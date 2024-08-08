Elektrikli Honda Ye S7'nin teknik detayları ortaya çıktı

Şimdiye kadar Honda'nın Dongfeng iş birliğinde üreteceği yeni Honda Ye S7 ile ilgili daha fazla bilgi öğrendik. Otomobilin teknik özellikleriyle ilgili yeni bilgiler de Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan geldi.
Buna göre, elektrikli SUV model CATL kaynaklı 89.8 kWsa'lik üçlü lityum batarya paketine sahip olacak. Bu batarya, ülkedeki CLTC normlarına göre 620 kilometreye kadar sürüş menzili sunacak. Çift elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliği sunacak olan S7'nin ön aksındaki motor 150 kW, arka aksındaki motor ise 200 kW güç üretecek.
Yeni model yüksek ihtimalle e:NS1'in üzerinde konumlandırılacak. e:NS1'in fiyatları 24.500 dolardan başlıyor. Dolayısıyla S7'nin de 28 bin dolar civarında başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.