Honda'dan elektrikli motosiklet atağı: 2025'e kadar 10 yeni model geliyor

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Honda, 2025 yılına kadar küresel olarak 10’dan fazla elektrikli motosiklet modelini piyasaya sürmeyi planlarken; elektrikli modellerin yıllık satışlarını gelecek beş yıl içinde 1 milyon adede, 2030 itibarıyla ise toplam satışının yüzde 15’lik bölümüne denk gelen 3,5 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.

Şirketin 2050 yılına ilişkin hedefi ise tüm ürünleri ve kurumsal faaliyetlerinde sıfır karbon seviyesine ulaşmak. Bu hedef doğrultusunda elektrikli motosiklet, moped ve bisiklet gibi modellerle karbon ayak izini azaltmaya çalışan şirket, bunun yanında içten yanmalı motorları geliştirmeye de devam edeceğini açıkladı.

Commuter motosikletler

Global motosiklet pazarının büyüyeceğini öngören Honda, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayan elektrikli motosikletleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Özellikle Commuter EV’ler, Commuter Elektrikli Mopedler (EM) - Elektrikli Bisikletler (EB) ve Fun modellere odaklanan Honda, müşterilerinin mobilite ihtiyaçları için en uygun ürünleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Bu doğrultuda; bireysel kullanım için 2024 - 2025 yılları arasında Asya, Avrupa ve Japonya'da iki Commuter EV modelini piyasaya sürülmesi planlanıyor. Küresel olarak yaklaşık 50 milyon adet olan elektrikli motosiklet satışlarının yüzde 90'ından fazlasını oluşturan Commuter EM ve Commuter EB ürünleri için en büyük pazar olan Çin'e ek olarak Asya, Avrupa ve Japonya'da 2022 ile 2024 yılları arasında toplam beş kompakt ve uygun fiyatlı model satışa sunulacak.

Honda, Commuter EV'lere ilave olarak FUN EV platformu temel alınarak 2024 - 2025 yılları arasında Japonya, ABD ve Avrupa'da toplam üç büyük boyutlu FUN EV modelini müşterilerinin beğenisine sunacak. Honda, ayrıca sürüş keyfini bir sonraki nesle aktarmak amacıyla tasarlanan Kids Fun EV modelini de tanıtacak.

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Elektrikli motosikletlerde batarya ve yazılım teknolojileri

Şarj altyapısının iyileştirilmesi ve batarya özelliklerinin standartlaştırılması, elektrikli motosikletlerin yaygın olarak benimsenmesi için büyük önem taşıyor.

Şarj altyapısının geliştirilmesinin bir parçası olarak Honda, pil paylaşımının yaygınlaştırılmasını ve elektrikli motosiklet modellerini tamamen katı hal batarya ile donatmayı hedefliyor. Bu kapsamda en büyük motosiklet pazarlarından biri olan Endonezya'da, Honda tarafından geliştirilen Mobil Güç Paketi (MPP) kullanan motosikletler için pil paylaşım hizmeti verilmesi amacıyla bir ortak girişim kuruldu.

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Hindistan'da bu yılın sonuna kadar elektrikli üç tekerlekli taksiler için Honda’nın pil paylaşım merkezi hizmete başlayacak. Bu çalışmaların devamında ise uzun vadede pil paylaşımını diğer Asya ülkelerinde yaygınlaştırması için girişimlerini genişletilmesi de Honda’nın planları arasında yer alıyor.

Elektrifikasyon stratejisi kapsamında yeni iş birlikleri

Elektrikli motosiklet üretimine geçiş sürecinde markalar arası iş birlikleri ön plana çıkarken; 2022 yılının nisan ayında Japonya’da Honda; ENEOS Holding ve Kawasaki, Suzuki, Yamaha ile birlikte Gachaco adında yeni bir şirket kurduğunu duyurdu. Bu ortak girişim şirketi ile elektrikli motosikletler için standartlaştırılmış değiştirilebilir pillerin paylaşım hizmeti sunulması için gerekli olan altyapının geliştirilmesi sağlanacak. Şirket, bu sonbaharda motosiklet pil paylaşım hizmetine başlamayı planlıyor.

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Dört büyük Japon motosiklet üreticisi, değiştirilebilir piller için ortak özellikler üzerinde anlaşmaya varırken; Honda, Avrupa’daki Değiştirilebilir Piller Motosiklet Konsorsiyumu’na (SBMC) katıldı ve Hindistan'daki ortaklığı kapsamında değiştirilebilir bataryaların standardizasyonu için çalışıyor. Yazılım geliştirme alanında ise Honda, elektrikli motosiklet ürünleri için bağlantılı alanda yeni değer yaratmak için Drivemode şirketi ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Honda, 2024'te satışa çıkması planlanan Commuter EV modelinden başlayarak kalan menzili dikkate alan optimum rota seçenekleri, şarj noktası bildirimi gibi bağlantı yoluyla sürüş kalitesini sürekli zenginleştiren kullanıcı deneyimini (UX) güvenli sürüş koçluğu ve satış sonrası servis desteği özellikleriyle birlikte sunacak.

Ayrıca gelecekte yalnızca motosikletlerini birbirine bağlayarak değil, aynı zamanda geniş bir Honda ürün yelpazesini birbirine bağlayarak daha fazla değerin üretileceği bir platform kurulacak.

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