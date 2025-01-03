Honor Magic 7 Lite Avrupa'da satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Honor Magic 7 Lite, 6,78 inç büyüklüğünde ve 2700 x 1224 piksel çözünürlüğünde kavisli bir AMOLED ekrana sahip. 10 bit renk gösterebilen panel, 4000 nite kadar tepe parlaklık seviyesine çıkabiliyor.
İşlemci tarafında telefona Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 platformu güç veriyor. 8 GB RAM ile gelen cihaz, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri sunuluyor.
Telefonun bir diğer dikkat çekici özelliği düşmelere karşı olan dayanıklılığı. Ultra Bounce 2.0 teknolojisiyle telefon 2 metre mesafeden düşmelere karşı dayanabiliyor.
Honor Magic 7 Lite fiyatı
Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ile kutudan çıkan Magic 7 Lite, Titanyum Moru ve Titanyum Siyahı renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Telefonun 8 GB/256 GB modeli 370 euro, 8 GB/512 GB modeli ise 400 euro fiyattan İtalya'da satışa sunuldu. 15 Ocak'tan itibaren ise Birleşik Krallık'ta piyasa sunulacak.
Honor Magic 7 Lite özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 1224 x 2700 piksel, 4000 nit, 120Hz, AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB
- Arka kamera: 108MP f/1.8 (ana) + 5MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 16MP f/2.5
- Batarya: 6600 mAh, 66W kablolu hızlı şarj
- Bağlantı ve diğer WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, stereo hoparlör
- İşletim sistemi: Android 14, MagicOS 8.0
- Boyut ve ağırlık: 162.8 x 75.5 x 8 mm, 189 g
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