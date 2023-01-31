Honda'nın Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi artık iOS'ta da kullanılabiliyor

Tam Boyutta Gör Honda tarafından geliştirilen Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi (HSVCS) Avrupa'da Android cihazlardan sonra iOS ile uyumlu olarak da kullanıma sunuluyor.

Honda mühendislerinin geliştirdiği bağlanabilirlik sistemi daha önce yalnızca Android cihazlar ile kullanılabiliyordu. Honda motosiklet kullanıcılarının Honda RoadSync mobil uygulaması üzerinden telefonlarındaki uygulamalarına erişmelerini sağlayan Honda Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi artık iOS14 ve üzeri iOS işletim sistemleri tarafından destekleniyor.

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Honda Roadsync uygulaması, Honda kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak App Store ve Play Store üzerinden mobil cihazlarına indirilebiliyor. Honda RoadSync mobil uygulamasının tüm işlevleri, sesli komut veya sol gidonda bulunan 4 yönlü kumanda anahtarı üzerinden yönetiliyor. Böylelikle sürücünün akıllı telefonunu sürüş esnasında cebinde veya depo çantasında güvenli bir şekilde saklayarak odaklanmasına destek sağlanıyor.

Honda Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi, yeni CB750 Hornet, XL750 Transalp, X-ADV, ADV350, Forza 750 ve Forza 250 modellerinde standart donanım olarak yer alarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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Honda Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi artık iOS'la da uyumlu