Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'de zorlu trafik ve hava koşullarını simüle edebilen ilk ADAS laboratuvarı açıldı

    Çin’de yoğun sis, sağanak yağmur ve zorlu trafik senaryolarını simüle edebilen ilk ADAS laboratuvarı devreye alındı. 130 km/s hızda test imkânı sunan tesiste ilk denemeyi Changan yaptı.

    Çin’de sis ve yağmur simülasyonlu ilk ADAS tesisi açıldı Tam Boyutta Gör
    Tehlikeli trafik ve hava koşullarını simüle edebilen ilk ADAS (Gelişmiş Sürücü Asistan Teknolojileri) laboratuvarı Çin’de tamamlandı. 5 bin metrekarelik alana sahip tesis, araçların yoğun sis, sağanak yağmur ve benzeri senaryolarda 130 km/s hıza kadar test edilmesine olanak tanıyor. Bu laboratuvarda test gerçekleştiren ilk şirket ise Changan oldu.

    Yeni laboratuvar, farklı sis, yağmur ve ışık senaryolarını simüle edebiliyor. Bu sayede akıllı araçlar için geniş ölçekli ve dört mevsim test imkânı sunuluyor. Genel Müdür Fan Hailong, simüle edilen sis efektinin görüş mesafesini 30 dakika içinde 10 metreden 1 kilometreye kadar sürekli olarak ayarlayabildiğini belirtti. 5.000 metrekarelik alan ise gerçek dünyadaki yoğun trafik koşullarının taklit edilmesine olanak sağlıyor.

    Gelişmiş çekiş sistemi sayesinde araçların test hızı 130 km/s’ye ulaşabiliyor. Yetkililere göre bu değer, sektörde yaygın olan 100 km/s seviyesinin üzerinde. Laboratuvar, trafik katılımcılarının davranış yörüngelerini yeniden oluşturabiliyor. Buna kör noktalardan aniden çıkan yayalar da dahil. Ayrıca gün doğumu, gün batımı ve kapalı hava koşullarını taklit eden farklı ışık seviyeleri de simüle edilebiliyor.

    Paylaşılan bir videoda, Changan Nevo A06 sedanın zorlu koşullar altında ADAS testleri gerçekleştirdiği görülüyor. Yeni laboratuvarın, gelişmiş sürüş destek sistemlerini iyileştirerek Changan’ın zorlu yol koşullarına hazırlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benzinli araca dizel konması ne kadar masraf battle brothers türkçe yama en iyi lens solüsyonu yönetim bilişim sistemleri kpss african leather muadil

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum