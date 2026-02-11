Çin'de zorlu trafik ve hava koşullarını simüle edebilen ilk ADAS laboratuvarı açıldı

Yeni laboratuvar, farklı sis, yağmur ve ışık senaryolarını simüle edebiliyor. Bu sayede akıllı araçlar için geniş ölçekli ve dört mevsim test imkânı sunuluyor. Genel Müdür Fan Hailong, simüle edilen sis efektinin görüş mesafesini 30 dakika içinde 10 metreden 1 kilometreye kadar sürekli olarak ayarlayabildiğini belirtti. 5.000 metrekarelik alan ise gerçek dünyadaki yoğun trafik koşullarının taklit edilmesine olanak sağlıyor.
Gelişmiş çekiş sistemi sayesinde araçların test hızı 130 km/s’ye ulaşabiliyor. Yetkililere göre bu değer, sektörde yaygın olan 100 km/s seviyesinin üzerinde. Laboratuvar, trafik katılımcılarının davranış yörüngelerini yeniden oluşturabiliyor. Buna kör noktalardan aniden çıkan yayalar da dahil. Ayrıca gün doğumu, gün batımı ve kapalı hava koşullarını taklit eden farklı ışık seviyeleri de simüle edilebiliyor.
Paylaşılan bir videoda, Changan Nevo A06 sedanın zorlu koşullar altında ADAS testleri gerçekleştirdiği görülüyor. Yeni laboratuvarın, gelişmiş sürüş destek sistemlerini iyileştirerek Changan’ın zorlu yol koşullarına hazırlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: