Oppo Find X8 Ultra’nın canlı görüntüsü sızdırıldı

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Oppo’nun yeni amiral gemisi Find X8 Ultra, Nisan ayında resmiyet kazanacak. Markanın son dönemde yaptığı paylaşımlar cihazla ilgili ipuçları verse de, tasarım konusunda hala büyük bir gizem var. Ancak geçtiğimiz aylarda sızdırılan görseller ve şimdi ortaya çıkan yeni bir fotoğraf, telefonun bazı önemli detaylarını gözler önüne seriyor.

Find X8 Ultra, düz çerçeveli bir kasaya sahip ve arka panelin kenarlara doğru hafif bir eğimle birleşmesi, elde daha rahat bir tutuş sağlıyor. Oppo’nun doğruladığı bilgilere göre cihaz, düz bir ekranla gelecek. En dikkat çekici tasarım unsuru ise, büyük ve belirgin bir kamera modülü. Çıkıntılı bir yapıya sahip bu modül, çoklu lens sistemiyle donatılmış ve Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen multispektral bir sensör barındırıyor. Ancak telefon, henüz nihai tasarımı gizlemek için kullanılan özel bir kılıfla korunuyor.

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Bu modelde öne çıkan bir diğer değişiklik, yıllardır Oppo ve OnePlus cihazlarında bulunan bildirim kaydırıcısının kaldırılması. Onun yerine, daha işlevsel bir “Akıllı Tuş” getirilmiş durumda. OnePlus CEO’su Pete Lau’nun açıklamalarına göre bu buton, kullanıcılara daha fazla özelleştirme imkanı sunacak. Apple’ın iPhone 15 Pro serisindeki "Eylem Düğmesi"ne benzer bir mantıkla çalışması beklenen bu yenilik, ses profilleri arasında geçiş yapmanın yanı sıra farklı komutlar atamaya da olanak tanıyacak.

Find X8 Ultra hakkında detaylar netleşmeye devam ederken, Oppo’nun hem tasarımda hem de kullanım deneyiminde yenilikçi adımlar attığı şimdiden anlaşılıyor.

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