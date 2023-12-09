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    Anlık Bildirim

    Honor 90 GT'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı: 24 GB RAM ile geliyor

    Honor'un yakında piyasaya süreceği Honor 90 GT'nin ilk görüntüsü internete düştü. Çinli kaynaklara göre 24 GB'a kadar RAM ile sunulacak akıllı telefon yılın son haftasında çıkış yapabilir.
    Honor 90 GT'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı: 24 GB RAM ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Honor geçtiğimiz ayın sonlarında Honor 100 serisini piyasaya sürmüştü. Çinli marka şimdi ise bir başka akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. İlk görüntüsü internete düşen Honor 90 GT modelinden bahsediyoruz. Weibo'da ortaya çıkan sızıntı cihazın tasarımını gözler önüne serdi.

    Yayınlanan görsel Honor 90 GT'nin mat yüzeye sahip arka panelini gösteriyor. Mor renkteki cihazın gövdesinde iki altın renkte şerit var. Akıllı telefon üç sensör ve bir LED flaş içeren büyük oval bir kamera ünitesine sahip. Kamera adasının çevresinde de altın renkli vurgular mevcut.

    Honor 90 GT'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı: 24 GB RAM ile geliyor Tam Boyutta Gör

    Yılın son haftasında çıkış yapabilir

    Çinli kaynaklar Honor 90 GT'nin Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacağını ve 24 GB'a kadar RAM ile sunulacağını söylüyor. Ayrıca cihazın 100W hızlı şarj desteği ile geleceğine dair bilgiler var. Akıllı telefondaki ana kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği ile öne çıkacak.

    Honor 90 GT hakkında şu an için internete sızdırılan bilgiler bunlar. Fiyat etiketi henüz belli değil ancak rekabetçi bir fiyatla çıkış yapacağı söyleniyor. Cihazın yıl sonundan önce piyasaya sürülme ihtimali var. Akıllı telefon 2023'ün son haftasında resmiyet kazanabilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    nice greek esprisi fallout oynama sırası sym orbit 2 50cc yorumları kyk yurdunda sigara bulundurmak yasak mı telefon numaramın kayıtlı olduğu sitelerden silme

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