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    Redmi K30 Pro'nun ön kamera koruma sistemini gösteren bir video yayınlandı

    Çok yakında tanıtılacak Redmi K30 Pro açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile gelecek. Akıllı telefondaki selfie kamerasını korumak için uygulanan güvenlik önlemini gösteren bir video yayınlandı.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi K30 Pro'nun ön kamera koruma sistemini gösteren bir video yayınlandı
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    Redmi CEO'su Lu Weibing yakında resmiyet kazanacak K30 Pro'nun açılır-kapanır ön kamerası hakkında yeni detaylar paylaştı.

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    Deneyimli yönetici Redmi K30 Pro'nun K20 Pro ile aynı ön kamera mekanizmasına sahip olacağını ve bu kez kullanıcıların beş farklı renkte aydınlatma efektinden birini seçebileceklerini söyledi.

    Redmi K30 Pro'nun ön kamera koruma sistemini gösteren bir video yayınlandı

    8 yıl bozulmadan çalışacak

    Lou Weibing, mekanizmanın 300.000 açılıp-kapanma döngüsüne dayanabilcek şekilde test edildiğini de belirtti. Yani bu senaryoya göre ön kamera günde 100 kez kullanılırsa bile mekanizma bozulmadan en az 8 yıl çalışabilecek.

    Yukarıdaki video Redmi K30 Pro'da kullanılan ön kamera koruma sistemini gösteriyor. Akıllı telefon herhangi bir düşme algıladığında zarar görmemesi için ön kamera mekanizmasını otomatik olarak kapatıyor.

    Merakla beklenen Redmi K30 Pro 24 Mart'ta tanıtılacak.



    https://twitter.com/xiaomishka/status/1240534193093959680 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cool Storm (Cool Storm) 1 gün
    Ekran IPS gibi duruyor. Umarım değildir.
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    M3BKT 1 gün yeni yorumcu
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    K30 gibi delik gelmesinden çekinmiştim
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    kankixx123 (Samet Biçer) 1 gün addidas_85
    3600 yuan'a denk geldiği yazıyor (3300TL) fakat vergi sistemi, tedarikçilerin koyacağı fiyat derken olacak bize en az 5000TL. Ancak şu da var.; SD865 ile gelececeği için değer. Bence efsane telefon geliyor. Dediklerine göre 120Hz ekranı olacakmış.
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    deniz_sea (Deniz ) 1 gün
    O kadar sağlam ise düşerken kapanmasın ona denk gelirde ekran kurtulur belki...
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    addidas_85 1 gün
    En çok da fiyat konusunu merak ediyorum, k20 proyu almayı çok istedim ama bir türlü nasip olmadı, artık kısmet 30a
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    DH Misafiri 1 gün
    benim gibi düşünen birini görme cok güzel
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    Bloodin 1 gün
    Elimdeki Mi 9T Pro'da da (K20 Pro) aynı sistem var zaten, K30 Pro'da olup da elimdekinde olmayan en ilgimi çeken özellik IR (kızılötesi)
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