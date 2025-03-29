Honor sınırları zorluyor: 8.000 mAh bataryalı telefon geliştiriyor!

Bataryasının yanında hoparlörüyle de ses getirecek
Weibo platformundan FixedFocus kullanıcısının iddiasına göre, yeni telefon sadece dev bataryasıyla değil, normal bir telefonun %300'üne kadar ses çıkışı sunan hoparlörüyle de dikkatleri üzerine çekecek.
Telefonun, Snapdragon 7 serisi bir yonga setiyle geleceği belirtiliyor ancak tam model ismi henüz bilinmiyor. Orta sınıfta yer alması beklenen modelin ismi ve çıkış tarihi de şimdilik bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo