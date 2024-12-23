BYD Atto 2, Avrupa'da 311 km menzil sunacak

Dolphin ve Atto 3 halihazırda Avrupa'da satılıyor. Atto 2 içinse detaylar netleşmeye başladı. Şirketin Çin'deki Yuan Up modelini Avrupa'da Atto 2 ismiyle satışa sunacağını biliyorduk ancak hangi versiyonun getirileceği henüz belli değildi.
Yerel medyanın haberine göre BYD Atto 2 tek motorlu versiyonuyla 130 kW (174 hp) güç ve 290 Nm tork sunacak. Söz konusu modelde 42.4 kWsa LFP (lityum demir fosfat) batarya kullanılacak. 2025'in ilk çeyreğinde İngiltere'de satışa sunulması planlanan model WLTP'ye göre 311 kilometre sürüş menziline sahip olacak.Kaynakça http://auto.cnfol.com/xincheshangshi/20241223/31076586.shtml https://carnewschina.com/2024/12/23/byd-atto-2-will-launch-in-the-uk-with-193-miles-range-in-early-2025/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.