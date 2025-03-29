Honor sınırları zorluyor: 8.000 mAh bataryalı telefon geliştiriyor!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin telefon üreticileri son dönemde silikon karbon pil teknolojisini yaygın olarak kullanmaya başladı. Bataryaların enerji yoğunluğunu önemli ölçüde arttıran bu teknoloji sayesinde 6.000 mAh ve üstü kapasiteye sahip telefonlar görmeye başladık. Diğer bir Çinli üretici Honor'un ise sınırları zorlayarak 8.000 mAh pile sahip bir telefon geliştirdiği belirtiliyor.

Bataryasının yanında hoparlörüyle de ses getirecek

Weibo platformundan FixedFocus kullanıcısının iddiasına göre, yeni telefon sadece dev bataryasıyla değil, normal bir telefonun %300'üne kadar ses çıkışı sunan hoparlörüyle de dikkatleri üzerine çekecek.

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Telefonun, Snapdragon 7 serisi bir yonga setiyle geleceği belirtiliyor ancak tam model ismi henüz bilinmiyor. Orta sınıfta yer alması beklenen modelin ismi ve çıkış tarihi de şimdilik bilinmiyor.

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