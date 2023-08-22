Honor 90: Sınıfının en güçlüsü, ince ve şık tasarım

Honor 90, sektör lideri PWM karartma, gözü yormayan titreşimsiz mükemmel ekranı, harika pil ömrü ile etkileyici bir orta üst seviye akıllı telefon.

Kavisli gelen şık tasarım

Tam Boyutta Gör Honor 90, 6.7 inç ekrana sahip. Bu, çoğu insanın “büyük telefon” olarak etiketleyeceği büyüklük ancak artık üst düzey Android telefonların birçoğu bu ekran boyutunda. Ancak, Honor, telefonun tek elle rahat kullanılabilmesi için birkaç değişiklik yapmış. Birincisi, diğer 6.7 inç panellere kıyasla daha uzun en boy oranı (20:9) kullanıyor. Telefon, ayrıca dört taraftan kavisli gelen OLED panele sahip.

İnce ve hafif profil

Honor, kendi tasarladığı daha ince bileşenleri kullanarak telefonu rakiplerine kıyasla daha ince ve hafif hale getirmeyi başarmış. Honor 90, 7.8mm inceliğinde, 183g ağırlığında. Telefonun hafif olmasının nedenlerinden biri; plastik arka panel. Aslında, bu orta seviye telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz bir şey. Kılıfsız kullanacaklar için, arka panel mat, kavramayı kolaylaştıran bir dokuya sahip. Baklava biçiminde dokuların olduğu çift ton arka panel de oldukça şık.

Sektörün lideri PWM karartma

Tam Boyutta Gör Honor 90’un 6.7 inçlik LTPO OLED paneli, 1200x2664 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1600 nit tepe parlaklık sunuyor. Ekran, popüler video akış platformlarındaki HDR 10+ içerikleri oynatabiliyor. Honor, bu modelde ultra hızlı PWM karartma kullanıyor. Telefon ekranları genelde düşük parlaklık seviyelerinde çok yüksek frekanslarda titremeye başlar. Bu, çok kısa bir sürede gerçekleştiğinden algılamanız zor. Bu durum bazı insanlarda aşırı göz yorgunluğuna neden olabiliyor. Honor, bu sorunu çözmek için PWM karartma frekansını 3840Hz’e kadar çıkarmış.

200MP ana kamera, 50MP selfie kamera

Tam Boyutta Gör Honor 90, göz alıcı gövdesi dışında kamerasıyla da dikkat çekici bir telefon. Bu modelde 200MP ana kamera, 50MP selfie kamera kullanılmış. Elbette daha fazla megapiksel her zaman daha iyi kamera anlamına gelmiyor. Aslında daha fazla megapikselin olması ışık alma yeteneğini etkiliyor, bu nedenle en iyi kameralı telefonların çoğunda 48MP ya da 50MP sensörler kullanılıyor. 200MP kameranın yazılım görüntü işleme için daha fazla alan sağlıyor. Honor’un 200MP ana kamerası, aslında 16-in-1 piksel gruplu fotoğraflar çekmek için kullanılıyor. Renkler etkileyici ancak biraz fazla işlendiğinden yapay gelebilir. 200 MP sensör, tam 200MP çözünürlükte de çekim yapabiliyor ancak bunun artıları ve eksileri var. Örneğin; fotoğrafa normalden daha fazla yakınlaşıp kırpma işlemi yapabiliyorsunuz. Ancak, hem fotoğrafı çekmek uzun sürüyor hem de piksel gruplama avantajlarını kaybediyorsunuz. Ön kameraya gelince, 50MP selfie kamera, ultra geniş açısıyla oldukça iyi iş çıkarıyor. Objelerle arka planı ayırma konusunda da son derece başarılı.

Honor 90 modelinde 200MP ana kameraya 12MP ultra geniş kamera eşlik ediyor. Ultra geniş kameranın kalitesi aynı segmentteki diğer telefonlar gibi gün ışığında iyi, düşük ışık koşullarında detaylarda biraz bozulma fark ediliyor. Arka kamera kurulumunda bir de 2MP derinlik sensörü var. Telefonun video çekim (kayıt) performansına gelecek olursak, OIS yok ancak EIS iyi ve renkler keskin. Bu arada aynı anda iki kamera kullanarak video kaydı yapmanıza olanak tanıyan çoklu kamera modu var.

İşlemci ve bellek

Tam Boyutta Gör Honor 90, bir orta sınıf akıllı telefonda kullanılabilecek en iyi işlemciye sahip. 4nm üretim sürecinden geçen Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Güçlendirilmiş Sürüm işlemciden güç alan telefonun üst modeli 12GB RAM 512GB depolama alanı ile geliyor. Telefon, 66w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Bu segmentteki çoğu cihaz gibi kablosuz şarj desteği yok. USB-C, WiFi 6, NFC, çift SIM 5G destekli. Yazılım tarafında, Honor 90, kutusundan Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 ile çıkıyor. Honor, bu model için iki büyük Android güncellemesi, üç yıl güvenlik yaması vermeyi planlıyor.

Honor 90, belli özellikleri arayan kullanıcıların tercih edebileceği güçlü bir orta sınıf akıllı telefon. Göz yorgunluğunu azaltan yüksek PWM karartma oranı, kavisli kenarları, ince profiline rağmen yüksek kapasiteli bataryası, piksel değerlerine önem verenlerin ilgisini çekecek birincil ve selfie kamerası ile birinci sınıf orta segment bir telefon. Honor 90, 8GB ve 12GB RAM, 256GB ve 512GB depolama seçeneğiyle geliyor.

Hepsiburada güvencesi ile satışta

Honor 90, 22 Ağustos'ta yalnızca Hepsiburada’da satışta olacak. Hızlı ve kusursuz teslimat ile Honor 90 sahiplerini bulacak.

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Honor 90: Sınıfının en güçlüsü, ince ve şık tasarım