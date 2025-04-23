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    BYD, Avrupa operasyonlarını yeniden şekillendiriyor

    BYD’nin Avrupa açılımı yapılan stratejik hataların ardından tökezlemişti. Ancak firmanın bunlardan ders aldığı ve Avrupa operasyonlarını yeniden şekillendirmeye başladığı söyleniyor.

    BYD, Avrupa operasyonlarını yeniden şekillendiriyor Tam Boyutta Gör
    Çin'in en büyük elektrikli araç (EV) üreticisi BYD, Avrupa pazarındaki stratejik hatalarını telafi etmek amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Reuters'a konuşan altı mevcut ve eski BYD yöneticisine göre, şirket yeterli bayi ağı kuramaması, yerel pazarlara hakim üst düzey yöneticileri istihdam edememesi ve tam elektrikli araçlara direnen pazarlarda hibrit seçenekler sunmaması gibi hatalar nedeniyle önemli kayıplar yaşadı.

    Bu sorunlara hızlı bir şekilde müdahale eden BYD, Avrupa’daki bayi ağını genişletti ve Stellantis başta olmak üzere Avrupalı otomotiv devlerinden deneyimli yöneticileri yüksek maaşlarla transfer etmeye başladı.

    Hibrit temelli stratejik dönüşüm

    BYD, 2024 yılını Avrupa elektrikli araç pazarında yüzde 2,8’lik bir pay ve 57 bin satış adediyle tamamladı. Bu rakamlar, şirketin yüzde 5’lik pazar payı hedefinin altında kaldı. Bu tablo üzerine, şirketin küresel ölçekte ikinci ismi olan Stella Li, Michael Shu'nun yerine Avrupa operasyonlarının başına getirildi.

    BYD, Avrupa operasyonlarını yeniden şekillendiriyor Tam Boyutta Gör
    Çin'de hızla büyüyen BYD, 2024’te 4,2 milyon araç satarak Tesla’yı geride bırakmış ve dünyanın en büyük EV üreticisi konumuna ulaşmıştı. Ancak Çin'deki doymuş ve fiyat savaşlarıyla yıpranmış pazar, markaları yurt dışına açılmaya zorluyor. Avrupa ise bu büyüme hedefinin merkezinde yer alıyor.

    BYD’nin Avrupa yeniden yapılanmasının mimarlarından biri olan özel danışman Alfredo Altavilla, hibrit araçların Avrupa stratejisinin merkezine yerleştirilmesini önermişti. Altavilla, BYD’nin Batı açılımı için daha yumuşak bir geçiş önerirken sadece elektrikli seçeneklerin sunulmasının hata olacağını söylemişti. Geçtiğimiz aylarda ise BYD, hibritlerin Avrupa stratejisi için çok önemli olacağını duyurarak bu tavsiyeye uydu.

    Bu arada Altavilla’nın yönlendirmesiyle, BYD Almanya’yı yönetmesi için Stellantis’ten Maria Grazia Davino, İtalya için Alessandro Grosso ve İspanya için Alberto De Aza gibi dikkat çeken isimler transfer edildi. Önceki liderlik altında BYD, Avrupa’yı tek bir pazar yeri olarak görürken bu hamlelerle bölgeyi artık farklı ülkelerin ve dinamiklerin olduğu bir yer olarak görmeye başlıyor.

    Atılan adımlar sonrasında BYD’nin 2025 yılı ilk çeyreğinde Avrupa’daki satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık dört kat artarak 37 bin adedin üzerine çıktı. Bu, şirketin yeniden yapılanmasının ilk meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor. Firma, 2024'ün ilk çeyreğindeki yaklaşık 8.500 araç satmıştı. BYD, ayrıca geçen yıl satılan 2.8 milyon araçla Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı olan Almanya'daki bayi ağını 27'den 120'ye çıkarmayı planlıyor.

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    simyacı35 2 saat önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 22 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 1 gün önce

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