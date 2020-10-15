HomePod Mini hoparlörü Thread bağlantı teknolojisini destekliyor

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Nesnelerin İnterneti cihazları arasında akıcı bir iletişim ağı kurabilmek için geliştirilen Thread teknolojisi HomePod Mini hoparlöründe kendisine yer buldu ve Apple ekosisteminde bir ilke imza attı.

Thread nedir?

Geçtiğimiz yıl sonlarında Zigbee Alliance, Apple, Amazon ve Google gibi firmalar bir araya gelerek Connected Home over IP adıyla bir konsorsiyum oluşturmuştu. CHOI konsorsiyumu düşük güç tüketen ve akıllı cihazlar arasında iletişim kurabilecek IP tabanlı bir teknoloji geliştirmişti.

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Thread adı verilen bu teknolojinin geliştirilmesinde Rendezvous/Bonjour konfigürasyon yöntemini bulan kıdemli Apple mühendisi Stuart Cheshire da yer alıyor. Thread teknolojisi üzerinden Siri, Alexa veya Google Assistant dijital asistanları ile farklı cihazlara hükmetmek kolaylaşacak.

Apple da standartlarının yayınlanmasının ardından Thread teknolojisini HomePod Mini hoparlöründe kullanmaya başladı. Böylece HomePod Mini hoparlörü bu teknolojiyi kullanan ilk Apple cihazı oldu.

Thread teknolojisi sayesinde HomePod Mini hoparlörü doğrudan HomeKit entegre cihazlarla iletişim kurabilecek. Apple’ın yavaş yavaş ekosistemdeki tüm cihazlarına Thread teknolojisini yerleştirmesi bekleniyor. HomePod Mini hoparlörü ise gelecek ay piyasada olacak.

https://www.macrumors.com/2020/10/13/homepod-mini-thread/

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