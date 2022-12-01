Honda, yarı otonom sürüş imkânı sunacak yeni sürüş asistan teknolojilerini tanıttı

Honda Sensing 360, Japon üreticinin orta seviyedeki gelişmiş sürücü asistan teknolojilerinden oluşuyor. Yakın gelecekte bu sistemde "Advanced In-Lane Driving" adı verilen yarı otonom sürüş sistemine yer verildiğini göreceğiz. Belli koşullar altında eller serbest sürüş imkanı sağlayan bu sistem, otomobilin direksiyonunu, gaz ve frenini kontrol edebiliyor. Ayrıca sistem kapsamındaki "Advanced Lane Change" fonksiyonu da sürücünün otomatik şekilde şerit değiştirmesine imkan sağlıyor.
Honda Sensing 360 paketinde araçtan çıkış uyarısı da devrede olacak. Diğer markalardan da tanıdığımız bu sistem, park halindeyken arkadan başka bir araç veya bisikletli yaklaşması halinde içerideki yolcuları kapıyı açmamaları konusunda uyaracak. Pakette önden çarpışmaları önlemek adına sürücünün dikkat durumunu ve risk faktörlerini izleyen bir teknoloji de bulunacak. Bu teknoloji, başka bir araç, bisikletli veya yaya ile çarpışma durumuna karşın sürücünün otomobili yavaşlatmasına ve direksiyon yardımıyla kazadan kaçınmasına yardımcı olacak.
Gelecekte ise kullanıcıların kendi evine ek olarak gittikleri her yerde araçlarını otomatik olarak çağırmalarını veya park yerine göndermelerini sağlayan otomatik vale park fonksiyonu da devreye alınacak.
Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam