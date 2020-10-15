Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HomePod Mini hoparlörü Thread bağlantı teknolojisini destekliyor

    Apple’ın da içerisinde olduğu grup tarafından geliştirilen Thread teknolojisi; ekosistemde ilk kez HomePod Mini hoparlöründe kendisine yer buldu. Teknolojinin ayrıntıları haberimizde.
    1 hf.
    1,5b
    1
    2
    iPhone
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    HomePod Mini hoparlörü Thread bağlantı teknolojisini destekliyor
    Tam Boyutta Gör

    Nesnelerin İnterneti cihazları arasında akıcı bir iletişim ağı kurabilmek için geliştirilen Thread teknolojisi HomePod Mini hoparlöründe kendisine yer buldu ve Apple ekosisteminde bir ilke imza attı.

    Thread nedir?

    Geçtiğimiz yıl sonlarında Zigbee Alliance, Apple, Amazon ve Google gibi firmalar bir araya gelerek Connected Home over IP adıyla bir konsorsiyum oluşturmuştu. CHOI konsorsiyumu düşük güç tüketen ve akıllı cihazlar arasında iletişim kurabilecek IP tabanlı bir teknoloji geliştirmişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple cihazları Intercom özelliğine geçiş yapıyor

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Thread adı verilen bu teknolojinin geliştirilmesinde Rendezvous/Bonjour konfigürasyon yöntemini bulan kıdemli Apple mühendisi Stuart Cheshire da yer alıyor. Thread teknolojisi üzerinden Siri, Alexa veya Google Assistant dijital asistanları ile farklı cihazlara hükmetmek kolaylaşacak.

    Apple da standartlarının yayınlanmasının ardından Thread teknolojisini HomePod Mini hoparlöründe kullanmaya başladı. Böylece HomePod Mini hoparlörü bu teknolojiyi kullanan ilk Apple cihazı oldu.  

    Thread teknolojisi sayesinde HomePod Mini hoparlörü doğrudan HomeKit entegre cihazlarla iletişim kurabilecek. Apple’ın yavaş yavaş ekosistemdeki tüm cihazlarına Thread teknolojisini yerleştirmesi bekleniyor. HomePod Mini hoparlörü ise gelecek ay piyasada olacak.



    https://www.macrumors.com/2020/10/13/homepod-mini-thread/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    59 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    Gelsin ben alırım çok beğendim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 1 hf.
    Homepod Türkiye'ye gelmiyor ki, Mini de gelmeyecektir büyük ihtimalle...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Hem radar hem silah: İLTER Drone Tespit ve Engelleme Sistemi 6 gün PS5 Dijital Versiyonu Türkiye'de 2021'e kaldı 6 gün Apple ve Telegram arasında App Store kuralları tartışması çıktı 6 gün Google Asistan'a mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldi 6 gün PlayStation 5 Türkiye fiyatı belli oldu 6 gün Apple Store internet mağazası kapandı; zam mı geliyor? 6 gün iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max satıştan kaldırıldı 6 gün S-400'lerin bugün test edilmesi bekleniyor 6 gün Daha ucuz Mi True Wireless Earbuds 2C kulaklık tanıtıldı 1 hf. Akıllı telefon uygulaması şizofrenik relapsları önceden tahmin edebilir 1 hf. Xbox Series X arayüzü 1080p, PS5 arayüzü ise 4K çözünürlük ve HDR desteği ile geliyor 1 hf. iPhone 12 serisinin 5G hızları neden farklı 1 hf. Facebook, yenilenebilir enerjinin çok daha etkin depolanması için yapay zekâyı devreye soktu 1 hf. İşte elektrikli araç dünyasının Megane'ı: Yeni Renault Megane eVision konsepti tanıtıldı 1 hf. Yeni Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geldi 1 hf. Elgato yakalama kartları Xbox Series X/S konsollarına hazır 1 hf. Elektrikli Lucid Air'in en ucuz versiyonu da ortaya çıktı 1 hf. Imagination B serisi grafik birimleri 6TFLOPS performans vadediyor 1 hf. Kafayı sallayan titreşimli kulaklık! "Corsair HS60 Haptic incelemesi" 1 hf. Elon Musk, 7 koltuklu Tesla Model Y için tarih verdi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN HomePod Mini hoparlörü Thread bağlantı teknolojisini destekliyor Sonraki 55 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 1 hf. Bilim insanları, ilk kez oda sıcaklığında süperiletkenliğe ulaştı 1 hf. iOS14'e Spotify widgetı geldi 1 hf. İlk defa! FUJIFILM X-S10 inceleme "YouTube ve Vlog için uygun özelliklerde aynasız kamera!" 1 hf. PS5 arayüzü resmen ortaya çıktı! İşte yeni nesil arayüz 1 hf. İstanbul Bilişim'in iflasına karar verildi 1 hf. Dexter Morgan, uzun bir aranın ardından 2021 yılında geri dönüyor 1 hf. iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu 1 hf. OnePlus'tan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geldi: OnePlus Buds Z 1 hf. Alder Lake-S işlemcisi görüntülendi 1 hf. HomePod mini ve HomePod arasında stereo eşleştirme yapılamayacak 1 hf. RTÜK'ten son dakika Spotify açıklaması 1 hf. Samsung Galaxy S20 FE modelinde dokunmatik sorunları başladı 1 hf. Makyajlı 2021 Mitsubishi Eclipse Cross tanıtıldı 1 hf. AMD Ryzen 5000 işlemcileriyle Far Cry 6 hediye edecek 1 hf. realme 7 Pro modeli 20 Ekim’de ülkemizde 1 hf. Beyaz eşya firması BSH-Pitsos, üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor 1 hf. Telekom firmaları üretimi Çin’den kaydırıyor 1 hf. AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor? 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Ekim 2020 Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız