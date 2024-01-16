Honda'nın yeni elektrikli otomobilleri ilk kez göründü

Honda'nın yeni elektrikli crossover modelleri e:NP2 ve e:NS2, Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ortaya çıktı. Modeller diyoruz fakat bu iki araç aslında ufak tasarım değişiklikleri dışında birbirinin aynısı ve Çin pazarına özel olarak geliştirildiler.

Yeni Honda e:NS2, Donfeng tarafından satılacak. Otomobilin ön bölümünde ince aydınlatmaların bumerang şekilli LED gündüz farlarıyla kombine edildiğini görmekteyiz. Farların arasında da logoya kadar uzanan ince LED ışık imzası karşımıza çıkıyor. Yanda geniş omuz çizgisi otomobili kaslı gösterse de küçük tekerlekler bu görüntüyü biraz baltalamış gibi görünüyor. Agresif görünüme sahip olan arka tarafta ise boydan boya uzanan stop lambaları göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör Honda'nın GAC ile olan iştiraki tarafından satılacak olan e:NP2 ise Renault benzeri C formu oluşturan aydınlatmalarıyla farklı bir karakter ortaya koyuyor. Bu modelde, logonun etrafındaki panel parlak siyah şekilde tasarlanmış. Ortadaki ince ışık imzası da logonun ve farların üzerine taşınmış. Yandan bakıldığında kardeşiyle aynı görünen modelin arkasında da yine C formu oluşturan LED stoplar mevcut.

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Paylaşılan verilere baktığımızda her iki modelin de 2735 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. Söz konusu modellerde 150 kW (204PS) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Batarya kapasitesi de 68.8 kWsa olarak açıklanmış durumda. Bunların dışında sürüş menzili ve diğer teknik detaylar ise henüz belli değil.

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