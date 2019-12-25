Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honda'dan veri sızıntısı: Yaklaşık 1 milyar veri internete düştü!

    Honda, ciddi bir veri sızıntısıyla karşı karşıya. Honda Kuzey Amerika biriminden gerçekleşen sızıntıyla birlikte 976 milyon kayıttan oluşan veritabanındaki veriler açığa çıktı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,5b
    61
    5
    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Honda'dan veri sızıntısı: Yaklaşık 1 milyar veri internete düştü!
    Tam Boyutta Gör

    Honda’nın veritabanındaki bir açık nedeniyle 976 milyon adet veri kaydıinternete sızdı. 976 milyon kayıttan oluşan veritabanında yaklaşık 1 milyon Honda araç sahibinin bilgileri bulunuyor.

    Söz konusu veriler Honda’nın Kuzey Amerika biriminin Elasticsearch veri kümesinden sızdı. Firma, veritabanını korumak için herhangi bir parola veya güvenlik önlemi koymamış. Bu nedenle kötü niyetli kişiler kolayca bu bilgilere ulaşabildi.

    Ayrıca Bkz. "Adobe 7.5 milyon kullanıcının bilgilerini sızdırdı"

    Güvenlik açığı, pek çok şirketin veri sızıntısını ortaya çıkaran güvenlik uzmanı Bob Diachenko tarafından tespit edildi. Diachenko, 4 Aralık tarihinde veri tabanının BinaryEdge arama motorunda indekslendiğini tespit etti. Veritabanına doğrulama gerekmeksizin girip veriler incelenebiliyordu. Durumu 12 Aralık’ta Honda’ya bildirdi. Honda, çözüm olarak 13 Aralık tarihinde veritabanın bulunduğu sunucuya erişimi kapattı. Veritabanına başka yetkisiz giriş olup olmadığı bilinmiyor.

    Sızdırılan veriler neler?

    • Ad, Soyad
    • E-posta adresi
    • Telefon numarası
    • Adres
    • Aracın marka ve modeli
    • Aracın VIN numarası
    • Sözleşme ID’si
    • Servis bilgileri

    Sızıntı, Türkiye’deki araç sahiplerini etkilemiyor ancak Kuzey Amerika’da yaşıyor ve Honda sahibiyseniz sizi etkilemiş olabilir. Bu nedenle sızan verilerden yola çıkarak daha fazla bilginizi ele geçirmeye çalışan saldırganlara karşı dikkat etmenizde fayda var. Örneğin Honda’dan gelmiş gibi görünen, sizden para veya ek bilgi isteyen sahte maillere ve SMS’lere dikkat edin.

    Honda daha önce iki kez büyük veri sızıntısı yaşadı. 2010 yılının sonlarında Owner Link kaydı bulunan 2,2 milyon Honda müşterisinin adı, kullanıcı adı, e-posta adresi ve VIN numarası açığa çıkmıştı. 2019’un başında ise Honda çalışanlarının 134 milyon satırdan oluşan 40 GB büyüklüğündeki veritabanı sızdırılmıştı. Honda’nın veri güvenliği sağlamak için daha güçlü önlemler alması ve veri güvenliği ekibini genişletmesi gerekiyor.



    https://securitydiscovery.com/honda-exposes-vehicle-owner-records-on-the-web/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Şeref60 23 sn.
    Bunu araba diye alanın .......
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    1ses1 11 dk.
    Honda da farklı bir göçük tespit edildi. 1 milyon kullanıcıyı etkiledi.


    Diye başlık atsalar . . . .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sheker19o3 29 dk.
    Honda motora önem verdiği kadar müşteri geri dönüşlerine de önem vermeli. Kaizen felsefenizdeki insan unsuru son yıllarda çalışmıyor. 7 senelik Honda kullanıcısıyım, pişman değilim ancak sorunlarım var...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    khytr89 1 sa.
    Gel vatandaş gel, göçüklü araba alana verilerinin sızdırılması bedava
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Nacila 3 sa. yeni yorumcu
    Arabaları gibi veri sistemi de beş para etmez
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Microsoft, Windows 10'da sürücü ve güncellemelerin yüklenmesini kolaylaştıracak 41 dk. AirPods tasarımlı Oppo Enco Free'nin basın görselleri ortaya çıktı 1 sa. Ryzen işlemcili Acer Nitro 5 satışa çıktı 1 sa. DH okurları yılın en iyi alt seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket] 2 sa. AMD’nin 32 çekirdekli yongası 140 watt TDP’ye düşürüldü: Halen Core i9-10980XE’den çok daha hızlı 2 sa. Uygun fiyatlı bilgisayarların yolunu açan Chuck Peddle hayatını kaybetti 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Honda'dan veri sızıntısı: Yaklaşık 1 milyar veri internete düştü! Sonraki Binance borsası Türk Lirası ile işlem çiftlerini genişletiyor 4 sa. Fallout 76 oyununda hacker saldırısı 4 sa. WD 20 TB kapasiteli SMR sürücülerini duyurdu 5 sa. Japon Dünya gözlem uydusu, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi 5 sa. Yeni nesil Ford Focus RS, hibrit olarak karşımıza çıkabilir 6 sa. Avustralya’da devam eden orman yangınları, yıllık CO2 emisyon değerlerini allak bullak etti 6 sa. Yerli otomobilin “lale” şeklindeki ızgarası ortaya çıktı 7 sa. OnePlus'ın CES 2020'de tanıtacağı Concept One, katlanabilir akıllı telefon olabilir 8 sa. DH okurları yılın en iyi orta seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket] 8 sa. Realme, giyilebilir teknolojik ürünlerini 2020'nin ilk yarısında piyasaya sürecek 9 sa. MediaTek Dimensity 800 yonga seti tanıtıldı 9 sa. MSI dünyanın ilk mini-LED ekranlı dizüstü bilgisayarını CES 2020'de tanıtacak 10 sa. Nvidia: RTX 2080 Max-Q yeni nesil konsoldan daha güçlü 11 sa. Speedtest'in mobil uygulamasına VPN özelliği eklendi 11 sa. Casusluk için kullanıldığı iddia edilen mesajlaşma uygulaması ToTok, Google Play ve App Store'dan kaldırıldı 21 sa. DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket] 21 sa. Pokemon oyunları Facebook platformunda 22 sa. Mars'ta 'buzla kaplı' dev bir krater görüntülendi 23 sa. Epic Games mağazasında bugün Celeste oyunu var 1 gün iPhone XR, 2019'un en çok satan telefonu olmaya devam ediyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Turkcell Yaani Mail hizmete başladı
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Ortadoğunun en güçlü ordusu Türkiye’dir yalanı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim