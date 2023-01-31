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    Honda'nın Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi artık iOS'ta da kullanılabiliyor

    Honda RoadSync mobil uygulaması üzerinden erişilebilen bu sistem, motosiklet sürücüsünün tüm işlevleri sesli komut veya sol gidonda bulunan 4 yönlü kumanda anahtarı üzerinden yönetmesine imkan veriyor
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    Honda Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi artık iOS'la da uyumlu Tam Boyutta Gör
    Honda tarafından geliştirilen Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi (HSVCS) Avrupa'da Android cihazlardan sonra iOS ile uyumlu olarak da kullanıma sunuluyor.

    Honda mühendislerinin geliştirdiği bağlanabilirlik sistemi daha önce yalnızca Android cihazlar ile kullanılabiliyordu. Honda motosiklet kullanıcılarının Honda RoadSync mobil uygulaması üzerinden telefonlarındaki uygulamalarına erişmelerini sağlayan Honda Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi artık iOS14 ve üzeri iOS işletim sistemleri tarafından destekleniyor.

    Honda Roadsync uygulaması, Honda kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak App Store ve Play Store üzerinden mobil cihazlarına indirilebiliyor. Honda RoadSync mobil uygulamasının tüm işlevleri, sesli komut veya sol gidonda bulunan 4 yönlü kumanda anahtarı üzerinden yönetiliyor. Böylelikle sürücünün akıllı telefonunu sürüş esnasında cebinde veya depo çantasında güvenli bir şekilde saklayarak odaklanmasına destek sağlanıyor.

    Honda Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi, yeni CB750 Hornet, XL750 Transalp, X-ADV, ADV350, Forza 750 ve Forza 250 modellerinde standart donanım olarak yer alarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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