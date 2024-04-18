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    Honor Magic 6 Pro Türkiye fiyatı 59.999 TL olarak açıklandı: Hediyeler cazip

    Merakla beklenen Honor Magic 6 Pro Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Snapdragon 8 Gen 3 ve güçlü kameralara sahip olan Honor Magic 6 Pro fiyatı 59.999 TL olarak açıklandı.
    Honor Magic 6 Pro Türkiye fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    Honor, bu yılın başlarında Honor Magic 6 ve 6 Pro'yu tanıtmıştı. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile desteklenen telefonlar, güçlü kamera özellikleri ve şık tasarımlarıyla dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Ve şimdi ise Honor Magic 6 Pro resmen Türkiye pazarına giriş yaptı. DxOMark'ta halihazırda en iyi kameralı telefon olarak belirtilen Honor Magic 6 Pro fiyatı da kabul edilebilir bir seviyede bulunuyor.

    Honor Magic 6 Pro Türkiye fiyatı açıklandı

    Honor Magic 6 Pro Türkiye fiyatı 59.999 TL olarak açıklandı. 512 GB depolama alanı ve 12 GB RAM’e sahip Honor Magic 6 Pro, halihazırda Hepsiburada’da ön siparişe resmi satıcı Honor tarafından sunulmuş durumda. Ön kayıt yaptıranlara ayrıca bazı avantajlar da sunuluyor. Bununla birlikte Honor Magic 6 Pro, 30 Nisan tarihinde stoklara girecek.

    Honor Magic 6 Pro’da ön kayıta özel 3.000 TL indirim fırsatına ek olarak 10000 TL ve üzeri HONOR Magic 6 Pro tüm indirimlere ek 5000 TL indirim kuponu ve 5.999 TL değerindeki Honor Magic 6 Gs 3 hediye kampanyası müşterilere sunuluyor.

    Satın almak ve ön kayıt avantajlarından faydalanmak için tıklayın:

    Honor Magic 6 Pro

    Merakla beklenen Honor Magic 6 Pro Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Telefonun özellikleri ise her anlamda üst seviyeye hitap ediyor. Honor Magic 6 Pro, 6.8 inçlik 2800x1280 çözünürlüğe sahip LTPO AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran, 120Hz yenileme hızı 1600 nit maksimum parlaklık sunarken cihazda Snapdragon 8 Gen 3 yongası bulunuyor. Tüm bunlar 12GB ve 512GB depolama ile destekleniyor. Kamera tarafında ise 50MP f/1.4-2.0, OIS, ana kamera, 50MP f/2.0 ultra geniş kamera ve 180MP f/2.6, OIS, 2.5x zoom periskop telefoto kamera yer alıyor. MagicOS 8.0 ve Android 14 ile kutudan çıkan telefonda 5600 mAh batarya konumlandırılmış durumda. Bu bataryada 80W kablolu ve 66W kablosuz hızlı şarj da bulunuyor.

    Satın almak ve ön kayıt avantajlarından faydalanmak için tıklayın:

    Honor Magic 6 Pro

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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