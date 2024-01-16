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    Anlık Bildirim

    Honda'nın yeni elektrikli otomobilleri ilk kez göründü

    Honda'nın yakında tanıtımını yapıp Çin'de satışa sunacağı elektrikli crossover modeller aslında aynı özelliklere sahip fakat iki farklı şirket tarafından satılacakları için tasarımları farklı.

    Honda'nın yeni elektrikli crossover modelleri e:NP2 ve e:NS2, Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ortaya çıktı. Modeller diyoruz fakat bu iki araç aslında ufak tasarım değişiklikleri dışında birbirinin aynısı ve Çin pazarına özel olarak geliştirildiler.

    Yeni Honda e:NS2, Donfeng tarafından satılacak. Otomobilin ön bölümünde ince aydınlatmaların bumerang şekilli LED gündüz farlarıyla kombine edildiğini görmekteyiz. Farların arasında da logoya kadar uzanan ince LED ışık imzası karşımıza çıkıyor. Yanda geniş omuz çizgisi otomobili kaslı gösterse de küçük tekerlekler bu görüntüyü biraz baltalamış gibi görünüyor. Agresif görünüme sahip olan arka tarafta ise boydan boya uzanan stop lambaları göze çarpıyor.

    Honda'nın yeni elektrikli otomobilleri ilk kez göründü Tam Boyutta Gör
    Honda'nın GAC ile olan iştiraki tarafından satılacak olan e:NP2 ise Renault benzeri C formu oluşturan aydınlatmalarıyla farklı bir karakter ortaya koyuyor. Bu modelde, logonun etrafındaki panel parlak siyah şekilde tasarlanmış. Ortadaki ince ışık imzası da logonun ve farların üzerine taşınmış. Yandan bakıldığında kardeşiyle aynı görünen modelin arkasında da yine C formu oluşturan LED stoplar mevcut.

    Paylaşılan verilere baktığımızda her iki modelin de 2735 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. Söz konusu modellerde 150 kW (204PS) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Batarya kapasitesi de 68.8 kWsa olarak açıklanmış durumda. Bunların dışında sürüş menzili ve diğer teknik detaylar ise henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 6 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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