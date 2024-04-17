Honda, yeni Ye Serisi elektrikli otomobillerini Pekin'de tanıtacak

Yeni seri kapsamındaki ilk iki model Ye P7 ve Ye S7 olarak adlandırılıyor. Elektrikli araçlar için geliştirilen yeni bir platform üzerine inşa edilen kompakt SUV modeller tek motorlu arkadan itişli veya çift motorlu dört tekerlekten çekişli konfigürasyonla tercih edilebilecek.
Söz konusu modellerin görselleri daha önce Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının sitesinde yayınlanmıştı. Görsellere baktığımızda iki modelin de aslında aynı olduğunu, sadece ön tasarımlarının değiştiğini görebiliyoruz. P7 modeli C formundaki ışık imzasıyla dikkat çekerken S7'de Y formlu aydınlatmalar yer alıyor.
Ye GT ile ilgili henüz çok fazla detay yok ancak Honda, otomobilin mükemmel bir sürüş deneyimi sunmak üzere tasarlandığının altını çiziyor. Ayrıca, Ye GT, ön yolcu için de büyük bir multimedya ekranı sunan ilk Honda otomobili olacak. Söz konusu konsepti temel alan modeller 2025 yılında piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)