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    Süresiz olarak kapatılan Apple mağazaları yeniden açılıyor

    Çin dışındaki ülkelerde koronavirüs salgınının hızla yayılması nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar süresiz olarak kapatılan Apple mağazaları yeniden müşterilerin hizmetine açılıyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Süresiz olarak kapatılan Apple mağazaları yeniden açılıyor
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    Apple, Çin dışındaki ülkelerde koronavirüs salgınının hızla artması nedeniyle Apple Store'ları kapatma kararı almıştı. Şirket, çalışanlarına bazı mağazaların Nisan ayında yeniden açılabileceğini bildirdi. Apple Store'lar kademeli olarak tekrar hizmet vermeye başlayacak.

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    Apple muhtemelen koronavirüs salgınından en çok etkilenen bölgelerdeki mağazalarını açmak için aceleci davranmayacak. Şirket risk seviyesine göre hareket ederek ilk etapta belirli lokasyondaki mağazalarını müşterilere açacak.

    Süresiz olarak kapatılan Apple mağazaları yeniden açılıyor
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    Süresiz olarak kapatılmıştı

    Apple, Çin dışındaki mağazalarının 27 Mart'a kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı. Ancak daha sonra yeni bir duyuruya kadar süresiz olarak kapalı kalacakları açıklandı. Şirket kullanıcıları teknik destek için çağrı merkezleri ve online işlemlere yönlendirdi.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-24/apple-expects-to-start-re-opening-stores-in-first-half-of-april Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 1 sa.
    Trump reis açın deyince dün açtılar, 12 nisan paskalya bayramına kadar bu yasaklar bitecek, trafik kazalarında daha çok insan ölüyor ama fabrikaları kapatmıyoruz, bir süre sonra millet parasızlıktan intihar edecek dedi, adam haklı şimdi ama.

    Dedesinin emekli maaşıyla, kyk bursuyla geçinen kaos sever liseli ergenler ağlıyor şuan gözleri yaşlı...
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