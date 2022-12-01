Honda, yarı otonom sürüş imkânı sunacak yeni sürüş asistan teknolojilerini tanıttı

Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasında gelişmiş sürücü asistan teknolojileri ve yarı otonom sürüş sistemleri gittikçe daha önemli hale geliyor. Honda da bu kapsamda yaptığı çalışmalar ile Sensing 360 ve Sensing Elite isimli güvenlik paketlerine yeni teknolojiler eklemeye hazırlanıyor.

Honda Sensing 360, Japon üreticinin orta seviyedeki gelişmiş sürücü asistan teknolojilerinden oluşuyor. Yakın gelecekte bu sistemde "Advanced In-Lane Driving" adı verilen yarı otonom sürüş sistemine yer verildiğini göreceğiz. Belli koşullar altında eller serbest sürüş imkanı sağlayan bu sistem, otomobilin direksiyonunu, gaz ve frenini kontrol edebiliyor. Ayrıca sistem kapsamındaki "Advanced Lane Change" fonksiyonu da sürücünün otomatik şekilde şerit değiştirmesine imkan sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Bunun dışında Honda'nın Acil Durum Sürücü Destek sistemi de herhangi bir nedenle hareket edemeyen veya bilincini kaybeden sürücülere yardım etmeye odaklanıyor. Sistem, içerideki kamera yardımıyla sürücünün gözlerinin açık olup olmadığına ve kafasının ileriye dönük olup olmadığını kontrol ediyor. Tehlike algılandığında sistem otomatik olarak şerit ortalama moduna geçiyor ve sürücüye görsel veya işitsel uyarılar göndermeye başlıyor. Sürücünün kendine gelmemesi halinde otomobil, kornası ve ikaz ışıkları devreye alınarak yavaşça durduruluyor ve acil servis ile temasa geçiliyor.

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Honda Sensing 360 paketinde araçtan çıkış uyarısı da devrede olacak. Diğer markalardan da tanıdığımız bu sistem, park halindeyken arkadan başka bir araç veya bisikletli yaklaşması halinde içerideki yolcuları kapıyı açmamaları konusunda uyaracak. Pakette önden çarpışmaları önlemek adına sürücünün dikkat durumunu ve risk faktörlerini izleyen bir teknoloji de bulunacak. Bu teknoloji, başka bir araç, bisikletli veya yaya ile çarpışma durumuna karşın sürücünün otomobili yavaşlatmasına ve direksiyon yardımıyla kazadan kaçınmasına yardımcı olacak.

Tam Boyutta Gör Honda Sensing kapsamındaki en üst paket olan Sensing Elite ise yeni jenerasyonda gittikçe gelişen yapay zeka desteği ile sürücülere otoyol dışındaki daha karmaşık durumlarda da yardım etmek için görev yapacak. Böylece otoyollara giriş ve çıkışlarda ya da anayollardaki sıkışık trafikte eller serbest sürüş imkanı sağlanacak. Buna ek olarak, Sensing Elite paketi artık müstakil bir evin garajına veya apartman otoparkında önceden tanımlanmış park yerine otomatik park etme ve çıkma fonksiyonu sunuyor.

Gelecekte ise kullanıcıların kendi evine ek olarak gittikleri her yerde araçlarını otomatik olarak çağırmalarını veya park yerine göndermelerini sağlayan otomatik vale park fonksiyonu da devreye alınacak.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan bilgilere göre, Honda Sensing 360 paketine gelecek yeni özellikler 2024'ten başlamak üzere küresel çaptaki tüm modellerde kademeli olarak uygulamaya alınmaya başlanacak. Sensing Elite üzerinde yapılacak güncellemeler ise 2025 ve sonrasında devreye alınacak. Japon üretici, 2030 itibarıyla büyük pazarlardaki tüm modellerini Honda Sensing 360 paketiyle donatılmış hale getirmeyi hedefliyor.

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Honda'nın yeni teknolojileri yarı otonom sürüş imkânı sunacak