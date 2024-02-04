Honor Magic 6 Pro, -20 derecede test edildi: Nasıl pil performansı sergiledi?

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonların pil ömrü, kullanıcıların en çok şikayet ettiği ve gelişmesini istedği alanlardan biri. Bu sorunun farkında olan Honor, yeni teknolojiye sahip pilleri telefonlarına entegre ediyor.

Yeni pil teknolojilerini akıllı telefonlara uygulayan ilk marka olarak öne çıkan Honor, Honor Magic 6 serisinde ikinci nesil silikon karbon pilini kullandı. Daha önce Tesla gibi şirketlerin kullandığı bu pil teknolojisi, zorlu düşük sıcaklık koşullarında bile yüksek pil ömrü ve performans sağlıyor. PhoneBuff tarafından -20 derecede yapılan testte Honor Magic 6 Pro, 13 saat 7 dakika sorunsuz çalışarak etkileyici bir performans göstermeyi başardı.

Silikonun faydaları

Lityum iyon pillerde anotta grafit yerine silikon kullanılması enerji kapasitesini 10 kata kadar arttırıyor. Ancak saf silikon bazlı malzemenin %300'e varan genleşme oranı nedeniyle kullanılması tehlikeli sonuçlar oluşturabiliyor. Bu nedenle silikon katkılı veya silikon-karbon karışımı malzemeler tercih ediliyor. Honor da silikon-karbon anot kullanan pil kimyasını ilk kez Magic 5 Pro'da kullanmıştı. Honor Magic 6 serisinde ise pilin ikinci neslini kullandı.

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Yüksek yoğunluklu silikon bazlı anot malzemesinin kullanılması bir dizi fayda sağlıyor. Nanoyapılı silikon-karbon malzemenin eklenmesi ve gözenekli karbon nanoyapı uygulamasıyla pilin stabilitesi arttırılmış. Bu iyileşme, döngü verimliliğin artmasına ve genleşme davranışının azalmasına yol açarak daha sağlam ve güvenilir bir pil ortaya çıkarmış. Aynı dönemde piyasaya sürülen diğer en yeni grafit pillerle karşılaştırıldığında Honor Magic 6 Serisi, güç yoğunluğunda %6 artış elde etmeyi başarmış.

Bunun yanında yeni güç konusunda geliştirilmiş Honor E1 çipini ve güç yönetim sistemini entegre eden Honor, hem normal sıcaklık hem de düşük sıcaklık performansında önemli bir gelişme kaydetmiş. Telefon bu sayede -20 derece sıcaklıkta dahi fazla performans kaybetmeden çalışarak rakiplerinden daha uzun pil ömür sunmayı başarmış.

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Honor Magic 6 Pro, -20 derecede test edildi: İşte sonuçlar