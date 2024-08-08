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Tam Boyutta Gör Honda, bu yılın başında Çin pazarına özel P7 ve S7 isimli iki yeni elektrikli modelin ön gösterimini yapmıştı. Bu araçlar aslında aynı fakat Honda'nın Çin'deki iki farklı iştiraki tarafından üretileceği için iki ayrı model olarak karşımıza çıkıyor.

Şimdiye kadar Honda'nın Dongfeng iş birliğinde üreteceği yeni Honda Ye S7 ile ilgili daha fazla bilgi öğrendik. Otomobilin teknik özellikleriyle ilgili yeni bilgiler de Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan geldi.

Buna göre, elektrikli SUV model CATL kaynaklı 89.8 kWsa'lik üçlü lityum batarya paketine sahip olacak. Bu batarya, ülkedeki CLTC normlarına göre 620 kilometreye kadar sürüş menzili sunacak. Çift elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliği sunacak olan S7'nin ön aksındaki motor 150 kW, arka aksındaki motor ise 200 kW güç üretecek.

Tam Boyutta Gör Son hızı 180 km/s olarak açıklanan S7; 4750 mm uzunluğa, 1930 mm genişliğe, 1625 mm yüksekliğe ve 2930 mm aks mesafesine sahip. Markanın yeni W mimarisini kullanan modelde 21 inç jantlar bulunuyor. Bakanlık tarafından bilgileri açıklanan versiyonun boş ağırlığı da 2305 kg.

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Yeni model yüksek ihtimalle e:NS1'in üzerinde konumlandırılacak. e:NS1'in fiyatları 24.500 dolardan başlıyor. Dolayısıyla S7'nin de 28 bin dolar civarında başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Elektrikli Honda Ye S7'nin teknik detayları ortaya çıktı