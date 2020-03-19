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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor 30S'in tanıtılacağı tarih belli oldu

    Honor 30 serisi altında piyasaya sürülecek 30S modelinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Akıllı telefonun lansman tarihini gösteren bir poster yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Honor 30S'in tanıtılacağı tarih belli oldu
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    Mobil sektöre yönelik güvenilir haber kaynaklarından biri olan Mukul Sharma, Twitter hesabı aracılığı Honor 30S'in resmi lansman posterini yayınladı.

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    Görsel akıllı telefonun 30 Mart 2020 tarihinde resmiyet kazanacağını doğruluyor. Honor 30S'in arka panelinde dört görüntü sensörü içeren dikdörtgen bir kamera ünitesi yer alacak.

    Honor 30S'in tanıtılacağı tarih belli oldu
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    Kirin 820 işlemciden güç alacak

    Bununla birlikte cihazın Kirin 820 yonga setiyle geleceği bildiriliyor. Ayrıca 40 watt gücünde hızlı şarj teknolojisine sahip olacak.

    Lansman tarihine sayılı günler kalan Honor 30S ile ilgili bunların dışında başka bir bilgi yok. Akıllı telefonla ilgili diğer tüm detayları öğrenebilmek için biraz daha beklememiz gerekecek.



    https://twitter.com/stufflistings/status/1240453713564590080 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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