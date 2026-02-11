Çin'de zorlu trafik ve hava koşullarını simüle edebilen ilk ADAS laboratuvarı açıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Tehlikeli trafik ve hava koşullarını simüle edebilen ilk ADAS (Gelişmiş Sürücü Asistan Teknolojileri) laboratuvarı Çin’de tamamlandı. 5 bin metrekarelik alana sahip tesis, araçların yoğun sis, sağanak yağmur ve benzeri senaryolarda 130 km/s hıza kadar test edilmesine olanak tanıyor. Bu laboratuvarda test gerçekleştiren ilk şirket ise Changan oldu.

Yeni laboratuvar, farklı sis, yağmur ve ışık senaryolarını simüle edebiliyor. Bu sayede akıllı araçlar için geniş ölçekli ve dört mevsim test imkânı sunuluyor. Genel Müdür Fan Hailong, simüle edilen sis efektinin görüş mesafesini 30 dakika içinde 10 metreden 1 kilometreye kadar sürekli olarak ayarlayabildiğini belirtti. 5.000 metrekarelik alan ise gerçek dünyadaki yoğun trafik koşullarının taklit edilmesine olanak sağlıyor.

Gelişmiş çekiş sistemi sayesinde araçların test hızı 130 km/s’ye ulaşabiliyor. Yetkililere göre bu değer, sektörde yaygın olan 100 km/s seviyesinin üzerinde. Laboratuvar, trafik katılımcılarının davranış yörüngelerini yeniden oluşturabiliyor. Buna kör noktalardan aniden çıkan yayalar da dahil. Ayrıca gün doğumu, gün batımı ve kapalı hava koşullarını taklit eden farklı ışık seviyeleri de simüle edilebiliyor.

Paylaşılan bir videoda, Changan Nevo A06 sedanın zorlu koşullar altında ADAS testleri gerçekleştirdiği görülüyor. Yeni laboratuvarın, gelişmiş sürüş destek sistemlerini iyileştirerek Changan’ın zorlu yol koşullarına hazırlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

