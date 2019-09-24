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    Honda, 2021'den itibaren Avrupa'da dizel araç satmayacak

    Avrupa'da yakın gelecekte uygulanacak yeni emisyon kuralları doğrultusunda yeni stratejisini açıklayan Honda, 2021'den itibaren dizel araç satışına son vereceğini duyurdu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Honda, 2021'den itibaren Avrupa'da dizel araç satmayacak
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    Avrupa’da dizel araç satışından vazgeçenler kervanına Honda da katıldı. Reuters tarafından yapılan haberde, Japon otomotiv devinin 2021 yılından itibaren dizel araç satışını durduracağı belirtildi.

    Gün geçtikçe sertleşen emisyon kuralları, artan cezalar ve dizel araçlara yönelik talebin düşmesi, pek çok üreticinin ‘kirli’ olarak nitelenen dizelden vazgeçmesine neden oluyor. Söz konusu üreticiler, kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede bu seçeneği ürün gamından çıkarmayı hedefliyor. Çünkü 2021’den itibaren binek araçlarda ortalama CO2 emisyonu kilometre başına 120.5 gramdan 95 grama düşürülecek ve tüm üreticilerin bu kurala uyması gerekecek.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli Nissan Leaf 2020'de Türkiye'ye geliyor"

    Japon üretici Honda da değişen Avrupa emisyon standartları doğrultusunda yeni stratejisini açıkladı ve 2021 yılından itibaren dizel araç satmayacağını duyurdu. 2025 yılına gelindiğinde ise bu pazardaki ürün gamının hibrit veya tamamen elektrikli araçlardan oluşacağını belirtti. Global pazardaki hedef ise 2030 yılından itibaren satışların 3’te 2’sinin elektrikli modellerden oluşması. Şirket, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı elektrikli Honda e modelini satışa sunarak bu konudaki en büyük adımlarından birini atmış olacak.

    Honda’nın yakın gelecekte atacağı adımlardan biri de ürün gamındaki çeşitliliği ve üretimi azaltmak olacak. Japon otomotiv devi geçtiğimiz aylarda Türkiye ve İngiltere’deki fabrikalarını kapatma kararını açıklamıştı. Böylelikle ülkemizdeki Civic Sedan üretimi de son bulmuş olacak.



    https://www.reuters.com/article/us-honda-electric/honda-to-cease-diesel-vehicle-sales-in-europe-by-2021-idUSKBN1W829A Yorum Yaz
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    edgar1899 3 sa. en beğenilen crazywinner3
    Senelerce Avrupalı şirketlerin emisyon hilesi ile sattıkları dizel araçlara karşı doğrusunu üretmek için uğraştılar, sonunda yaptılar yine avrupalıların dieselgate skandalı onlara patladı. En düşük emisyona sahip dizel motoru hilesiz yaptılar iş yine onlara patladı yazık.
    Senelerce Avrupalı şirketlerin emisyon hilesi ile sattıkları dizel araçlara karşı doğrusunu üretmek için uğraştılar, sonunda yaptılar yine avrupalıların diesel...
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    orhanyaltir 2 sa.
    Bize getirin ucuz alırız sıkıntı yok
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    crazywinner3 3 sa.
    3 yıl satmak için mi yaptınız motoru :d
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    edgar1899 3 sa. crazywinner3
    Senelerce Avrupalı şirketlerin emisyon hilesi ile sattıkları dizel araçlara karşı doğrusunu üretmek için uğraştılar, sonunda yaptılar yine avrupalıların dieselgate skandalı onlara patladı. En düşük emisyona sahip dizel motoru hilesiz yaptılar iş yine onlara patladı yazık.
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