BYD, Avrupa operasyonlarını yeniden şekillendiriyor

Bu sorunlara hızlı bir şekilde müdahale eden BYD, Avrupa’daki bayi ağını genişletti ve Stellantis başta olmak üzere Avrupalı otomotiv devlerinden deneyimli yöneticileri yüksek maaşlarla transfer etmeye başladı.
Hibrit temelli stratejik dönüşüm
BYD, 2024 yılını Avrupa elektrikli araç pazarında yüzde 2,8’lik bir pay ve 57 bin satış adediyle tamamladı. Bu rakamlar, şirketin yüzde 5’lik pazar payı hedefinin altında kaldı. Bu tablo üzerine, şirketin küresel ölçekte ikinci ismi olan Stella Li, Michael Shu'nun yerine Avrupa operasyonlarının başına getirildi.
BYD’nin Avrupa yeniden yapılanmasının mimarlarından biri olan özel danışman Alfredo Altavilla, hibrit araçların Avrupa stratejisinin merkezine yerleştirilmesini önermişti. Altavilla, BYD’nin Batı açılımı için daha yumuşak bir geçiş önerirken sadece elektrikli seçeneklerin sunulmasının hata olacağını söylemişti. Geçtiğimiz aylarda ise BYD, hibritlerin Avrupa stratejisi için çok önemli olacağını duyurarak bu tavsiyeye uydu.
Bu arada Altavilla’nın yönlendirmesiyle, BYD Almanya’yı yönetmesi için Stellantis’ten Maria Grazia Davino, İtalya için Alessandro Grosso ve İspanya için Alberto De Aza gibi dikkat çeken isimler transfer edildi. Önceki liderlik altında BYD, Avrupa’yı tek bir pazar yeri olarak görürken bu hamlelerle bölgeyi artık farklı ülkelerin ve dinamiklerin olduğu bir yer olarak görmeye başlıyor.
Atılan adımlar sonrasında BYD’nin 2025 yılı ilk çeyreğinde Avrupa’daki satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık dört kat artarak 37 bin adedin üzerine çıktı. Bu, şirketin yeniden yapılanmasının ilk meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor. Firma, 2024'ün ilk çeyreğindeki yaklaşık 8.500 araç satmıştı. BYD, ayrıca geçen yıl satılan 2.8 milyon araçla Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı olan Almanya'daki bayi ağını 27'den 120'ye çıkarmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
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