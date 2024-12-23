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Tam Boyutta Gör BYD Avrupa'nın başındaki isim Stella Li, geçtiğimiz haftalarda Macaristan fabrikasında 2025'in sonuna doğru üretime başlayacaklarını ve üretilecek ilk modellerin sırasıyla Dolphin, Atto 3, Atto 2 ve Seagull olacağını açıklamıştı.

Dolphin ve Atto 3 halihazırda Avrupa'da satılıyor. Atto 2 içinse detaylar netleşmeye başladı. Şirketin Çin'deki Yuan Up modelini Avrupa'da Atto 2 ismiyle satışa sunacağını biliyorduk ancak hangi versiyonun getirileceği henüz belli değildi.

Yerel medyanın haberine göre BYD Atto 2 tek motorlu versiyonuyla 130 kW (174 hp) güç ve 290 Nm tork sunacak. Söz konusu modelde 42.4 kWsa LFP (lityum demir fosfat) batarya kullanılacak. 2025'in ilk çeyreğinde İngiltere'de satışa sunulması planlanan model WLTP'ye göre 311 kilometre sürüş menziline sahip olacak.

Tam Boyutta Gör BYD Atto 2, şirketin e-Platform 3.0 adı verilen altyapısını kullanıyor. Söz konusu model ölçülerinde Çin'deki versiyona göre herhangi bir değişiklik yok: 4310 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe, 1675 mm yüksekliğe ve 2620 mm aks mesafesine sahip. Buna ek olarak tasarım tarafında da farların arasındaki BYD logosu ve tamponun alt kısmındaki hava girişi dışında herhangi bir değişim göze çarpmıyor.

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Tam Boyutta Gör Çin'de 13.300 ile 16.400 dolar aralığında fiyatlarla satılan BYD Atto 2'nin İngiltere fiyatı henüz açıklanmadı. Söz konusu model 2025'in ocak ayında düzenlenecek olan Brüksel Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak.

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BYD Atto 2, Avrupa'da 311 km menzil sunacak