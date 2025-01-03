Honor Magic 7 Lite Avrupa'da satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Honor, Magic 7 serisi ürün gamını genişleterek Magic 7 Lite akıllı telefonunu resmi olarak Avrupa pazarında satışa sundu. Çin'de Kasım ayında satışa sunulan Honor X9c'nin birebir aynısı olan telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Honor Magic 7 Lite, 6,78 inç büyüklüğünde ve 2700 x 1224 piksel çözünürlüğünde kavisli bir AMOLED ekrana sahip. 10 bit renk gösterebilen panel, 4000 nite kadar tepe parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

İşlemci tarafında telefona Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 platformu güç veriyor. 8 GB RAM ile gelen cihaz, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında ise 1/1,67 inç sensöre ve OIS desteğine sahip 108 MP ana kamera yer alıyor. Bu kamera, 9'a 1 gruplanabilen pikseller ile sensör içi kayıpsız 3x yakınlaştırma yapabiliyor ve 4K video kaydedebiliyor. Ana kamerya 5 MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise hap şeklinde kamera deliğinin içerisinde 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Honor Magic 7 Lite, 6600 mAh kapasiteli silikon-karbon bataryasıyla yüksek pil ömrü vadediyor. Ayrıca 66 W hızlı şarj desteğiyle hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.

Telefonun bir diğer dikkat çekici özelliği düşmelere karşı olan dayanıklılığı. Ultra Bounce 2.0 teknolojisiyle telefon 2 metre mesafeden düşmelere karşı dayanabiliyor.

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Honor Magic 7 Lite fiyatı

Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ile kutudan çıkan Magic 7 Lite, Titanyum Moru ve Titanyum Siyahı renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Telefonun 8 GB/256 GB modeli 370 euro, 8 GB/512 GB modeli ise 400 euro fiyattan İtalya'da satışa sunuldu. 15 Ocak'tan itibaren ise Birleşik Krallık'ta piyasa sunulacak.

Honor Magic 7 Lite özellikleri

Ekran : 6.78 inç, 1224 x 2700 piksel, 4000 nit, 120Hz, AMOLED

: 6.78 inç, 1224 x 2700 piksel, 4000 nit, 120Hz, AMOLED İşlemci : Snapdragon 6 Gen 1

: Snapdragon 6 Gen 1 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 256GB / 512GB

: 256GB / 512GB Arka kamera : 108MP f/1.8 (ana) + 5MP f/2.2 (ultra geniş)

: 108MP f/1.8 (ana) + 5MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 16MP f/2.5

: 16MP f/2.5 Batarya : 6600 mAh, 66W kablolu hızlı şarj

: 6600 mAh, 66W kablolu hızlı şarj Bağlantı ve diğer WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, stereo hoparlör

WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, stereo hoparlör İşletim sistemi : Android 14, MagicOS 8.0

: Android 14, MagicOS 8.0 Boyut ve ağırlık: 162.8 x 75.5 x 8 mm, 189 g

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Honor Magic 7 Lite Avrupa'da satışa sunuldu: İşte özellikleri