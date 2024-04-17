Honda, yeni Ye Serisi elektrikli otomobillerini Pekin'de tanıtacak

Tam Boyutta Gör Honda, 25 Nisan'da kapılarını açacak olan Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni Ye Serisi elektrikli otomobillerini tanıtacak. Çin pazarına özel olarak geliştirilen bu modeller, yıl sonuna doğru satışa sunulacak.

Yeni seri kapsamındaki ilk iki model Ye P7 ve Ye S7 olarak adlandırılıyor. Elektrikli araçlar için geliştirilen yeni bir platform üzerine inşa edilen kompakt SUV modeller tek motorlu arkadan itişli veya çift motorlu dört tekerlekten çekişli konfigürasyonla tercih edilebilecek.

Söz konusu modellerin görselleri daha önce Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının sitesinde yayınlanmıştı. Görsellere baktığımızda iki modelin de aslında aynı olduğunu, sadece ön tasarımlarının değiştiğini görebiliyoruz. P7 modeli C formundaki ışık imzasıyla dikkat çekerken S7'de Y formlu aydınlatmalar yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Ye Serisi'nin üçüncü üyesi ise fuarda Ye GT konseptiyle ön gösterimi yapılacak olan sportif bir model olacak. Fastback stili tavan hattına sahip olan model, alçak burun kısmı, Y şekilli ışık imzası, geniş çamurlukları, çift renkli tasarıma sahip büyük jantları, dijital yan aynaları ve gizli kapı kollarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Ye GT ile ilgili henüz çok fazla detay yok ancak Honda, otomobilin mükemmel bir sürüş deneyimi sunmak üzere tasarlandığının altını çiziyor. Ayrıca, Ye GT, ön yolcu için de büyük bir multimedya ekranı sunan ilk Honda otomobili olacak. Söz konusu konsepti temel alan modeller 2025 yılında piyasaya sürülecek.

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Honda, yeni Ye Serisi elektrikli araçlarını Pekin'de tanıtacak