı ve üzerinde çalışmaya devam ettiği Cybercab isimli iki kişilik robotaksi aracı minimalist tasarımı ve verimliliğiyle öne çıkmıştı. Şimdi ise araç hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Tesla'nın Cybercab Baş Mühendisi Eric E., bu yeni aracın Model 3 elektrikli sedanından yüzde 50 daha az parçaya sahip olacağını söyledi.

Cybercab için öncelik verimlilik

Cybercab, yalnızca iki kişilik bir araç olarak tasarlandı. “Bunun temel nedeni, dünya genelinde sürüşlerin büyük çoğunluğunun bir veya iki yolcuyla gerçekleşmesi. Eric, bu konu hakkında İki koltuklu olmasının birkaç nedeni var. Birincisi, günümüzde kat edilen kilometrelerin yüzde 82'si iki veya daha az yolcuyla yapılıyor. Bu ürünün son derece verimli olması gerekiyor.” dedi.

İki koltuklu tasarım, yalnızca aracın daha aerodinamik olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda parça sayısını da önemli ölçüde azaltıyor. Cybercab’in yaklaşık olarak Model 3’ün yarısı kadar parça ile üretileceğini belirtiliyor. Model 3 zaten Tesla’nın en verimli tasarımlarından biri olarak bilinirken, Cybercab bu konuda bir adım daha ileriye gidiyor. Aracın oturma düzeni ve iç tasarımı da temizlik faaliyetlerinin çok kolay olmasını sağlıyor. TesAli tarafından paylaşılan videoya göre Cybercab, Model Y’deki 200 parçalık gövde yapısına kıyasla sadece 80 parçaya sahip.

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Kompakt yapısına rağmen Cybercab’in bagaj hacmi oldukça etkileyici. Araç, iki adet büyük valiz, iki adet kabin boy valiz ve birkaç golf çantasını aynı anda taşıyabilecek kapasiteye sahip. Ayrıca, bazı bisiklet modelleri ve katlanabilir tekerlekli sandalyeler de bagaja sığabiliyor. Tesla, resmi olarak Cybercab için bir çıkış tarihi ve fiyat bilgisi paylaşmadı ancak CEO Elon Musk, aracın 2026 yılına kadar 30 bin dolar ile 45 bin dolar arasında bir fiyatla üretmeyi planladıklarını söylemişti.

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Tesla Cybercab, Model 3'ün sadece yarısı kadar parçaya sahip