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    Honor, MagicOS 7.0'ı duyurdu: İşte Android 13 alacak Honor telefonlar

    Honor, yeni akıllı telefonlarını tanıtmadan önce Android 13 tabanlı MagicOS 7.0’ı duyurdu. Şirket, Android 13 alacak Honor telefonlar listesini de paylaştı.     
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    Honor MagicOS 7.0 Android 13 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Honor, yeni akıllı telefonu Honor 80 serisi ve katlanabilir telefon modeli Magic Vs’nin tanıtımı öncesinde MagicOS 7.0 yazılımını duyurdu. Magic UI 6.2’nin yerini alan MagicOS 7 güncellemesi ne yenilikler getiriyor? bakalım.

    MagicOS 7.0 güncellemesi ile gelecek yenilikler 

    MagicOS 7.0, düz simgeler, akıcı animasyonlar ve tüm kullanıcı arayüzünde kullanılan yeni Honor Sans yazı tipi ile daha akıcı bir tasarıma sahip. Ana ekran artık kolayca erişilebilen daha büyük klasörleri barındırıyor. Yeni widget’lar daha kişiselleştirilebilir bir deneyim sağlıyor. Video uygulaması, yerleşik düzenleme aracıyla geliyor. 

    MagicOS güncellemesini alan cihazlar, Honor dizüstü bilgisayarlar ve tabletler arasında sorunsuz dosya aktarımı, akıllı pano, arama ve bildirim yönetimini sağlayan MagicRing adında yeni bir özellik de duyuruldu. Katlanan telefon modelleri için bölünmüş ekran klavyesi, akıllı pencere öğesi ve görev yöneticisi desteği getirildi. Resimdeki yazıyı algılayıp kullanıcının yazıyı PDF formatında kaydetmesini sağlayan Magic Text, güncellemeyle gelecek bir başka yeni özellik.

    Honor, Honor OS TurboX sayesinde artık uygulamaların daha hızlı açılacağını ve güç tüketiminin sistem genelinde azalacağını söylüyor. MagicGuard sayesinde telefonda gerçekleştirilen finansal işlemlerin daha güvenli yapılacağı, cihazın kötü amaçlı yazılımlara karşı korunacağı ve gizlilik koruması sağlanacağı söyleniyor.

    Android 13 alacak Honor telefonlar listesi

    android 13 alacak honor telefonlar Tam Boyutta Gör
    Honor, Çin’de MagicOS 7.0 güncellemesini alacak cihazların listesini de paylaştı. Android 13 güncellemesi alacak Honor telefonların listesi global pazarda değişiklik gösterebilir.
    • Honor Magic V (Aralık 2022)
    • Honor Magic3 Ultimate Edition (Aralık 2022)
    • Honor Magic3 Pro (Aralık 2022)
    • Honor Magic3 (Aralık 2022)
    • Honor V40 (Aralık 2022)
    • January 2023 (Aralık 2022)
    • Honor Magic4 Supreme Edition (Aralık 2022)
    • Honor Magic4 Pro (Aralık 2022)
    • Honor Magic4 (Aralık 2022)
    • Honor 70 Pro+ (Ocak 2023)
    • Honor 70 Pro (Ocak 2023)
    • Honor 70 (Ocak 2023)
    • March 2023 (Ocak 2023)
    • Honor 60 Pro (Ocak 2023)
    • Honor 60 (Ocak 2023)
    • Honor 50 Pro (Ocak 2023)
    • Honor 50 (Ocak 2023)
    • Honor X40 GT (Nisan 2023)
    • Honor V40 Light Luxury Edition (Mayıs 2023)
    • Honor X40 (Mayıs 2023)
    • Honor X30 (Mayıs 2023)

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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