Honda'nın ilk elektrikli motosikleti Avrupa'da satışa çıktı: İşte menzili ve fiyatı

Honda WN7 dış görünüm olarak oldukça keskin hatları ve agresif tasarımıyla dikkat çekiyor. Mühendislik tarafında ise geleneksel şasi tasarımı yerine bataryanın taşıyıcı eleman olarak görev yaptığı bir yapı tercih edilmiş. Toplam 217 kg ağırlığa sahip olan motosiklet, hem şehir içi hem de şehir dışı kullanımda dengeli bir sürüş karakteri sunuyor.
Performans ve menzil verileri
WN7'nin kalbinde 67 beygir güç ve 100 Nm tork üreten güçlü bir elektrik motoru var. Bu ünite aracın saatte 130 km maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor. Sürüş dinamiklerini değişitrebilen farklı modlar arasında seçim yapmak mümkün. Japon üreticinin daha düşük bütçeli kullanıcılar için 15 beygirlik daha mütevazı bir versiyon sunduğunu da hatırlatalım.
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