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    Honor Magic 6 Pro, -20 derecede test edildi: Nasıl pil performansı sergiledi?

    Yeni pil teknolojilerini telefonlarına ilk uygulayan markalardan olan Honor, Magic 6 serisinde ikinci nesil silikon karbon pil kullandı. -20 derecede test edilen telefon nasıl sonuçlar elde etti?
    Honor Magic 6 Pro, -20 derecede test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonların pil ömrü, kullanıcıların en çok şikayet ettiği ve gelişmesini istedği alanlardan biri. Bu sorunun farkında olan Honor, yeni teknolojiye sahip pilleri telefonlarına entegre ediyor. 

    Yeni pil teknolojilerini akıllı telefonlara uygulayan ilk marka olarak öne çıkan Honor, Honor Magic 6 serisinde ikinci nesil silikon karbon pilini kullandı. Daha önce Tesla gibi şirketlerin kullandığı bu pil teknolojisi, zorlu düşük sıcaklık koşullarında bile yüksek pil ömrü ve performans sağlıyor. PhoneBuff tarafından -20 derecede yapılan testte Honor Magic 6 Pro, 13 saat 7 dakika sorunsuz çalışarak etkileyici bir performans göstermeyi başardı.

    Silikonun faydaları

    Lityum iyon pillerde anotta grafit yerine silikon kullanılması enerji kapasitesini 10 kata kadar arttırıyor. Ancak saf silikon bazlı malzemenin %300'e varan genleşme oranı nedeniyle kullanılması tehlikeli sonuçlar oluşturabiliyor. Bu nedenle silikon katkılı veya silikon-karbon karışımı malzemeler tercih ediliyor. Honor da silikon-karbon anot kullanan pil kimyasını ilk kez Magic 5 Pro'da kullanmıştı. Honor Magic 6 serisinde ise pilin ikinci neslini kullandı.

    Yüksek yoğunluklu silikon bazlı anot malzemesinin kullanılması bir dizi fayda sağlıyor. Nanoyapılı silikon-karbon malzemenin eklenmesi ve gözenekli karbon nanoyapı uygulamasıyla pilin stabilitesi arttırılmış. Bu iyileşme, döngü verimliliğin artmasına ve genleşme davranışının azalmasına yol açarak daha sağlam ve güvenilir bir pil ortaya çıkarmış. Aynı dönemde piyasaya sürülen diğer en yeni grafit pillerle karşılaştırıldığında Honor Magic 6 Serisi, güç yoğunluğunda %6 artış elde etmeyi başarmış.

    Bunun yanında yeni güç konusunda geliştirilmiş Honor E1 çipini ve güç yönetim sistemini entegre eden Honor, hem normal sıcaklık hem de düşük sıcaklık performansında önemli bir gelişme kaydetmiş. Telefon bu sayede -20 derece sıcaklıkta dahi fazla performans kaybetmeden çalışarak rakiplerinden daha uzun pil ömür sunmayı başarmış.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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