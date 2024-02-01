Tesla, Nevada'da LFP batarya hücreleri üretecek

Yeni küçük tesisin Tesla'nın Megapack batarya sistemi için LFP pil hücreleri üreteceği bildiriliyor. CATL makinelerini kullanacak olmasının Tesla'nın tesisi hızlı bir şekilde üretime geçirmesine olanak sağlaması bekleniyor.
LFP pil hücreleri, nikel bazlı lityum-iyon pillerden daha ucuz ve güvenilir olmasının yanında daha az enerji yoğunluğuna sahipler. Bu nedenle LFP bataryalar sabit depolama çözümleri için oldukça uygun seçenek oluşturuyor.
Bu hücrelerin üretimi yakın zamana kadar Çin ile sınırlıydı. Ancak LFP pillerin ithalatına yönelik 7.500 dolar federal vergi nedeniyle ABD'de üretilmesi avantajlı hale gelmiş durumda. CATL halihazırda Tesla'nın, özellikle Çin'de üretilen elektrikli araçları için LFP pil hücrelerinin önde gelen tedarikçilerinden biri.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.