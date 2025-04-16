Honor ve Google gelişmiş yapay zekâ özellikleri için iş birliği yapıyor

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Tam Boyutta Gör Bugüne kadar amiral gemisi diyebileceğimiz seviyedeki akıllı telefonlar için gelişmiş yapay zekâ paketleri sunan üreticiler, yavaş yavaş alt seviye pazara da rekabetçi özellikleri sunmak için harekete geçti.

Honor ve Google iş birliği

Google Cloud Next 2025 etkinliğinde duyurulan Honor ve Google iş birliği ile alt seviye Honor akıllı telefonlara da gelişmiş yapay zekâ özellikleri sunulacak. Google Cloud altyapısını kullanacak olan Honor, yine firmanın Imagen gibi araçlarını temel alıyor.

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Özellik paketinde yer alan AI Outpainting çekilen fotoğrafların iki kata kadar genişletilmesini sağlıyor. Google Imagen desteğiyle gökdelen veya dağ gibi zorlu arka planlar bile gerçekçi detaylarla doldurulabiliyor.

AI Eraser ise fotoğraflardan istenmeyen nesneleri arka planı bozmadan silebiliyor. Yine Google Imagen burada başrol oynuyor. AI Upscale ise fotoğrafın kalitesini arttırıyor. Bu özellikler ilk olarak Honor 400 Lite akıllı telefon üzerinde kullanıcılara sunulacak.

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