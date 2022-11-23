160MP kameralı Honor 80 Pro tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Honor, Çin’de düzenlenen etkinlikte MagicOS 7.0 güncellemesinin ardından katlanan telefon Magic Vs ve Honor 80 serisini tanıttı. Honor 80 Pro ve Honor 80, 160MP ana kamera, Qualcomm işlemci ve kavisli OLED ekranla gelirken; en uygun fiyatlı giriş seviye model olan Honor 80 SE, Dimensity 900 ve 64MP ana kameraya sahip.

Honor 80 Pro, 2700x1224 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç kavisli OLED ekrana sahip. Hap çentiğin olduğu kısımda 50MP selfie kamerası, 2MP derinlik modülü bulunuyor. Düz modelde ekran çözünürlüğü 2400x1080’e düşüyor; yine kavisli çok az daha küçük bir OLED ekrana bakıyoruz. Delik çentikte tek 32MP selfie kamera bulunuyor.

Honor 80 Pro, Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisiyle geliyor ancak underclock işlemi uygulanmış. Yani; Cortex-X2 çekirdeği 3.2GHz yerine 3.0GHz hızda çalışırken, Cortex-A710 Gold çekirdekleri 2.5GHz hızla sınırlandırılmış.

Kamera tarafında, Honor 80 Pro ve Honor 80, aynı kamerayı (160 megapiksel) paylaşıyor. Honor, geliştirilmiş sahne optimizasyonları, cilt dokusu algılama ve iyileştirilmiş yapay zeka RAW algoritmalarıyla birlikte yenilenmiş görüntü motorunu getiriyor. İçerik üreticilerin videolarında daha gelişmiş kontrollere sahip olmasını sağlayan yapay zeka Vlog modu da var. Honor 80 Pro’da 50MP ultra geniş kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunurken; düz modelde 8MP ultra geniş, 2MP derinlik modülü bulunuyor. Her iki telefon da 66w kablolu hızlı şarjı destekleyen 4800 mAh bataryadan güç alıyor.

Honor 80 Pro özellikleri

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Ekran : 6.78 inç, 2700x1224 piksel, 19.8:9 en boy, OLED kavisli

: 6.78 inç, 2700x1224 piksel, 19.8:9 en boy, OLED kavisli İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, AdrenoTM 730

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, AdrenoTM 730 Bellek ve depolama : 8GB+256GB, 12GB+256GB, 12GB+512GB

: 8GB+256GB, 12GB+256GB, 12GB+512GB Arka kamera : 160MP ultra net ana kamera (f/1.8), 50MP AI ultra geniş açılı (f/2.0), 2MP alan derinliği lensi (f/2.4)

: 160MP ultra net ana kamera (f/1.8), 50MP AI ultra geniş açılı (f/2.0), 2MP alan derinliği lensi (f/2.4) Ön kamera : 50MP AI portre ana kamera (f/2.4), 2MP alan derinliği lensi (f/2.4)

: 50MP AI portre ana kamera (f/2.4), 2MP alan derinliği lensi (f/2.4) Batarya : 4800 mAh

: 4800 mAh İşletim sistemi: Android 12 (MagicOS 7.0)

Serinin en uygun fiyatlı giriş seviye modeli Honor 80 SE, 6.67 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen kavisli OLED ekrana sahip. Delik çentikte 32MP selfie kamera, arkada üçlü kamera (64MP ana, 2MP makro, 5MP ultra geniş açılı) taşıyan telefon, MediaTek’in Dimensity 900 işlemcisi ile geliyor. Telefonda 66w kablolu hızlı şarjı destekleyen 4600 mAh batarya mevcut.

Honor 80 SE özellikleri

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Ekran : 6.67 inç, 2400x1080 piksel, 20:9 en boy, OLED

: 6.67 inç, 2400x1080 piksel, 20:9 en boy, OLED İşlemci : Tianji 900 (MT6877), Mali-G68

: Tianji 900 (MT6877), Mali-G68 Bellek ve depolama : 8GB+256GB, 12GB+256GB

: 8GB+256GB, 12GB+256GB Arka kamera : 64MP yüksek kalitede ana kamera (f/1.8), 5MP geniş açılı (f/2.2), 2 milyon ışığa duyarlı makro (f/2.4)

: 64MP yüksek kalitede ana kamera (f/1.8), 5MP geniş açılı (f/2.2), 2 milyon ışığa duyarlı makro (f/2.4) Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 4600 mAh

: 4600 mAh İşletim sistemi: Android 12 (MagicOS 7.0)

Honor 80 fiyatı

Honor 80 ve 80 Pro, siyah, yeşil, mavi ve pembe renk seçenekleriyle satışa çıkıyor. Honor 80 Pro fiyatı; 8GB/256GB model için 490 dolar. Telefonun 12GB RAM 512GB depolama alanlı modeli tercih edildiğinde fiyat 573 dolara çıkıyor. Honor 80 fiyatı; 8GB/256GB model için 377 dolar iken 12GB/512GB için 460 dolar. Honor 80 SE fiyatı da; 335 dolardan başlıyor. Yeni Honor telefonlar, 9 Aralık’ta satışa çıkacak.

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Honor 80 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı