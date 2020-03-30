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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honda, Çin'deki en lüks SUV modeli Avancier'ı makyajladı

    Dört yıldır Çin pazarındaki SUV rekabetinde kendine yer bulan Honda Avancier, 2020 yılı için makyajlanarak özellikle arka tarafta daha taze bir görünüme ve yeni teknolojik donanımlara kavuştu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Honda, Çin'deki en lüks SUV modeli Avancier'ı makyajladı
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    Honda, 2016 yılından beri Çin’de sattığı coupe-crossover modeli Avancier’ı makyajladı. 2020 Honda Avancier, hem kozmetik hem de teknoloji alanında yapılan ufak güncellemelerle sahneye çıktı.

    Accord ile aynı platformu paylaşan Honda Avancier, 2020 model yılı için yapılan makyajla birlikte yeni ızgara tasarımına ve daha sportif çizgilere sahip ön tampona kavuştu. Bunun yanı sıra aracı daha modern gösteren yeni stoplar, daha keskin hatlara sahip gövde tasarımı, yeni alaşım jantlar ve dörtlü egzoz çıkışları da 2020 Honda Avancier’daki değişimler arasında. Renk paletine de yeni seçenekler eklenen Avancier’ın uzunluğu, yapılan değişikliklerle birlikte biraz daha artarak 4858 mm’ye ulaşmış.

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    2020 Honda Avancier’ın iç mekanı da yeni trim ve döşeme seçenekleriyle güncellenmiş. Ayrıca yeni Honda Connect 2.0 bilgi-eğlence sistemi de araçtaki yerini almış. Görsel olarak pek çok şeyin aynı kaldığı fakat konfigürasyonların önemli oranda artırıldığı modelde yokuş iniş desteği, kablosuz şarj ünitesi, elektrikli bagaj kapağı, otomatik farlar, yeni ses sistemi ve plazmalı hava temizleme sistemi gibi yeni özellikler de mevcut.

    2020 Honda Avancier’ın motor seçeneklerinde herhangi bir değişim yok. Çinli müşteriler 196 beygirlik 1.5 litre turbo ve 276 beygirlik 2.0 litre turbo benzinli üniteler arasında seçim yapabiliyor. Küçük hacimli versiyon CVT ile, diğeriyse 9 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. 2.0 litrelik versiyonda ayrıca dört tekerlekten çekiş sistemi de tercih edilebiliyor.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 1 sa.
    Vites kolu, tamam güzel duran bir şey değil fakat onun yerine kalkıp düğmeler koymak da çok çözüm gibi gelmiyor bana. Mercedes veya Tesla gibi direksiyonun yanındaki bir koldan bunu yapmak güzel olur veya VW'nun bir zamanlar far ayarını koyduğu yere koy vitesi işte. Artık çok önemli bir şey değil, PRND... Hatta bazılarında P de yok
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    commandx (uğur yılmaz) 2 sa.
    Araç gayet güzel ama iç mekan çok kullanışsız duruyor. Vites kolunu kaldırmalarının bir artısı yok, tam tersi kötü olmuş.
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    cartilago arytenoidea (abcd abcd) 3 sa.
    En lüks suv modeline bak boyutları haricinde civic ile aynı.
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