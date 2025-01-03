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    Honor Magic 7 Lite Avrupa'da satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

    Honor, Magic 7 serisi ürün gamını genişleterek Magic 7 Lite modelini  Avrupa pazarında satışa sundu. Orta seviyeye hitap eden telefon, kavisli ekranı ve yüksek pil kapasitesiyle dikkat çekiyor.
    Honor Magic 7 Lite Avrupa'da satışa sunuldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor, Magic 7 serisi ürün gamını genişleterek Magic 7 Lite akıllı telefonunu resmi olarak Avrupa pazarında satışa sundu. Çin'de Kasım ayında satışa sunulan Honor X9c'nin birebir aynısı olan telefonun özelliklerine yakından bakalım.

    Honor Magic 7 Lite, 6,78 inç büyüklüğünde ve 2700 x 1224 piksel  çözünürlüğünde kavisli bir AMOLED ekrana sahip. 10 bit renk gösterebilen panel, 4000 nite kadar tepe parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

    İşlemci tarafında telefona Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 platformu güç veriyor. 8 GB RAM ile gelen cihaz, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri sunuluyor.

    Honor Magic 7 Lite Avrupa'da satışa sunuldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında ise 1/1,67 inç sensöre ve OIS desteğine sahip 108 MP ana kamera yer alıyor. Bu kamera, 9'a 1 gruplanabilen pikseller ile sensör içi kayıpsız 3x yakınlaştırma yapabiliyor ve 4K video kaydedebiliyor. Ana kamerya 5 MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise hap şeklinde kamera deliğinin içerisinde 16 MP selfie kamerası yer alıyor.
    Honor Magic 7 Lite Avrupa'da satışa sunuldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor Magic 7 Lite, 6600 mAh kapasiteli silikon-karbon bataryasıyla yüksek pil ömrü vadediyor. Ayrıca 66 W hızlı şarj desteğiyle hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.

    Telefonun bir diğer dikkat çekici özelliği düşmelere karşı olan dayanıklılığı. Ultra Bounce 2.0 teknolojisiyle telefon 2 metre mesafeden düşmelere karşı dayanabiliyor. 

    Honor Magic 7 Lite fiyatı

    Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ile kutudan çıkan Magic 7 Lite, Titanyum Moru ve Titanyum Siyahı renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Telefonun 8 GB/256 GB modeli 370 euro, 8 GB/512 GB modeli ise 400 euro fiyattan İtalya'da satışa sunuldu. 15 Ocak'tan itibaren ise Birleşik Krallık'ta piyasa sunulacak.

    Honor Magic 7 Lite özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, 1224 x 2700 piksel, 4000 nit, 120Hz, AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB
    • Arka kamera: 108MP f/1.8 (ana) + 5MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 16MP f/2.5
    • Batarya: 6600 mAh, 66W kablolu hızlı şarj
    • Bağlantı ve diğer WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, stereo hoparlör
    • İşletim sistemi: Android 14, MagicOS 8.0
    • Boyut ve ağırlık: 162.8 x 75.5 x 8 mm, 189 g
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/01/02/honor-magic-7-lite-launched-in-italy/ https://www.gsmarena.com/honor_magic7_lite-13581.php
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