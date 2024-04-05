Honor Magic6 Pro için ön kayıt oluştur, 3.000 TL indirim kazan

Tam Boyutta Gör Honor’ın amiral gemisi sınıfındaki yeni telefonu Honor Magic6 Pro, Türkiye’de satışa sunuluyor. Yeni nesil Honor Falcon Kamera Sistemi ile dikkat çeken Honor Magic6 Pro için Hepsiburada’da ön kayıt oluşturan müşterilere telefon satışa sunulduğunda 3 bin TL ek indirim uygulanacak.

Aşağıdaki bağlantıdan ön kayıt oluşturan Hepsiburada üyelerinin hesaplarına 18 Nisan 2024 tarihinde saat 11:00’de 3.000 TL değerinde kupon tanımlamanacak. Müşteriler, Honor Magic6 Pro’yu 3 bin TL fiyat avantajıyla satın alma fırsatı yakalayacak. Telefonun satış fiyatı henüz bilinmiyor.

Detaylı bilgi ve ön kayıt için:

https://app.hb.biz/KeodO

Honor Magic 6 Pro sahip olduğu kamera, ekran, tasarım ve performans özellikleriyle dikkat çekiyor. Günümüzün üst seviye mobil özelliklerini tek bir cihazda buluşturuyor.

180 MP Kamera

Telefonda 50 MP çözünürlüğünde ana kamera, 50 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 180 MP çözünürlüğünde periskop kamera sensörleri bulunuyor. Üç kamerada da OIS desteği mevcut. Sektörde ilk kez kullanılan 180 MP çözünürlüğündeki periskop kamera ile 2,5x optik yakınlaştırma, 5x hibrit yakınlaştırma ve 100x’e kadar dijital yakınlaştırma yapılabiliyor. Yüksek çözünürlük sayesinde detaylardaki bozulmalar minimuma indiriliyor.

Honor AI Hareket Algılama Yakalama özelliği, yapay zekadan destek alarak hareketli anları otomatik olarak yakalıyor. Kamera, gülümseme gibi yüz ifadelerini ve zıplama gibi vücut hareketlerini otomatik olarak tanımlayarak kullanıcıların unutulmaz anları ve aksiyon çekimlerini benzersiz bir hassasiyetle yakalamasını sağlıyor. Özelleştirilmiş HDR sensörü ile HONOR Magic6 Pro, HONOR Magic5 Pro'ya kıyasla dinamik aralıkta %210'luk etkileyici bir iyileştirme sağlar.

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Düşmelere dayanıklı kavisli AMOLED ekran

Honor Magic6 Pro, 6.8 inç büyüklüğünde, 1,264 x 2,800 piksel çözünürlüğünde kavisli LTPO AMOLED ekran ile geliyor. 1-120Hz arası değişken yenileme hızına ve 4320 Hz PWM karartma frekansına sahip ekranlar, otomatik modda 1800 nit parlaklığa ulaşabiliyor. HDR içeriklerde ise lokal olarak 5000 nit gibi inanılmaz bir parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Magic 6'nın ekranında kamera deliği bulunurken, Magic 6 Pro'da hap şeklinde bir çentik yer alıyor. iPhone'lardan aşina olduğumuz FaceID'ye benzer bir 3D yüz tanıma özelliği bulunuyor.

Telefonda düşme direnci açısından normal camlara kıyasla 10 kat daha güçlü olan HONOR NanoCrystal Shield teknolojisi kullanılıyor. Bu ekran, SGS tarafından yapılan testten 5 yıldız almayı başardı.

5.600 mAh batarya, 80W hızlı şarj

HONOR Magic6 Pro, büyük bir 5.600mAh HONOR İkinci Nesil Silikon-karbon bataryayı bünyesinde barındırmaktadır. Bu pil aynı zamanda Güç Geliştirilmiş Çip HONOR E1 tarafından desteklenerek düşük sıcaklık koşullarında etkileyici bir performans sunar ve aşırı sıcaklıklarda bile cihazın dayanıklılığını artırır. Yeteneklerini göstermek için, kullanıcılar -20 °C'de sadece %10 pil seviyesi ile 81 dakika boyunca YouTube videosu oynatabilir. Düşük sıcaklık koşullarındaki bu olağanüstü performans, akıllı telefon kullanıcılarına fayda sağlarken silikon-karbon pil teknolojisi için de yeni olanaklar sunar.

Kablolu 80W HONOR SuperCharge ve kablosuz 66W HONOR SuperCharge hızlı şarj teknolojileri mevcut. Kutudan çıkan şarj cihazı ile telefonu sadece 40 dakikada %100 şarj edebiliyorsunuz.

Snapdragon 8 Gen 3’ten güç alıyor

Qulacomm'un en yeni amiral gemisi çipseti Snapdragon 8 Gen 3'den güç alan telefon, 116 GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri sunuyor.

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Yapay Zeka Gizlilik Çağrısı

HONOR, AI Privacy Call özelliğinde kayda değer iyileştirmeler yaparak, çevreye göre akıllı ses seviyesi değiştirmeyi içeren ilgi çekici geliştirmeler sundu. En yeni AI Privacy Call 3.0 ile HONOR, cihazın ses seviyesini kullanıcının çevresine göre dinamik olarak ayarlayan akıllı anahtarlama özelliğini yükseltti. Bu, asansör gibi kalabalık ama sessiz ortamlarda bile konuşmaların gizli kalmasını ve yakındaki kişiler tarafından duyulmamasını sağlar. Yeni versiyonda, kullanıcılar gizlilik modunu ses seviyesi 1'den seviye 9'a kadar etkinleştirebilir, bu da önceki nesilden bir seviye daha yüksektir. Kullanıcılar, HONOR'un yapay zeka teknolojisinin gücünden yararlanarak gelişmiş gizlilik deneyimi yaşayabilir ve konuşmalar sırasında gönül rahatlığının keyfini çıkarabilirler.

Lüks Giyilebilir Cihazlardan İlham Alan Tasarım

HONOR Magic6 Pro, şıklığı yansıtan etkileyici simetrik ince tasarımıyla kaliteyi yeniden tanımlıyor. Barok mücevherlerden ve klasik saatlerden ilham alan HONOR, akıllı telefon endüstrisinin geleneksel kare ve dairesel kamera dekor tasarımlarından uzaklaşıyor. Yastık şeklindeki arka kamera tasarımını tanıtan HONOR, benzersiz bir sofistike dokunuş ve premium estetik katıyor. Sektörün ilk çift taraflı 3D Oyma işlemi ve özenle seçilmiş birinci sınıf malzemeler de dahil olmak üzere titiz işçilikle HONOR Magic6 Pro, görsel çekiciliğini ve karmaşık ayrıntılarını geliştirerek genel görünümünü yükseltiyor. Bu rafine ve görsel olarak çarpıcı tasarım, HONOR'un estetik ve kaliteye olan bağlılığının bir kanıtıdır. HONOR, tamamen yeni yastık şeklindeki tasarım dilinin sektöre ilham vereceğine ve heyecan verici tüketici olanaklarının önünü açacağına inanıyor.

Tasarım, ekran, kamera, işlemci, dayanıklılık ve hızlı şarj özellikleriyle oldukça iddialı bir model olan Honor Magic 6 Pro hakkında detaylı bilgi ve ön kayıt için:

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Honor Magic 6 Pro Özellikleri

Boyut ve ağırlık : 162.5 x 75.8 x 8.9mm, 225 g

: 162.5 x 75.8 x 8.9mm, 225 g Ekran : 6.8 inç, 2800x1280, 120Hz, 1600 nit pik, LTPO AMOLED

: 6.8 inç, 2800x1280, 120Hz, 1600 nit pik, LTPO AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 12GB / 16GB RAM

: 12GB / 16GB RAM Depolama : 256GB / 512GB / 1TB

: 256GB / 512GB / 1TB Arka kamera : 50MP, f/1.4-2.0, OIS, ana kamera + 50MP f/2.0 ultra geniş kamera + 180MP f/2.6, OIS, 2.5x zum periskop telefoto kamera

: 50MP, f/1.4-2.0, OIS, ana kamera + 50MP f/2.0 ultra geniş kamera + 180MP f/2.6, OIS, 2.5x zum periskop telefoto kamera Ön kamera : 50MP f/2.4

: 50MP f/2.4 Batarya : 5600 mAh, 80W kablolu, 66W kablosuz

: 5600 mAh, 80W kablolu, 66W kablosuz Yazılım : MagicOS 8.0, Android 14

: MagicOS 8.0, Android 14 Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör, uydu bağlantısı

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