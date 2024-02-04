Honor Magic 6 Pro, -20 derecede test edildi: Nasıl pil performansı sergiledi?

Yeni pil teknolojilerini akıllı telefonlara uygulayan ilk marka olarak öne çıkan Honor, Honor Magic 6 serisinde ikinci nesil silikon karbon pilini kullandı. Daha önce Tesla gibi şirketlerin kullandığı bu pil teknolojisi, zorlu düşük sıcaklık koşullarında bile yüksek pil ömrü ve performans sağlıyor. PhoneBuff tarafından -20 derecede yapılan testte Honor Magic 6 Pro, 13 saat 7 dakika sorunsuz çalışarak etkileyici bir performans göstermeyi başardı.
Silikonun faydaları
Lityum iyon pillerde anotta grafit yerine silikon kullanılması enerji kapasitesini 10 kata kadar arttırıyor. Ancak saf silikon bazlı malzemenin %300'e varan genleşme oranı nedeniyle kullanılması tehlikeli sonuçlar oluşturabiliyor. Bu nedenle silikon katkılı veya silikon-karbon karışımı malzemeler tercih ediliyor. Honor da silikon-karbon anot kullanan pil kimyasını ilk kez Magic 5 Pro'da kullanmıştı. Honor Magic 6 serisinde ise pilin ikinci neslini kullandı.
Yüksek yoğunluklu silikon bazlı anot malzemesinin kullanılması bir dizi fayda sağlıyor. Nanoyapılı silikon-karbon malzemenin eklenmesi ve gözenekli karbon nanoyapı uygulamasıyla pilin stabilitesi arttırılmış. Bu iyileşme, döngü verimliliğin artmasına ve genleşme davranışının azalmasına yol açarak daha sağlam ve güvenilir bir pil ortaya çıkarmış. Aynı dönemde piyasaya sürülen diğer en yeni grafit pillerle karşılaştırıldığında Honor Magic 6 Serisi, güç yoğunluğunda %6 artış elde etmeyi başarmış.
Bunun yanında yeni güç konusunda geliştirilmiş Honor E1 çipini ve güç yönetim sistemini entegre eden Honor, hem normal sıcaklık hem de düşük sıcaklık performansında önemli bir gelişme kaydetmiş. Telefon bu sayede -20 derece sıcaklıkta dahi fazla performans kaybetmeden çalışarak rakiplerinden daha uzun pil ömür sunmayı başarmış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.