Honor Magic 6 Pro Türkiye fiyatı 59.999 TL olarak açıklandı: Hediyeler cazip

Tam Boyutta Gör Honor, bu yılın başlarında Honor Magic 6 ve 6 Pro'yu tanıtmıştı. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile desteklenen telefonlar, güçlü kamera özellikleri ve şık tasarımlarıyla dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Ve şimdi ise Honor Magic 6 Pro resmen Türkiye pazarına giriş yaptı. DxOMark'ta halihazırda en iyi kameralı telefon olarak belirtilen Honor Magic 6 Pro fiyatı da kabul edilebilir bir seviyede bulunuyor.

Honor Magic 6 Pro Türkiye fiyatı açıklandı

Honor Magic 6 Pro Türkiye fiyatı 59.999 TL olarak açıklandı. 512 GB depolama alanı ve 12 GB RAM’e sahip Honor Magic 6 Pro, halihazırda Hepsiburada’da ön siparişe resmi satıcı Honor tarafından sunulmuş durumda. Ön kayıt yaptıranlara ayrıca bazı avantajlar da sunuluyor. Bununla birlikte Honor Magic 6 Pro, 30 Nisan tarihinde stoklara girecek.

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Honor Magic 6 Pro’da ön kayıta özel 3.000 TL indirim fırsatına ek olarak 10000 TL ve üzeri HONOR Magic 6 Pro tüm indirimlere ek 5000 TL indirim kuponu ve 5.999 TL değerindeki Honor Magic 6 Gs 3 hediye kampanyası müşterilere sunuluyor.

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Honor Magic 6 Pro

Tam Boyutta Gör Telefonun özellikleri ise her anlamda üst seviyeye hitap ediyor. Honor Magic 6 Pro, 6.8 inçlik 2800x1280 çözünürlüğe sahip LTPO AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran, 120Hz yenileme hızı 1600 nit maksimum parlaklık sunarken cihazda Snapdragon 8 Gen 3 yongası bulunuyor. Tüm bunlar 12GB ve 512GB depolama ile destekleniyor. Kamera tarafında ise 50MP f/1.4-2.0, OIS, ana kamera, 50MP f/2.0 ultra geniş kamera ve 180MP f/2.6, OIS, 2.5x zoom periskop telefoto kamera yer alıyor. MagicOS 8.0 ve Android 14 ile kutudan çıkan telefonda 5600 mAh batarya konumlandırılmış durumda. Bu bataryada 80W kablolu ve 66W kablosuz hızlı şarj da bulunuyor.

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Honor Magic 6 Pro

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Merakla beklenen Honor Magic 6 Pro Türkiye fiyatı açıklandı