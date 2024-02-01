Tesla, Nevada'da LFP batarya hücreleri üretecek

Tam Boyutta Gör Tesla'nın Nevada'daki fabrikasında CATL makineleriyle yeni bir lityum demir fosfat (LFP) pil hücresi fabrikası kuracağını belirtiyor. Bloomberg'in yayınladığı yeni bir rapora göre Tesla, CATL'nin boşta kalan ekipmanlarını kullanarak küçük bir tesis inşa etmeyi planlıyor.

Yeni küçük tesisin Tesla'nın Megapack batarya sistemi için LFP pil hücreleri üreteceği bildiriliyor. CATL makinelerini kullanacak olmasının Tesla'nın tesisi hızlı bir şekilde üretime geçirmesine olanak sağlaması bekleniyor.

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LFP pil hücreleri, nikel bazlı lityum-iyon pillerden daha ucuz ve güvenilir olmasının yanında daha az enerji yoğunluğuna sahipler. Bu nedenle LFP bataryalar sabit depolama çözümleri için oldukça uygun seçenek oluşturuyor.

Bu hücrelerin üretimi yakın zamana kadar Çin ile sınırlıydı. Ancak LFP pillerin ithalatına yönelik 7.500 dolar federal vergi nedeniyle ABD'de üretilmesi avantajlı hale gelmiş durumda. CATL halihazırda Tesla'nın, özellikle Çin'de üretilen elektrikli araçları için LFP pil hücrelerinin önde gelen tedarikçilerinden biri.

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