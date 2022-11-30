Citroen Ami'ye yerli rakip: Ceryan seri üretime hazırlanıyor

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığınca (TEYDEB) desteklenen Solvaytech Mühendislik, 4 yıl önce yerli elektrikli araç üretmek için çalışmalara başladı. Çukurova Teknokent'teki firma, yürüyen aksam ve elektronik sistemlerini tamamladıktan sonra aracın tasarımının belirlenmesi için yarışma düzenledi. Jürinin değerlendirmesinde yüksek puan alan 4 başvuru için internette anket yapıldı.
Ankete katılan 16 bin kişiden 6 bin tanesinin oyuyla seçilen tasarım üzerinden "Ceryan" adı verilen hafif segment L6E sınıfı aracın prototipi hazırlandı. Fiziki geliştirme süreci 2 yılda bitirilen "Ceryan"ın yol testleri de gerçekleştirildi. Mevcut aşamada ise seri üretim için anlaşmaların devam ettiği ve mümkün olduğunda yerli firmalarla anlaşmaya çalışıldığı ifade ediliyor.
Ceryan'ın özellikleri neler❓
Polat, seri üretim için yerli firmalarla görüştüklerini belirterek "Tasarladığımız batarya teknolojileri ve kontrol sistemlerinin yanı sıra lastik, jant, şase, diferansiyel, iç ve dış kaporta parçalarını yerli olarak ürettirip kullanmayı hedefliyoruz. Bunun için de Türkiye'deki firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Seri üretim için anlaşmaları tamamlamak üzereyiz." şeklinde konuştu.
Polat, tedarik zincirini tamamlamaya yoğunlaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Fabrika kurulumu için tesis yerleşim planı ve personel ihtiyacının hesaplanması gibi konuları gerçekleştirip Türkiye pazarına giriş yapmayı, iç pazarda belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra da ihracatı hedefliyoruz. Güncel fiyatlarla aracımızın 100 kilometrelik bataryası evde şarj edilirse yaklaşık 9 lira, iş yerinde şarj edilirse 15 lira maliyete sahip olacak" dedi.
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maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam