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    Citroen Ami'ye yerli rakip: Ceryan seri üretime hazırlanıyor

    Çukurova Teknokent bünyesindeki mühendislik firmasınca geliştirilen, tek kapılı ve 100 kilometre menzilli elektrikli araç "Ceryan", tamamlanan yol testlerinin ardından seri üretime hazırlanıyor.
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    Citroen Ami'ye yerli rakip: Ceryan seri üretime hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte şehir içi kullanıma yönelik küçük araçlar da çeşitleniyor. Citroen Ami, XEV Yoyo ve 2023'te ülkemize gelmesi planlanan Silence S04, bu araçlara örnek verilebilir. Gelen habere göre Türkiye'de de bu pazara yönelik bir çalışma söz konusu.

    TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığınca (TEYDEB) desteklenen Solvaytech Mühendislik, 4 yıl önce yerli elektrikli araç üretmek için çalışmalara başladı. Çukurova Teknokent'teki firma, yürüyen aksam ve elektronik sistemlerini tamamladıktan sonra aracın tasarımının belirlenmesi için yarışma düzenledi. Jürinin değerlendirmesinde yüksek puan alan 4 başvuru için internette anket yapıldı.

    Ankete katılan 16 bin kişiden 6 bin tanesinin oyuyla seçilen tasarım üzerinden "Ceryan" adı verilen hafif segment L6E sınıfı aracın prototipi hazırlandı. Fiziki geliştirme süreci 2 yılda bitirilen "Ceryan"ın yol testleri de gerçekleştirildi. Mevcut aşamada ise seri üretim için anlaşmaların devam ettiği ve mümkün olduğunda yerli firmalarla anlaşmaya çalışıldığı ifade ediliyor.

    Ceryan'ın özellikleri neler❓

    Citroen Ami'ye yerli rakip: Ceryan seri üretime hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Firma sahibi Özgür Polat'ın verdiği bilgilere göre Ceryan, 450 kilogram ağırlığa sahip. 2 kapılı minik elektrikli araç, 2 kişilik tasarlanmış ancak 4 yolcuya kadar taşıma imkânı sunduğu ifade ediliyor. Bulunduğu sınıf gereği 45 km/s hıza ulaşabilen araç, 60 km ve 100 km menzil sunan iki farklı batarya seçeneği ile geliyor. Ceryan'ın bünyesindeki güneş panelleriyle kendi kendini şarj edebildiği de verilen bilgiler arasında.

    Polat, seri üretim için yerli firmalarla görüştüklerini belirterek "Tasarladığımız batarya teknolojileri ve kontrol sistemlerinin yanı sıra lastik, jant, şase, diferansiyel, iç ve dış kaporta parçalarını yerli olarak ürettirip kullanmayı hedefliyoruz. Bunun için de Türkiye'deki firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Seri üretim için anlaşmaları tamamlamak üzereyiz." şeklinde konuştu.

    Polat, tedarik zincirini tamamlamaya yoğunlaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

    "Fabrika kurulumu için tesis yerleşim planı ve personel ihtiyacının hesaplanması gibi konuları gerçekleştirip Türkiye pazarına giriş yapmayı, iç pazarda belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra da ihracatı hedefliyoruz. Güncel fiyatlarla aracımızın 100 kilometrelik bataryası evde şarj edilirse yaklaşık 9 lira, iş yerinde şarj edilirse 15 lira maliyete sahip olacak" dedi.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    Mohi 16 saat önce

    maaşallah

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    gun 22 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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