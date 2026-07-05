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    Honda'nın ilk elektrikli motosikleti Avrupa'da satışa çıktı: İşte menzili ve fiyatı

    Japon dev Honda ilk tam boy elektrikli motosikletini Avrupa pazarında piyasaya sürdü. WN7 isimli model güçlü performansı, agresif tasarımı ve şehir içi pratikliğiyle dikkat çekiyor.

    Honda'nın ilk elektrikli motosikleti Avrupa'da satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Honda ilk büyük sınıf elektrikli motosikleti  WN7 modelini Avrupa pazarında satışa sundu. Daha önce yalnızca elektrikli scooter modelleriyle bu alanda varlık gösteren markanın yeni naked sınıfı motosikleti ilk olarak Birleşik Krallık'ta 12.999 sterlin (yaklaşık 17.400 dolar) fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü.

    Honda WN7 dış görünüm olarak oldukça keskin hatları ve agresif tasarımıyla dikkat çekiyor. Mühendislik tarafında ise geleneksel şasi tasarımı yerine bataryanın taşıyıcı eleman olarak görev yaptığı bir yapı tercih edilmiş. Toplam 217 kg ağırlığa sahip olan motosiklet, hem şehir içi hem de şehir dışı kullanımda dengeli bir sürüş karakteri sunuyor.

    Honda'nın ilk elektrikli motosikleti Avrupa'da satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    Performans ve menzil verileri

    WN7'nin kalbinde 67 beygir güç ve 100 Nm tork üreten güçlü bir elektrik motoru var. Bu ünite aracın saatte 130 km maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor. Sürüş dinamiklerini değişitrebilen farklı modlar arasında seçim yapmak mümkün. Japon üreticinin daha düşük bütçeli kullanıcılar için 15 beygirlik daha mütevazı bir versiyon sunduğunu da hatırlatalım.

    Honda'nın ilk elektrikli motosikleti Avrupa'da satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Motosikletin 9.3 kWh kapasiteli bataryası tek şarjla 140 km menzil vadediyor. Şarj hızı konusunda da iddialı olan model, CCS2 portu üzerinden yapılan hızlı şarj ile sadece 30 dakikada %20'den %80 doluluğa ulaşabiliyor. Standart priz kullanıldığında ise tam şarj yaklaşık 3 saat sürüyor.
    Honda'nın ilk elektrikli motosikleti Avrupa'da satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Honda WN7'de 5 inçlik renkli dijital gösterge paneline yer verilmiş. Ayrıca  motosiklette menzili artırmaya yardımcı olan rejeneratif frenleme (enerji geri kazanım) sistemi öne çıkıyor. Günlük kullanımı kolaylaştıran pratik özellikleriyle de dikkat çek motosiklet, 20 litrelik sele altı depolama alanına sahip.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    Miragle 1 saat önce

    parasına değer veren varsa a101 den uzak dursun.bazı şeylere sahip olmak güzel ama bim v a101 den bedava gelse çöpüme atmam.gıdasından iğnesine kadar ürünler kalitesi.burda bu marketleri görmezdik eskiden şimdi ise kürdan satsa bu sitede bayram havası varmış gibi a101 reklamı yapılıyor.biraz da bim'i övün sonra kızmasınlar. :)

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