Honor 90 GT'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı: 24 GB RAM ile geliyor

Yayınlanan görsel Honor 90 GT'nin mat yüzeye sahip arka panelini gösteriyor. Mor renkteki cihazın gövdesinde iki altın renkte şerit var. Akıllı telefon üç sensör ve bir LED flaş içeren büyük oval bir kamera ünitesine sahip. Kamera adasının çevresinde de altın renkli vurgular mevcut.
Yılın son haftasında çıkış yapabilir
Çinli kaynaklar Honor 90 GT'nin Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacağını ve 24 GB'a kadar RAM ile sunulacağını söylüyor. Ayrıca cihazın 100W hızlı şarj desteği ile geleceğine dair bilgiler var. Akıllı telefondaki ana kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği ile öne çıkacak.
Honor 90 GT hakkında şu an için internete sızdırılan bilgiler bunlar. Fiyat etiketi henüz belli değil ancak rekabetçi bir fiyatla çıkış yapacağı söyleniyor. Cihazın yıl sonundan önce piyasaya sürülme ihtimali var. Akıllı telefon 2023'ün son haftasında resmiyet kazanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.