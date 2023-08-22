Honor 90: Sınıfının en güçlüsü, ince ve şık tasarım

Honor 90, sektör lideri PWM karartma, gözü yormayan titreşimsiz mükemmel ekranı, harika pil ömrü ile etkileyici bir orta üst seviye akıllı telefon.
Kavisli gelen şık tasarım
İnce ve hafif profil
Honor, kendi tasarladığı daha ince bileşenleri kullanarak telefonu rakiplerine kıyasla daha ince ve hafif hale getirmeyi başarmış. Honor 90, 7.8mm inceliğinde, 183g ağırlığında. Telefonun hafif olmasının nedenlerinden biri; plastik arka panel. Aslında, bu orta seviye telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz bir şey. Kılıfsız kullanacaklar için, arka panel mat, kavramayı kolaylaştıran bir dokuya sahip. Baklava biçiminde dokuların olduğu çift ton arka panel de oldukça şık.
Sektörün lideri PWM karartma
200MP ana kamera, 50MP selfie kamera
Honor 90 modelinde 200MP ana kameraya 12MP ultra geniş kamera eşlik ediyor. Ultra geniş kameranın kalitesi aynı segmentteki diğer telefonlar gibi gün ışığında iyi, düşük ışık koşullarında detaylarda biraz bozulma fark ediliyor. Arka kamera kurulumunda bir de 2MP derinlik sensörü var. Telefonun video çekim (kayıt) performansına gelecek olursak, OIS yok ancak EIS iyi ve renkler keskin. Bu arada aynı anda iki kamera kullanarak video kaydı yapmanıza olanak tanıyan çoklu kamera modu var.
İşlemci ve bellek
Honor 90, belli özellikleri arayan kullanıcıların tercih edebileceği güçlü bir orta sınıf akıllı telefon. Göz yorgunluğunu azaltan yüksek PWM karartma oranı, kavisli kenarları, ince profiline rağmen yüksek kapasiteli bataryası, piksel değerlerine önem verenlerin ilgisini çekecek birincil ve selfie kamerası ile birinci sınıf orta segment bir telefon. Honor 90, 8GB ve 12GB RAM, 256GB ve 512GB depolama seçeneğiyle geliyor.
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Honor 90, 22 Ağustos'ta yalnızca Hepsiburada’da satışta olacak. Hızlı ve kusursuz teslimat ile Honor 90 sahiplerini bulacak.
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.