Redmi K30 Pro'nun ön kamera koruma sistemini gösteren bir video yayınlandı

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Redmi CEO'su Lu Weibing yakında resmiyet kazanacak K30 Pro'nun açılır-kapanır ön kamerası hakkında yeni detaylar paylaştı.

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Deneyimli yönetici Redmi K30 Pro'nun K20 Pro ile aynı ön kamera mekanizmasına sahip olacağını ve bu kez kullanıcıların beş farklı renkte aydınlatma efektinden birini seçebileceklerini söyledi.

8 yıl bozulmadan çalışacak

Lou Weibing, mekanizmanın 300.000 açılıp-kapanma döngüsüne dayanabilcek şekilde test edildiğini de belirtti. Yani bu senaryoya göre ön kamera günde 100 kez kullanılırsa bile mekanizma bozulmadan en az 8 yıl çalışabilecek.

Yukarıdaki video Redmi K30 Pro'da kullanılan ön kamera koruma sistemini gösteriyor. Akıllı telefon herhangi bir düşme algıladığında zarar görmemesi için ön kamera mekanizmasını otomatik olarak kapatıyor.

Merakla beklenen Redmi K30 Pro 24 Mart'ta tanıtılacak.

https://twitter.com/xiaomishka/status/1240534193093959680

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