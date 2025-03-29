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    Honor sınırları zorluyor: 8.000 mAh bataryalı telefon geliştiriyor!

    Honor'un, sınırları zorlayarak 8.000 mAh bataryaya sahip bir telefon üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Yeni telefon hoparlörüyle de ses getirecek.               
    Honor, 8.000 mAh bataryalı telefon geliştiriyor! Tam Boyutta Gör
    Çin telefon üreticileri son dönemde silikon karbon pil teknolojisini yaygın olarak kullanmaya başladı. Bataryaların enerji yoğunluğunu önemli ölçüde arttıran bu teknoloji sayesinde 6.000 mAh ve üstü kapasiteye sahip telefonlar görmeye başladık. Diğer bir Çinli üretici Honor'un ise sınırları zorlayarak 8.000 mAh pile sahip bir telefon geliştirdiği belirtiliyor.

    Bataryasının yanında hoparlörüyle de ses getirecek

    Weibo platformundan FixedFocus kullanıcısının iddiasına göre, yeni telefon sadece dev bataryasıyla değil, normal bir telefonun %300'üne kadar ses çıkışı sunan hoparlörüyle de dikkatleri üzerine çekecek.

    Telefonun, Snapdragon 7 serisi bir yonga setiyle geleceği belirtiliyor ancak tam model ismi henüz bilinmiyor. Orta sınıfta yer alması beklenen modelin ismi ve çıkış tarihi de şimdilik bilinmiyor.

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