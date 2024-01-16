Honda'nın yeni elektrikli otomobilleri ilk kez göründü

Honda'nın yeni elektrikli crossover modelleri e:NP2 ve e:NS2, Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ortaya çıktı. Modeller diyoruz fakat bu iki araç aslında ufak tasarım değişiklikleri dışında birbirinin aynısı ve Çin pazarına özel olarak geliştirildiler.
Yeni Honda e:NS2, Donfeng tarafından satılacak. Otomobilin ön bölümünde ince aydınlatmaların bumerang şekilli LED gündüz farlarıyla kombine edildiğini görmekteyiz. Farların arasında da logoya kadar uzanan ince LED ışık imzası karşımıza çıkıyor. Yanda geniş omuz çizgisi otomobili kaslı gösterse de küçük tekerlekler bu görüntüyü biraz baltalamış gibi görünüyor. Agresif görünüme sahip olan arka tarafta ise boydan boya uzanan stop lambaları göze çarpıyor.
Paylaşılan verilere baktığımızda her iki modelin de 2735 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. Söz konusu modellerde 150 kW (204PS) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Batarya kapasitesi de 68.8 kWsa olarak açıklanmış durumda. Bunların dışında sürüş menzili ve diğer teknik detaylar ise henüz belli değil.
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.