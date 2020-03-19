Honor 30S'in tanıtılacağı tarih belli oldu

Tam Boyutta Gör

Mobil sektöre yönelik güvenilir haber kaynaklarından biri olan Mukul Sharma, Twitter hesabı aracılığı Honor 30S'in resmi lansman posterini yayınladı.

İlginizi Çekebilir

Realme Narzo serisi Huawei P40 ile aynı gün tanıtılacak

Ayrıca Bkz. "Redmi K30 Pro'nun ön kamera koruma sistemini gösteren bir video yayınlandı"

Görsel akıllı telefonun 30 Mart 2020 tarihinde resmiyet kazanacağını doğruluyor. Honor 30S'in arka panelinde dört görüntü sensörü içeren dikdörtgen bir kamera ünitesi yer alacak.

Tam Boyutta Gör

Kirin 820 işlemciden güç alacak

Bununla birlikte cihazın Kirin 820 yonga setiyle geleceği bildiriliyor. Ayrıca 40 watt gücünde hızlı şarj teknolojisine sahip olacak.

Lansman tarihine sayılı günler kalan Honor 30S ile ilgili bunların dışında başka bir bilgi yok. Akıllı telefonla ilgili diğer tüm detayları öğrenebilmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

https://twitter.com/stufflistings/status/1240453713564590080

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.