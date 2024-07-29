Mitsubishi, Honda-Nissan ittifakına katılmaya hazırlanıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Otomotiv dünyasında rekabet hiç olmadığı kadar yüksek. Çinli markaların yükselişi, köklü üreticiler dahil pek çok kesimi rahatsız etti. Buna batarya ve elektrikli araç teknolojileri geliştirmenin maliyeti de dahil edildiğinde yeni iş birlikleri kaçınılmaz hale geldi.

Söz konusu iş birliklerine yönelik son haberler Japonya kanadından geldi. Nikkei Asia'nın haberine göre Mitsubishi, Honda ve Nissan arasındaki mevcut anlaşmaya dahil olmak istiyor. Mart ayında yapılan ilk anlaşmaya göre ikili arasındaki bu iş birliğinin "otomotiv yazılım platformları, elektrikli araçlarla ilgili temel bileşenler ve tamamlayıcı ürünler" ile ilgili olacağı belirtilmişti.

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Nissan'ın Mitsubishi'nin yüzde 34 hissesine sahip olduğu düşünüldüğünde bu anlaşma çok da mantıksız gelmiyor. Üç şirketin güçlerini birleştirmesi Ar-Ge maliyetlerini düşürmekle kalmayıp teknoloji geliştirme sürecini de hızlandıracaktır. Nissan ve Mitsubishi'nin halihazırda Renault ile bir iş birliğine sahip olduğunu da hatırlatalım.

Bu son dönemde Japon üreticiler arasında duyduğumuz ilk iş birliği değil. Geçtiğimiz aylarda Toyota, Mazda ve Subaru da yeni nesil içten yanmalı motorlar geliştirmek üzerine bir anlaşma imzalamıştı.

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