Süresiz olarak kapatılan Apple mağazaları yeniden açılıyor

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Apple, Çin dışındaki ülkelerde koronavirüs salgınının hızla artması nedeniyle Apple Store'ları kapatma kararı almıştı. Şirket, çalışanlarına bazı mağazaların Nisan ayında yeniden açılabileceğini bildirdi. Apple Store'lar kademeli olarak tekrar hizmet vermeye başlayacak.

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Apple muhtemelen koronavirüs salgınından en çok etkilenen bölgelerdeki mağazalarını açmak için aceleci davranmayacak. Şirket risk seviyesine göre hareket ederek ilk etapta belirli lokasyondaki mağazalarını müşterilere açacak.

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Süresiz olarak kapatılmıştı

Apple, Çin dışındaki mağazalarının 27 Mart'a kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı. Ancak daha sonra yeni bir duyuruya kadar süresiz olarak kapalı kalacakları açıklandı. Şirket kullanıcıları teknik destek için çağrı merkezleri ve online işlemlere yönlendirdi.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-24/apple-expects-to-start-re-opening-stores-in-first-half-of-april

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