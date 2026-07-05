Honda'nın ilk elektrikli motosikleti Avrupa'da satışa çıktı: İşte menzili ve fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Honda ilk büyük sınıf elektrikli motosikleti WN7 modelini Avrupa pazarında satışa sundu. Daha önce yalnızca elektrikli scooter modelleriyle bu alanda varlık gösteren markanın yeni naked sınıfı motosikleti ilk olarak Birleşik Krallık'ta 12.999 sterlin (yaklaşık 17.400 dolar) fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü.

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Honda WN7 dış görünüm olarak oldukça keskin hatları ve agresif tasarımıyla dikkat çekiyor. Mühendislik tarafında ise geleneksel şasi tasarımı yerine bataryanın taşıyıcı eleman olarak görev yaptığı bir yapı tercih edilmiş. Toplam 217 kg ağırlığa sahip olan motosiklet, hem şehir içi hem de şehir dışı kullanımda dengeli bir sürüş karakteri sunuyor.

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Performans ve menzil verileri

WN7'nin kalbinde 67 beygir güç ve 100 Nm tork üreten güçlü bir elektrik motoru var. Bu ünite aracın saatte 130 km maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor. Sürüş dinamiklerini değişitrebilen farklı modlar arasında seçim yapmak mümkün. Japon üreticinin daha düşük bütçeli kullanıcılar için 15 beygirlik daha mütevazı bir versiyon sunduğunu da hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Motosikletin 9.3 kWh kapasiteli bataryası tek şarjla 140 km menzil vadediyor. Şarj hızı konusunda da iddialı olan model, CCS2 portu üzerinden yapılan hızlı şarj ile sadece 30 dakikada %20'den %80 doluluğa ulaşabiliyor. Standart priz kullanıldığında ise tam şarj yaklaşık 3 saat sürüyor.

Tam Boyutta Gör Honda WN7'de 5 inçlik renkli dijital gösterge paneline yer verilmiş. Ayrıca motosiklette menzili artırmaya yardımcı olan rejeneratif frenleme (enerji geri kazanım) sistemi öne çıkıyor. Günlük kullanımı kolaylaştıran pratik özellikleriyle de dikkat çek motosiklet, 20 litrelik sele altı depolama alanına sahip.

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Honda'nın ilk elektrikli motosikleti Avrupa'da satışa çıktı

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