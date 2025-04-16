Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor ve Google gelişmiş yapay zekâ özellikleri için iş birliği yapıyor

    Honor 400 Lite firmanın orta seviyeye sunacağı yeni yapay zekâ paketinin ilk alıcısı olacak. Google iş birliği ile Honor telefonları daha fonksiyonel hale gelecek.  
    Honor 400 Lite Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar amiral gemisi diyebileceğimiz seviyedeki akıllı telefonlar için gelişmiş yapay zekâ paketleri sunan üreticiler, yavaş yavaş alt seviye pazara da rekabetçi özellikleri sunmak için harekete geçti. 

    Honor ve Google iş birliği

    Google Cloud Next 2025 etkinliğinde duyurulan Honor ve Google iş birliği ile alt seviye Honor akıllı telefonlara da gelişmiş yapay zekâ özellikleri sunulacak. Google Cloud altyapısını kullanacak olan Honor, yine firmanın Imagen gibi araçlarını temel alıyor. 

    Özellik paketinde yer alan AI Outpainting çekilen fotoğrafların iki kata kadar genişletilmesini sağlıyor. Google Imagen desteğiyle gökdelen veya dağ gibi zorlu arka planlar bile gerçekçi detaylarla doldurulabiliyor. 

    AI Eraser ise fotoğraflardan istenmeyen nesneleri arka planı bozmadan silebiliyor. Yine Google Imagen burada başrol oynuyor. AI Upscale ise fotoğrafın kalitesini arttırıyor. Bu özellikler ilk olarak Honor 400 Lite akıllı telefon üzerinde kullanıcılara sunulacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 10 dakika önce

    Profil resmi
    AlbatrosD.IIIFazılBey 12 dakika önce

    Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir

    P
    pskillercheto 28 dakika önce

    @AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    adam dövmenin cezası persona 5 royal türkçe yama apartmana ait otoparka yabancı araç park etmek bosch kombi e9 hatası geçmiyor next innova 4k

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 F 5G
    Oppo Reno11 F 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum