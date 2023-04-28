Honda, elektrifikasyon sürecini yeni yatırımlarla hızlandırıyor

Tam Boyutta Gör Geliştirdiği teknolojiler ile Honda, ürettiği motosikletler ve otomobiller kapsamında sıfır çevresel etki ile sıfır trafik kazası ölümü amaçları doğrultusunda dünyanın her yerinde insanların keyifli bir şekilde hareket özgürlüğünü yaşaması için çalışmalarına devam ediyor.

Bu amaca yönelik olarak faaliyetlerinin yapısını güçlendiren Honda, mobilitenin ilerlemesi için beş temel alana odaklanacak. Bunlar; güç ünitelerinin karbon nötrlüğü, enerji yönetim sistemi, kaynak dolaşımı, AD (Otomatik Sürüş)/ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi, IoT (Nesnelerin İnterneti) olarak belirlendi.

Yeni değer yaratımını daha hızlı gerçekleştirmek için yıllık 10 milyar yen yatırım bütçesi ayıran ve girişimcilerle proaktif bir şekilde açık inovasyon peşinde koşan Honda, bugüne kadar Yapay Zeka (AI), sentetik yakıtlar, batarya geri dönüşümü ve nükleer füzyon güç üretim teknolojileri gibi gelecekte ihtiyaç duyulabilecek teknolojilerin girişimlerine yatırım gerçekleştirdi.

Honda’nın elektrifikasyon kasları motosiklet ve otomobil modelleri için güçleniyor

Tam Boyutta Gör Yarışçı ruhundaki tutku ile tasarımlarına ve üretimlerine devam Honda, motosiklet tarafında 2025 yılına kadar dünya genelinde 10’dan fazla elektrikli motosiklet modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Aynı zamanda elektrikli modellerin yıllık satışını 2030 yılı itibarıyla toplam birim satışlarının yaklaşık yüzde 15'ine denk gelen 3,5 milyon adede çıkarmayı da hedefliyor. 2023 yılı içerisinde ilk elektrikli scooter modeli olan EM1 e:, önce Japonya, daha sonra Avrupa ve Endonezya'da Honda Mobil Güç Paketi e: değiştirilebilir batarya ile satışa sunulacak.

Sürücünün ve yolcuların keyifli bir yolculuk geçirmesi için insan odaklı otomobillere odaklanan Honda, 2040 yılına kadar dünya çapında elektrikli araç (EV) ve yakıt hücreli elektrikli araç (FCEV) satış oranlarında yüzde 100'e ulaşmayı hedefliyor. Bu amaçla Honda, 2030 yılına kadar yılda 2 milyon adedin üzerinde üretim hacmine sahip 30 EV modelini dünya çapında satışa sunmayı planlıyor. Buna yönelik olarak;

Kuzey Amerika’da General Motors (GM) ile birlikte geliştirilen Honda Prologue ve Acura ZDX modellerinin 2024 yılında satışa sunulmayı planlanırken; Honda'nın orijinal özel EV platformuna dayanan yeni Elektrik&Elektronik (E&E) yapısını benimseyen orta boyutlarda bir EV modeli 2025 yılında yollarda olacak.

Çin’de 2024 yılının başında e:NS2 ve e:NP2 satışa sunulurken; nisan ayında Şanghay Otomobil Fuarı’nda tanıtılan e:N SUV xù konsept modeline dayalı seri üretim modellerinin 2024 yılı bitmeden satışta olması planlanıyor. 2027 yılına kadar Honda, Çin’de bahsedilen üç model dahil olmak üzere toplam 10 yeni EV modelini tanıtacak. Ayrıca global pazarlar içerisinde farklı olarak 2035 yılına kadar Çin’deki Honda otomobil satışlarının yüzde 100'ünün EV modelleri olması hedefleniyor.

Japonya’da 2024'ün ilk yarısında, N-VAN tabanlı ticari kullanımlı bir mini-EV modeli ve 2025 yılında da N-ONE tabanlı bir EV modeli satışa çıkacak. 2026 yılında ise biri SUV modeli olmak üzere iki küçük boyutlu EV modelinin tüketicilerin beğenisine sunulması planlanıyor.

Elektrifikasyon sürecinde bataryalara yönelik girişimler

Tam Boyutta Gör Elektrifikasyon sürecinde istikrarlı bir ilerleme sağlamak için Honda, batarya tedarikinden bunların üretimine yönelik kaynak dolaşımına kadar farklı alanlarda çeşitli stratejik ortaklıklara imza atıyor. Bu kapsamda merkezde Honda’nın yer aldığı sürdürülebilir bir iş temeli oluşturularak güçlü bir değer zinciri kuruluyor.

Batarya konusunda son yıllarda çalışmaları ivme kazanan Honda, Kuzey Amerika’da ultium bataryaların GM (General Motors)'den tedarik edilmesi ve LG Energy Solution (LGES) ile batarya üretimi için ortak girişiminin kurulmasının 2023 yılı içerisinde tamamlanmasını planlıyor. Çin’de Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) ile güçlendirilmiş iş birliğine imza atan Honda; ayrıca Japonya’da N-VAN tabanlı ticari kullanımlı mini EV modeli için batarya tedariki konusunda Envision AESC (Automotive Energy Supply Corporation) ile çalışacak.

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Sıvı lityum-iyon bataryaların geliştirilmesine ek olarak Honda, katı hal batarya gibi yeni nesil bataryaları geliştirerek piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunun için Honda ve GS Yuasa, EV kullanımına yönelik yüksek kapasiteli sıvı lityum iyon batarya geliştirmek için iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca Honda, elektrikli araçlar için batarya araştırma ve geliştirme şirketi olan SES AI Corporation (SES) ile yarı katı bataryaların geliştirilmesi için ortak geliştirilen çalışmaya yatırım gerçekleştiriyor.

Batarya alanında kaynak tedarikine de büyük önem veren Honda, bu konuda da uzun vadeli planları için birçok iş birliğine imza atmaya devam ediyor. Kaynak temini kapsamında nikel, kobalt ve lityum gibi temel metallerin orta ve uzun vadede istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesi için Honda ile Hanwa arasında iş birliği yapılırken; kaynak dolaşımı için de Ascend Elements, Cirba Solutions ve POSCO şirketleri ile anlaşıldı.

Honda’nın elektrikli araç üretimine başlayacağı ABD'de Ohio'da bulunan üç mevcut Honda fabrikasının (Marysville, East Liberty ve Anna) yenilenmesi için çalışmalar devam ederken; özellikle Kuzey Amerika’yı EV üretimi merkezi konumlandırmak için yüksek verimli ve esnek üretim hatları kurulacak. Buna ek olarak karbon azaltma teknolojilerinin kurulması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla yüzde 100 temiz enerji ile Japonya'daki Honda Saitama Otomobil Fabrikası 2026 yılında Honda'nın ilk karbon nötr fabrikası olacak.

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Honda, elektrifikasyon sürecini yeni yatırımlarla hızlandırıyor