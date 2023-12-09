Tam Boyutta Gör Honor geçtiğimiz ayın sonlarında Honor 100 serisini piyasaya sürmüştü. Çinli marka şimdi ise bir başka akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. İlk görüntüsü internete düşen Honor 90 GT modelinden bahsediyoruz. Weibo'da ortaya çıkan sızıntı cihazın tasarımını gözler önüne serdi.

GTA 6 fragmanındaki şarkının popülaritesi %37.000 arttı 18 sa. önce eklendi

Yayınlanan görsel Honor 90 GT'nin mat yüzeye sahip arka panelini gösteriyor. Mor renkteki cihazın gövdesinde iki altın renkte şerit var. Akıllı telefon üç sensör ve bir LED flaş içeren büyük oval bir kamera ünitesine sahip. Kamera adasının çevresinde de altın renkli vurgular mevcut.

Tam Boyutta Gör

Yılın son haftasında çıkış yapabilir

Çinli kaynaklar Honor 90 GT'nin Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacağını ve 24 GB'a kadar RAM ile sunulacağını söylüyor. Ayrıca cihazın 100W hızlı şarj desteği ile geleceğine dair bilgiler var. Akıllı telefondaki ana kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği ile öne çıkacak.

Honor 90 GT hakkında şu an için internete sızdırılan bilgiler bunlar. Fiyat etiketi henüz belli değil ancak rekabetçi bir fiyatla çıkış yapacağı söyleniyor. Cihazın yıl sonundan önce piyasaya sürülme ihtimali var. Akıllı telefon 2023'ün son haftasında resmiyet kazanabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Honor 90 GT'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı: 24 GB RAM ile geliyor